Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Украина насчитала 652 иностранных судна, зашедших в порты Крыма», – передает специализированный морской портал Hellenic Shipping News. «Государственная пограничная служба Украины зафиксировала 652 иностранных судна, посетивших порты Крыма. Об этом заявил председатель пограничной службы Украины Виктор Назаренко во время пресс-конференции. «Мы оперативно реагируем на любую информацию о заходе иностранных судов в закрытые Украиной порты на временно оккупированной территории. В ведомственную базу отслеживания надводной обстановки нами внесены данные о 652 таких судах», – сказал он. По словам Назаренко, задержание судов-нарушителей и их грузов связано с изменениями в законодательстве. «Последний пример – задержание силами нашего специального подразделения для действий на воде на Дунае судна Sky Moon (флаг Танзании), следовавший из Севастополя в молдавский порт. На сегодня судно арестовано, капитану объявлено о подозрении, проводятся следственные действия», – добавил Назаренко».

«Газ не поступает в Крым», – сообщает польская газета Rzeczpospolita. «Во вторник Владимир Путин дал сигнал начать подачу газа в Крыму. Но газ до сих пор не поступает. Первые поставки газа в Крым трубопроводом из Красноярского края начнутся «в ближайшие дни», заявила Светлана Бородулина, министр топлива и энергетики крымской администрации. На данный момент газ не доходит до Крыма. Власти объясняют это работами по настройке и необходимостью исполнения фирмой, построившей газопровод, предписаний строительного надзора. Оказывается, что после официального старта есть многое, что нужно улучшить. Надзор указал исполнителям на нарушения стандартов и документации. Газопровод тянется на 400 км (16 км под водой), труба диаметром 700 мм, и соединяет Россию с Крымским полуостровом. Он будет поставлять газ на строящиеся в Севастополе и Симферополе электростанции с общей мощностью 940 МВт. Без этих электростанций Крым будет иметь постоянные проблемы с электричеством и отоплением, так как Украина отключила занятый Россией полуостров».

«Активист и финалист премии Сахарова опасается, что ситуация в Крыму станет хуже», – под таким заголовком мальтийская газета Іndependent публикует интервью с Мустафой Джемилевым. «Я думаю, что ситуация в Крыму станет еще хуже. Террористические режимы основаны на страхе, и одним из общих ощущений в Крыму является страх. Например, если вы идете с микрофоном и подойдете к жителю Крыма спросить, как он или она себя чувствует, либо человек станет напряженным и скажет, что все в порядке, или они будут хвалить Путина, или смотреть в сторону и ничего не говорить. Если они скажут что-либо, что попадает под действие статьи 280 (попытка нанести ущерб суверенитету), они могут оказаться на пять лет в тюрьме. Вот почему российская пропаганда всегда говорит, что все довольны. Другой основной тезис российской пропаганды говорит, что каждый может принять российское гражданство, если захочет. Но если вы не примете его, вы не сможете выжить, потому что вы не сможете ходить на работу, ходить в школу или обратиться к врачу».

«Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией», – резонансную статью Виктора Пинчука с таким заголовком опубликовала американская газета The Wall Street Journal. «Многие украинцы обеспокоены курсом новой администрации США, пообещавшей другой подход к России, которая вторглась и аннексировала силой принадлежащий Украине полуостров Крым в 2014 году и затем также инициировала и поддержала так называемое «сепаратистское» движение, которое получило контроль над частью территории Восточной Украины. При том, что мы сохраняем свою позицию относительно того, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен, Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе. Украине потребуется 15-20 лет, чтобы сгенерировать достаточный экономический рост и стабилизировать нашу инфраструктуру, социальную защиту и финансовую систему. Все жители Крыма захотят в таком случае жить в этой будущей Украине – как восточные немцы хотели стать частью Западной Германии».

«Аннексия Крыма привела к аккумулированию санкций», – видеорепортаж с таким заголовком опубликован во французском издании Les Еchos. «Возмущенный позицией Москвы, которая пошла «по неправильной стороне Истории», аннексировав Крым, Вашингтон ввел в 2014 году ряд дипломатических санкций, в первую очередь приостанавливавших военное сотрудничество, а затем финансовых. Был составлен список из 95 человек и 23 компаний с запретом на визы и планирующейся заморозкой активов. В числе экономических мер, американцы и их компании не могут осуществлять сделки с некоторыми российскими банками (ВТБ, Банк Москвы, Россельхозбанк России). Впоследствии меры были распространены на Газпром и Сбербанк», – говорится в подводке. На размещенном там же видео россияне на улицах Москвы описывают свое отношение к иностранным санкциям.