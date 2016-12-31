В последние дни 2016 года предлагаем вспомнить, как жили крымчане в течение двенадцати месяцев. Крым.Реалии собрали для вас информацию о том, на что в течение года надеялись, чему радовались и из-за чего огорчались крымчане по обе стороны перешейка.

Ожидания года

Основные ожидания у жителей полуострова в этом году были связаны с запуском энергомоста. Его актуальность особенно возросла после того, как в конце 2015 года прекратились поставки электроэнергии в Крым из Херсонской области. Несмотря на то, что, как уверяют подконтрольные России чиновники, полуостров подключен к четырем нитям энергомоста, крымчане продолжают периодически испытывать проблемы с энергоснабжением.

Что изменилось в Крыму, спустя год без украинской электроэнергии, читайте здесь.

Еще одной надеждой для многих жителей Крыма является будущий Керченский мост, после строительства которого на полуострове должен наступить расцвет во всех сферах, обещают подконтрольные России местные власти. Ради этой цели здесь готовы выселять целые улицы и сотни людей.

Разочарование года

К этой рубрике мы отнесем обещание подконтрольных России крымских властей о том, что крымчанам не придется выплачивать кредиты украинским банкам, ушедшим из Крыма в 2014 году.

Обещания освободить крымчан от уплаты кредитных обязательств, в том числе, посредством внесения изменений в федеральное законодательство, звучали неоднократно

На протяжении всего года обещания освободить крымчан от уплаты кредитных обязательств, в том числе, посредством внесения изменений в федеральное законодательство, звучали неоднократно. Тем не менее, уже в ноябре стало ясно, что они не сбудутся. Российский Фонд защиты вкладчиков определил список организаций, которые получили право взыскивать крымские долги по кредитам. Кому теперь должны крымчане, читайте здесь.

Мем года

24 мая премьер-министра России Дмитрия Медведева во время его поездки в Крым буквально атаковали местные пенсионерки, которые интересовались, будут ли повышены пенсии на полуострове. В ответ Медведев сказал фразу: «Просто денег нет» и добавил: «Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения, здоровья».

Эта фраза моментально разошлась в СМИ и соцсетях, став мемом, который даже спустя несколько месяцев, не утратил своей популярности.

Протесты года

В этом году в Крыму произошли несколько резонансных акций протеста. Началось все со сноса рынка «Олимп» в Евпатории, во время которого местные предприниматели на коленях умоляли президента России Владимира Путина «спасти их от беспредела».

Затем последовал силовой разгон акции протеста против застройки набережной в Алуште и митинга «Обманутый Крым» против политики подконтрольных России крымских властей.

В Ялте действия местных чиновников и силовиков привели к трагедии. 75-летний ялтинский предпринимателя Александр Стрекалин совершил самосожжение в знак протеста против сноса кафе «Хоттабыч» на Приморском пляже, которым владела его семья.

Победа года

Ожидали в этом году крымчан и приятные события. Крымчанка Джамала одержала победу на песенном конкурсе «Евровидение». Ее путь к успеху был не простым. Еще на этапе конкурсного отбора ей пришлось пройти через критику членов жюри в Украине. Тогда же она осталась без поддержки своих земляков: жители полуострова по техническим причинам не не смогли проголосовать за нее во время отбора. Тем не менее ее поддержали участников голосования на материковой Украине. Эти голоса и стали решающими, а участие Джамалы на «Евровидении» в итоге принесло победу Украине.

Удачным нынешний год стал и для крымчан-спортсменов. Крымчанин, пловец Андрей Говоров, представляющий Украину на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, обновил рекорд страны по плаванию на 50 метров вольным стилем.

Крымчанка, гимнастка Анна Ризатдинова на этих же Олимпийских играх завоевала бронзовую медаль.

Крымчанин, боксер Александр Усик тоже порадовал своих болельщиков. В сентябре он одержал победу в бое за звание чемпиона мира по версии WBO в Гданьске (Польша), а в декабре подтвердил свой статус.

К украинско-крымским победам также можно отнести решение Окружного суда Амстердама о возвращении «скифского золота» в Украину. Правда, точка в судебном процессе еще не поставлена – подконтрольные России крымские музеи заявили о намерении обжаловать это решение.

Возрождение года

В Киеве начал работу Таврический национальный университет имени Вернадского. Несмотря на проблемы, с которыми столкнулся вуз вскоре после открытия, учебный процесс в нем продолжается

Удачным нынешний год стал и для возрождения многих крымских проектов, утраченных в результате российской аннексии полуострова. Так, в Киеве начал работу Таврический национальный университет имени Вернадского. Несмотря на проблемы, с которыми столкнулся вуз вскоре после открытия, учебный процесс в нем продолжается.

Работу из Киева возобновила единственная крымская газета на украинском языке «Кримська світлиця».

В столице также создали крымский филиал Национальной телерадиокомпании Украины. На данный момент здесь формируют команду и готовят проекты к выпускам.

На материковой Украине в этом году также создали международный детский центр «Артек» как альтернативу крымскому центру.

На данный момент готовится возобновление украинского вещания в Крыму – на админгранице с полуостровом началось строительство телекоммуникационной башни. О том, ждут ли украинские СМИ в Крыму, можно прочитать здесь.

Дата года

День проведения масштабного митинга под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года получил государственный статус, и признан Днем сопротивления крымчан российской оккупации

Впервые с момента российской аннексии полуострова день проведения масштабного митинга под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года получил государственный статус. Он признан Днем сопротивления крымчан российской оккупации. Как его впервые отмечали на государственной уровне, читайте здесь.

Отдельной акцией этот день встречали участники гражданской блокады Крыма на админгранице с полуостровом.

Освобождение года

В этом году в Украину после двух лет незаконного заключения в России вернулся один из крымчан-политзаключенных – фигурант «группы Сенцова» Геннадий Афанасьев. На данный момент он продолжает борьбу за освобождение остальных украинских политзаключенных, которые остаются в России. С августа он является спецспредставителем Министерства иностранных дел Украины в рамках платформы содействия освобождению украинцев в России.