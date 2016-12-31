12 главных крымских событий 2016 года

Уходящий год в Крыму был богат на события. Выбрать из хаотичного информационного потока наиболее важные и резонансные происшествия оказалось не такой уж простой задачей. При составлении этого списка в редакции возникали бурные споры и дискуссии, но в итоге нам удалось сузить перечень до 12 позиций, и предлагаем их вниманию читателей. События перечислены не по степени важности, а в хронологическом порядке.

1. Открытие уголовного дела против журналиста Николая Семены

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19 апреля российские силовики объявили об открытии уголовного дела против крымского журналиста Николая Семены.

Николая обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статье 280.1 Уголовного кодекса России – призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной Российской Федерации. По версии следствия, журналист осуществил данные призывы в статье на сайте Крым.Реалии, в который он утверждает, что Крым – это территория Украины. Сам Николай вины не признает, и заявляет, что не призывал к нарушению территориальной целостности России. По его словам, территориальная принадлежность Крыма – спорный вопрос, а его публикация – это форма участия в дискуссии по данной теме.

2. Запрет Меджлиса крымскотатарского народа

Верховный суд Крыма, подконтрольный России, 27 апреля удовлетворил иск о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности. 29 сентября Верховный суд России оставил это решение в силе.

Несмотря на формальный запрет фактически представительский орган крымских татар продолжает свое существование. Лидеры крымских татар заявили о создании нового координационного органа – особого совещания Меджлиса. В его состав входят 8 членов Меджлиса, которые выехали на материковую Украину, и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Пока в Крыму не возбуждались уголовные дела за участие в Меджлисе. Но осенью многие члены представительского органа крымских татар были оштрафованы за участие в собрании «экстремистской организации». Страны Запада и международные организации, включая Генассамлею ООН, осудили запрет Меджлиса.

3. Похищение Эрвина Ибрагимова

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Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов пропал 24 мая. Его похищение на объездной трассе Бахчисарая зафиксировала камера видеонаблюдения. На отснятых кадрах видно, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова. Он вышел из автомобиля, и неизвестные попытались затащить его в свой микроавтобус. Эрвин попытался вырваться и убежать, но ему это не удалось.

Крымское управление Следкома России заявило об открытии уголовного дела по факту похищения. Следствие рассматривает 4 версии: это похищение с целью «дестабилизировать ситуацию в Крыму», «оклеветать правоохранительные органы Крыма», «получить выкуп у родственников» либо это похищение, связанное с бизнесом Ибрагимова.

Родственники Эрвина убеждены, что его пропажа – это дело рук российских спецслужб.

4. Победа Джамалы на «Евровидении»

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» 14 мая. Финал конкурса проходил в Швеции. Из 26 конкурсантов, которые приняли участие в финале, представительница Украины набрала наибольшее количество голосов – 534. Второе место на конкурсе заняла Австралия – 511 баллов, третье – Россия с 491 баллом.

Джамала представляла песню «1944», которая рассказывает о массовой депортации крымскотатарского народа в Среднюю Азию в 1944 году.

5. Медведев признался феодосийцам, что «денег нет»

23 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев в Феодосии произнес фразу, которая стала крылатым выражением и популярным интернет-мемом.

Во время официального визита в Крым глава российского правительства подошел к местным жителям, и одна из горожанок пожаловалась ему на низкие пенсии и отсутствие индексации. В ответ Дмитрий Медведев сказал: «Просто денег нет. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

6. Освобождение Геннадия Афанасьева

Фигурант «дела Сенцова-Кольченко» Геннадий Афанасьев был освобожден 14 июня. В этот день его и еще одного украинского политзаключенного Юрия Солошенко помиловал своим указом президент России Владимир Путин, и их отправили на самолете из Москвы в Киев.

Обоих украинцев обменяли на активистов «Народной рады Бессарабии» Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которые были осуждены в Украине по обвинению в сепаратизме.

Афанасьев, как и Сенцов и Кольченко, был схвачен сотрудниками ФСБ в мае 2014 года в Крыму и обвинен в участии в террористической группировке. Вначале он пошел на сделку со следствием, дал признательные показания и получил 7 лет колонии строгого режима. На суде у Сенцова и Кольченко он неожиданно заявил, что оговорил себя и своих товарищей под пытками.

После освобождения Геннадий занялся активной общественной деятельностью.

7. Ликвидация Крымского федерального округа

Президент России Владимир Путин издал указ о ликвидации Крымского федерального округа 28 июля. В соответствии с ним, «республика Крым» и Севастополь входят в состав Южного федерального округа России вместе с такими субъектами федерации, как Краснодарский край, Адыгея, Калмыкия и другими.

Согласно указу, главой ЮФО стал Владимир Устинов. Это мало что поменяло, поскольку данный чиновник возглавлял этот округ с 2008 года. В тот же день другим указом Владимир Путин уволил руководителя Крымского федерального округа Олега Белавенцева и перевел его в Пятигорск, где тот возглавил другой российский округ – Северо-Кавказский.

8. Отправка Меняйло в Сибирь

Еще одним указом Путина, принятым 28 июля, был отправлен в отставку российский губернатор Севастополя Сергея Меняйло. Президент России назначил его своим полномочным представителем в Сибирском федеральным округе.

Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Путин назначил Дмитрия Овсянникова, который до этого возглавлял один из департаментов министерства промышленности и торговли России.

9. Аресты крымских «диверсантов»

ФСБ России заявила, что в ночь с 6 на 7 августа в Армянске была задержаны члены диверсионно-разведывательной группы Главного разведуправления Минобороны Украины. В российских спецслужбах утверждали, что при задержании «диверсантов» в результате огневого контакта погибли сотрудник ФСБ и военнослужащий Минобороны. По данному факту возбуждено уголовное дело, но фамилии погибших до сих пор не названы.

Задержанными являются бывший участник АТО из Запорожья Евгений Панов и Андрей Захтей. Вначале они дали признательные показания, но потом отказались о них и заявили о жестоких пытках. Также в августе в Симферополе арестован крымчанин Редван Сулейманов, которого тоже обвинили в работе на украинскую разведку.

9 ноября ФСБ отрапортовало о задержании еще одной группы украинских «диверсантов». Были арестованы бывшие эксперты аналитического центра «Номос» Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также сапер МЧС России и бывший украинский военный Дмитрий Дудка.

21 ноября российские спецслужбы заявили о задержании двух «подельниках» Штыбликова – Алексея Стогния и Глеба Шаблия. 24 ноября стало известно о поимке еще одного «украинского разведчика» Леонида Пархоменко, на этот раз бывшего офицера Черноморского флота России.

Минобороны Украины опровергли, что задержанные являются членами их разведуправления.

10. Ссылка Поклонской в Госдуму

18 сентября на территории Крыма состоялись выборы в Госдуму. От полуострова в российский парламент попали 8 человек, одной из которых стала подконтрольный Кремлю прокурор Наталья Поклонская. На посту главы крымского ведомства, подконтрольного России, ее заменил Андрей Фомин, который до этого был первым заместителем главы крымской прокуратуры.

5 декабря в российском парламенте Поклонская возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами российской Госдумы.

Страны Запада не признали законность выборов в Госдуму на территории Крыма и наложили персональные санкции на Наталью Поклонскую и других депутатов, избранных на полуострове.

11. Украина победила в суде по «скифскому золоту»

Окружной суд Амстердама 14 декабря принял решение о возвращении «скифского золота» в Украину. Голландские судьи обосновали принятый вердикт тем, что, в соответствии с международным правом, экспонаты, доставленные заграницу, принадлежат суверенному государству, из которого они вывезены. Российские власти тут же обвинили суд Амстердама в предвзятости и заявили, что обжалуют это решение. На время рассмотрения апелляции реликвии будут находиться в хранилище голландского музея Алларда Пирсона.

Предметом спора между Украиной и четырьмя крымскими музеями, контролируемыми Россией, являются 565 ценных экспонатов.

12. Принятие резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

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20 декабря Генеральная Ассамблея ООН на 71-й сессии приняла резолюцию «О правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)». За принятие резолюции проголосовали 70 стран, еще 77 воздержалось, а против выступили 26 делегаций, в том числе от России, Армении, Белоруссии, Китая, Индии, Сербии, Узбекистана и других стран.

Текст резолюции еще раз подтверждает принадлежность Крыма Украине и непризнание аннексии полуострова. В документе осуждаются внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, политически мотивированные преследования, дискриминация, притеснения, запугивание, насилие, произвольные задержания, пытки и жестокое обращение с задержанными, их перевод из Крыма в Россию, а также пренебрежение свободой выражения мнений, религии или убеждений и правом на мирные собрания. Отдельным пунктом резолюции приветствуются усилия ООН по обеспечению доступа в Крым независимых наблюдателей.

Среди важных событий этого года, по мнению редакции Крым.Реалии, также стоит отметить задержание блогера Заира Акадырова, массовые поджоги автомобилей на ЮБК, вспышка африканской чумы свиней, закрытие доступа на материковую Украину автомобилей с российскими номерами из Крыма, блокировка сайта Крым.Реалии, разгон акции протеста в Алуште, насильственное помещение Ильми Умерова на психиатрическую экспертизу, самосожжение ялтинского бизнесмена Александра Стрекалина, украинские ракетные стрельбы рядом с Крымом.