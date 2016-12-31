Новогоднее оливье к солдатской каше

Кто-то каждый раз под новый год ходит с друзьями в баню. А Владимир Нечипорук, известный организатор киевских сезонов мод, с друзьями нарезает оливье. Целую тонну. Для праздничного стола бойцам АТО.

Оливье в наше время такой же символом нового года, как елка или мандарины.

– Но ведь это не просто вкусный салат, не только витамины, – говорит Владимир Нечипорук. – Мы отправляем бойцам в блиндажи и окопы чувство домашнего тепла и уюта. Пожелание вернуться домой живыми и с Победой – вот что такое наш оливье.

За двое предновогодних суток волонтеры собрали и отправили на Донбасс порядка 6 тонн продуктов

Свою акцию волонтеры так и назвали – «Салат для солдат». Но в этом году легкой рукой Юрия Тиры, известного волонтера Степаныча, замахнулись на две тонны. А получилось еще на полтонны больше. Продуктами помогли рестораторы Дмитрий и Елена Борисовы, а работники кухни после работы, ночью, сварили яйца, картошку, морковь. Что сделать не так то легко – ведь продуктов больше тонны. А еще люди принесли домашние консерви – помидоры, огурцы, кабачки, варенье.

– Больше всего меня расстрогала поллитровая баночка варенья, – гворит Владимир Нечипорук. – И я понял, одним оливье мы не отделаемся…

За двое предновогодних суток волонтеры собрали и отправили на Донбасс порядка 6 тонн продуктов. Ко многим домашним закруткам, купленным консервам и колбасе, медикаментам, неожиданно добавилось две тонны йогуртов. Подарок от коллектива киевского завода-производителя.

А начинали пару недель назад со сбора денег. Полтонны солярки закупили народные депутаты Мария Ионова и Ирина Луценко, еще почти на такой же обьем топлива перечислил деньги лондонский Майдан. Один из его лидеров Игорь Гаврилко прилетел, чтобы не только нарезать салат, но и отвезти его, вместе с другими подарками, бойцам АТО. Украинские лондонцы собрали полторы тысячи фунтов на два беспилотника. Перечислил деньги из Америки и поющий дальнобойщик Вадим Дубовский.

Кто не был в окопах, тому, наверное, трудно понять, что такое маленький кусочок простого мирного счастья

От знакомого к знакомым, через социальные сети, подбиралась и компания для нарезки салата. Так и я, вместе с женой Инной и дочкой Софией, оказался среди режущей братии. Волонтеры вчерашних двух смен уже наготовили и отправили первую тонну оливье на Донбасс. Говорят, на чистке лука постарался Василий Яцура – освободил нашу смену от слезливого занятия.

Работая, постепенно знакомимся. Светалана Шатилина, белоруска, живет в Ворзеле под Киевом. На Донбассе воевал ее старший сын Никита, был ранен, вернулся домой с наградой. «Кто не был в окопах, тому, наверное, трудно понять, что такое маленький кусочок простого мирного счастья» .

Татьяна Ровчи, известная волонтерка из «Боевых швей». Женщины из Обухова отправили на фронт 15 тысяч самого важного обмундирования – трусов. Фотосессия «Боевой Айдар» с демонстрацией их издений собрала в Интернете десятки тысяч отзывов. А еще швеи вяжут маскировочные сетки.

Виталий и Ульяна Пчелкина вместе с Денисом Майстренко передвигаются на колясках. И они тоже известные волонтеры. Ребята работают в команде реабилитологов, которые занимаются бойцами со сложными ранениями, в частности, позвоночника. Опыт и пример ребят-колясочников, их оптимизм – лучшая реабилитация для раненых бойцов. А с нами Виталий нарезает колбасу. Имея обездвиженную правую руку, он пользуется длинным ножом со специальнымы приспособлениями. Получаются акуратные кубики колбасы. Денис и Ульяна чистят яйца, цокая их о металлические колеса своих колясок. Девушка – первая чемпионка мира по каратэ среди спортсменов с такой инвалидностью, а еще – работает ведущей на одном из телеканалов.

Выпьем уже дома. А еще лучше, выпьем вместе с ребятами, за нашу победу

И вот, наконец, главная распорядительница стола для нарезки Елена Глущенко, объявляет передышку. Пришло время дегустировать оливье, а заодно – перемыть инвентарь, наточить ножи, убрать лишнее со стола. Юрий Тира, сообщает, что первая тонна салата уже в боевых частях, которые защищают Авдеевскую промку. Закуска есть, можно и выпить за успех! Знаем, что нам на смену придут представительницы «Киевской столовой сотни» Ларисы Колосовой, а это тоже расслабляет подуставшую команду.

Но… Волонтеры на боевом задании не пьют.

– Выпьем уже дома, – говорит Владимир Нечипорук. – А еще лучше, выпьем вместе с ребятами, за нашу победу.

И я вспомнил одну из многих надписей, сделанных «волонтерами оливье» на каждой крышке десятилитровых пластиковых ведер. «Ребята, родные, возвращайтесь живыми! Мы – за вас! ». И нарисованное сердечко вместо подписи.

Владимир Земляный, писатель и журналист