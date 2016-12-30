Как будут праздновать Новый год известные крымчане?

В преддверии Нового года Крым.Реалии решили выяснить, как этот праздник собираются отмечать известные крымчане. Мы поинтересовались об этом у крымских политиков, общественных деятелей, музыкантов, артистов и спортсменов. Как выяснилось, для основной части наших ньюз-мейкеров Новый год – это семейный праздник, и отмечать его они собираются среди родных и близких.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев собирается отметить Новый год у себя дома в Киеве. По его словам, он всегда празднует этот день с семьей, а ближе полуночи, как правило, к нему приходят в гости друзья.

«Новый год мы – крымские татары традиционно отмечаем. Это семейный праздник. Я как правило дома сижу, но у меня много бывает посетителей. К двенадцати часам ко мне приезжают. Так было в Крыму, но здесь тоже в общем-то также», – рассказал Мустафа Джемилев.

Политик признался, что с наибольшим размахом он отмечал Новый год в студенческие годы. В те годы, по словам Джемилева, этот праздник был не только поводом для развлечения, но и предлогом собраться молодежи и обсудить национальные проблемы крымских татар.

А экс-министр курортов и туризма АРК Александр Лиев в предыдущие несколько лет отмечал Новый год заграницей, но в этот раз также встретит праздник в Киеве.

«С семьей и детками мы решили сделать вечеринку. Она будет костюмированная, мы хотим порадовать детей, чтобы им запомнился этот Новый год. Обязательно у нас будет крымское вино, контрабандной доставленное из Крыма. Мои запасы уже закончились. Принципиально пью урожай не позже 2013 года», – сказал Лиев в разговоре с журналистом Крым.Реалии.

В новогоднюю ночь экс-министр также собирается пойти на центральную киевскую елку на Софийской площади, а 1 января вместе с семьей посетить парк «Киевская Русь».

«Мы грустим по каждому из Новых годов до 2014 года. У нас это всегда было очень бурно и весело, собиралось огромное количество друзей!» – признался Александр.

Глава Крыма, подконтрольный Москве, Сергей Аксенов также собирается отмечать Новый год в семейном кругу вместе с родителями. Об это корреспонденту Крым.Реалии рассказал его отец Валерий Аксенов.

«Я после армии, когда поженился все время встречаю Новый год дома. Когда детей не было, сами с друзьями. Потом с детьми и с друзьями. Сейчас опять же с детьми и друзьями. Других у нас поползновений у нас не было», – рассказал Аксенов-старший.

А лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач собирается отметить два праздника подряд. 1 января у него день рождения – политику исполнится 69 лет.

«Это всенародный праздник. Мне всегда в этом смысле везет, что весь народ празднует. А с другой стороны, я всегда говорю, что день моего рождения – это день похмеления всего народа. Потому что в новогоднюю ночь все хорошо выпьют, закусят, и ко мне в гости приходят уже на опохмелку, а не на День рождения», – сказал Леонид Грач.

По его словам, Новый год и День рождения он всегда отмечает дома, поскольку, как выразился Леонид Иванович, человек он «сторорежимный». Единственный раз он приглашал гостей в ресторан, когда ему исполнилось 60 лет.

Усик – в Карпатах, а Джамала – с женихом

Победительница «Евровидения» Джамала считает, что 31 декабря – это обыкновенный день и не устраивает каких-то особенных торжеств по поводу Нового года.

«Если ты хочешь подарить подарок или съесть оливье в любой другой день, то сделай это. У нас дома не было какой-то определенной традиции празднования Нового Года дома. Наверное, потому что мусульмане его не празднуют. У нас не было обычая обязательно собираться семьей в этот день», – рассказала певица в комментарии для Крым.Реалии.

Не смотря на скептическое отношение к Новому году Джамала все равно собирается его отметить. По ее словам, из Крыма к ней в Киев приедет мама, и она встретит праздник вместе с ней и своим женихом.

Бронзовый призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова собирается провести новогоднюю ночь в кругу друзей в Арабских Эмиратах. Об это корреспонденту Крым.Реалии рассказал pr-менеджер спортсменки Виктор Демчук.

«За праздничным новогодним столом Анна будет вместе со своим тренером Ириной Блохиной и ее семьей. На отдыхе Анна пробудет примерно неделю, а затем начнет подготовку к первому старту в новом году, который состоится в Лос-Анджелесе в середине января», – рассказал Демчук.

Боксер Александр Усик также собирается встретить Новый Год не дома.

«Александр будет отмечать праздник в кругу семьи в Карпатах. Он привык отмечать Новый год в кругу семьи. Вместе с ним будет его жена и с трое детей», – рассказал корреспонденту Крым.Реалии промоутер спортсмена.

Владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков к Новому году подготовил пир для своих питомцев.

«Накопили много мяса для питомцев – вкусного и разнообразного. Сейчас период зимы, сохранения коллекции, мы их обслуживаем по максимуму. Объемы кормления животных увеличились в 2,5 раза с наступившими холодами и морозами», – рассказал бизнесмен.

Сам Зубков собирается отметить новогоднюю ночь в Ялте, а 1 января отправиться в Китай.

«В детстве я перемерз, поэтому не очень люблю зиму и холод, поэтому пока побуду в южном Китае», – сказал Зубков.

Участницы дуэта «Анна-Мария» последние 7 лет встречали Новый год на сцене, но в этот раз решили поехать в Крым и отметить праздник в кругу семьи. Интересно, кстати, что живут сестры Анна и Мария на материковой Украине, а их мама – Лариса Опанасюк – вице-премьер в подконтрольном России правительстве Крыма.

«В этот Новый год мы решили всё-таки поехать домой к родителям и нашему братику. Они всегда нас ждут. В декабре было очень много концертов, мы успели побывать в разных городах Украины и за ее пределами с нашими выступлениями. Поэтому, можем позволить себе отметить Новый год в кругу семьи.При этом, мы обязательно будем петь!», – рассказали сестры корреспонденту Крым.Реалии.

Для мастера песочной анимации из Евпатории Ксении Симоновой главный зимний праздник – это Рождество, а Новый год – это время поста.

«Для нас Новый год – исключительно детский праздник. Потому что для нас – взрослых – это время Рождественского поста, мы ждем Рождества как самого главного праздника зимы. Будем встречать Новый год с семьей моих родителей – у меня еще 2 сестры-школьницы. Ждем Деда Мороза. Рисуем снегом», – написала в редакцию Крым.Реалии Ксения и скинула свой свежий новогодний ролик.