У Виктора Михалыча трубы горят.

Настоящий взрыв негодования вызвала у украинской интернет-общественности статья олигарха Виктора Пинчука, опубликованная 29 декабря в газете The Wall Street Journal. В ней он предлагает Украине «пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией».

В частности, по мнению Пинчука, Киеву следует отказаться от идеи вступления в НАТО и ЕС, а «Крым не должен помешать достижению соглашения об окончании войны на востоке». «Пройдет 15-20 лет, чтобы обеспечить достаточный экономический рост, стабилизировать инфраструктуру, социальную защищенность и финансовую систему. Тогда все в Крыму захотят жить в Украине», – пишет олигарх.

"Ми підтримуємо наші позиції, що Крим – це Україна і має повернутися. Але Крим не має стати на заваді досягненню угоди, ... Опубликовано Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva 30 декабря 2016 г.

А вообще, кто знает, чем компромисс отличается от капитуляции? Объясните Пинчуку, что ли. Опубликовано Евгением Лешаном 30 декабря 2016 г.

Один олігарх пише про "політичний прагматизм" в Wall Street Journal, інші просувають "економічний прагматизм". І те і і... Опубликовано Тимофеем Миловановым 30 декабря 2016 г.

Про статтю Пінчука на холодну голову - Забути Крим. А хто сказав, що Путін сприйме це як поступку України? Для нього пи... Опубликовано Bohdan Yaremenko 30 декабря 2016 г.

Рефат Чубаров

Те, що Віктор Пінчук сором'язливо називає «болючим компромісом» насправді є запрошенням нас, України і українців, включаючи Крим і кримських татар, до капітуляції.

Причому до капітуляції тотальної, самознищувальної, оскільки Пінчук не може не розуміти, що слідом за здачею Криму і Донбасу, відмовою вступати до ЄС і НАТО, Україна просто перестане існувати як незалежна держава.

Отже, те ще не вдалося ворогам добитися за століття – знищити українську національну гідність та вбити в нього віру у свою державоспроможність, Пінчук пропонує нам здійснити своїми руками.

…Серед нас є ті, хто зможе вбити майбутнє свого народу?

Валентына Самар

...Пінчук має стати нерукоподаваним.

Георгій Тука

...Панове стратєгі! А хто вам сказав, що Росія зупиниться на теренах Криму і частини Донбасу?! Сам Володимир Володимирович особисто? Чи його кум?

На мою думку, Україні варто

ВІДМОВИТИСЬ ВІД ПІНЧУКА.

p.s. І такий "компроміс" буде не такий вже й болісний...

DNTSK

Все, так называемые, компромиссы и договора с Россией заканчиваются для украинцев в концентрационном лагере в Сибири.

F(&)D

Пинчук еще забыл написать,что нужно всех обязать вывесить флаги РФ из своих окон, а так в принципе вроде он ничего не забыл.

Сын Отца

Пинчук: –Нужен мир, поднимем уровень жизни и Крым сам вернется!

Северная Корея: –​ Ладно, убедил!

"Правительства Англии и Франции, как было сообщено в официальной ноте, понимают, насколько велика жертва, которую должно... Опубликовано Oleh Pokalchuk 30 декабря 2016 г.

Коли Пінчук приїхав зі своїм мирним планом Опубликовано Anton Hodza 30 декабря 2016 г.

Участники обсуждения разошлись во мнениях о том, что заставило Пинчука разразиться такой статьей в американском издании. Некоторые увидели в этом желание олигарха держать нос по ветру, другие вспомнили о том, что принадлежащая ему компания «Интерпайп» продает трубы в Россию.

Пока Родину не продашь, о продаже труб и не заикайся! Опубликовано Sergey Vysotsky 30 декабря 2016 г.

Судя по всему, продажам труб нашему врагу пришла "труба". Правда, таварищ пинчук? Бизнес-партнёры требуют искать компромисс? Опубликовано Dimitri Mossberg 30 декабря 2016 г.

Evgeny Gendin

У Виктора Михалыча трубы горят.

Айдер Муждабаев

...Важно, что по факту Пинчук совершил политический каминг-аут в интересах не только каких-то групп, но и лично, персонально в интересах Путина и его страны. То есть в интересах врага. За что ‒ единственное ‒ я хочу его поблагодарить. Теперь все знают, за кого играет словами "украинский филантроп", "дарящий" Крым России и бросающий Украину в объятья "русского мира" (в своих мечтах)...

Владимир Федорин

...Путину понравится: первый после Сталина обитатель Кремля, расширивший территорию Державы.

Буратино, выкопавший мешок денег на поле чудес, остается Буратино.

Mikhail Golub

Почему Пинчук захотел капитуляции Украины перед Россией? Он банкрот

Dmytro Kuleba

Цікаві зміст і час появи тексту. За змістом це блискуче відверта маніпуляція, що знайде свого вдячного читача на Захід і Схід від Києва.

Подивимося хто відмовиться від участі в так званому українському сніданку олігарха Пінчука при офіційному форумі в Давос... Опубликовано Hanna Hopko 30 декабря 2016 г.

Виктор Пинчук, финансировавший фонд демократов Клинтонов, написал для "республиканской" газеты статью о необходимости пр... Опубликовано Сергій Щербиной 30 декабря 2016 г.

Комментаторы предложили альтернативные варианты, в которых «пойти на болезненные компромиссы» должен сам Пинчук.

Чтобы долго не анализировать колонки Пинчука в WSJ и его предложения отказаться от НАТО, ЕС, есть встречное предложение... Опубликовано Marina Daniluk-Yarmolaeva 30 декабря 2016 г.

А давайте Кабмин примет ночью решение о безвозмездной национализации основных активов Пинчука. Ну, типа: "это болезненны... Опубликовано Евгением Лешаном 30 декабря 2016 г.

Пинчук радостно с русскимъ задором дарит России Крым и Донбасс, а вы попробуйте "отожмите" у него пару гектар его поместья под Киевом..и вы увидите как он их готов "уступить".. Опубликовано Daniel Rodriguez 30 декабря 2016 г.

"Пинчук предлагает забыть про НАТО и Крым в обмен на мир на Донбассе" Проще было бы забыть или забить на самого Пинчука, но ICTV не даст)) Думаю так и назовут "План Пинчука". Ролики, презентация и промоушн... Опубликовано Alex Golobuckij 30 декабря 2016 г.

А нельзя ли под шумок еще раз наехать на свободу слова и малехо проредить медиаимперию одного крымнедолженстатьпомехтора? Нет? Жаль, жаль. Опубликовано Victor Tregubov 30 декабря 2016 г.

Андрей Сенченко

...Зять Леонида Кучмы обнародовал семейный план капитуляции для Украины.

Думаю, что украинское общество имеет все основания внести встречное предложение: вернуть стране все "нажитое непосильным трудом" и валить всем семейным кланом...

Enver Qirimli

Отберите его земли в Украине и предложите отказаться от них, вот и посмотрим.

Nepohana Tetiana

Предлагаю заморозить Пинчука. Лет на 15-20.