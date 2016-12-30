«Россия решительно ломит террористов в Сирии» – обзор крымской прессы

Крымские газеты в последних декабрьских номерах подводят различные итоги 2016 года, как на крымском, так и на мировом уровнях.

Редактор «Крымского времени» в своей колонке под названием «С легким сердцем» рассуждает о резонансных событиях этого года в мире. По мнению автора, «ситуация поворачивается в сторону света».

«Россия решительно ломит террористов в Сирии. Недавние выборы в Штатах, Молдавии, Австрии и Болгарии обнадеживают тем, что к власти пришли прагматики, для которых интересы своей страны важнее, чем оголтелая русофобия. Обстановка в Европе тревожная, значит, Евросоюз меньше будет лезть не в свое дело – своих проблем по горло. Великобритания уходит из Евросоюза. Франция после президентских выборов весной станет обнадеживающе другой. Власть на Украине – спустя всего три года – трещит по швам, и надо ждать перемен. Экономика России выздоравливает, международный авторитет Москвы крепнет, президент Путин опять назван самым влиятельным политиком в мире», – пишет редактор.

Еженедельник «Крымский телеграф» также подводит всевозможные итоги года, но, в отличие от «Крымского времени», внимание издания сосредоточено исключительно на полуострове. В статье, посвященной назначениям и отставкам года, газета перечисляет самые громкие кадровые перестановки на разных уровнях власти.

Среди многочисленных «отставников» губернатор Севастополя Сергей Меняйло, министр экономического развития Крыма Валентин Демидов, министр ЖКХ Крыма Александр Жданов, министр транспорта Андрей Безсалов, глава Службы капстроительства Владимир Смирнов, председатель Госкомитета по охране культурного наследия Галина Дроздова, глава Госкомлеса Василий Чебанов, вице-премьер правительства Крыма Николай Янаки, министр сельского хозяйства Виталий Полищук и другие.

Среди «назначенцев» еженедельник называет девятого по счету вице-премьера крымского правительства Павла Королева, недавно утвержденного в этой должности, а также замглавы Совмина Игоря Михайличенко, который ранее числился советником Аксенова. Еще два вице-премьера Виталий Нахлупин и Олег Казурин получили свои должности в 2016 году.

«Крымская газета», как и еженедельники, большую часть номера посвятила итогам 2016 года. Кроме того, издание устами экспертов подвело политические итоги. Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов, заявил, что «запаса прочности и оптимизма крымчан с лихвой хватило на то, чтобы первые выборы в Государственную Думу в новейшей крымской истории прошли успешно даже в отсутствие реальной политической конкурентной борьбы». «Сам факт участия Крыма в этих выборах стоит оценить очень высоко, это действительно историческое событие. Поскольку это еще один этап интеграции республики в российское правовое поле», – отметил Рябов.

Член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин считает, что для России в целом 2016 год оказался годом испытаний. «Но персональный итог – признание Владимира Путина самым влиятельным политиком года по версии американского журнала Forbes».

Руководитель крымского регионального отделения фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Александр Форманчук отметил «сохранение доверия крымчан к руководству в лице Владимира Константинова и Сергея Аксенова». «Успешное строительство Крымского моста под патронатом президента – тоже гарантия нашего успешного движения в будущее», – заявил Форманчук.