Переселять питомцев зоопарка в Тбилиси начнут в начале 2017 года, причем, этот процесс будет проходить поэтапно.

Прежний тбилисский зоопарк значительно пострадал после разрушительного наводнения в центре грузинской столицы в июне 2015 года. Тогда зверинец лишился почти половины питомцев, а его территория сократилась вдвое.

Лошади – самые первые обитатели нового, а точнее пока еще будущего зоопарка. Его открытие планируется в первой половине следующего года, однако сюда уже приходят посетители, – как правило, любители верховой езды. При питомнике, в котором содержатся более сорока лошадей самых разных, в том числе редких, пород, функционирует ипподром.

Стараемся возрождать редкие грузинские виды. Например, тушинских горных лошадей, которые одно время были почти на грани исчезновения

"Любой желающий может прийти сюда и научиться верховой езде или приемам джигитовки. Действует детская конная школа. У нас есть лошади таких экзотических пород, как ахалтекинские или арабские. Проводим селекционные работы, скрещиваем породистых скакунов. Стараемся возрождать редкие грузинские виды. Например, тушинских горных лошадей, которые одно время были почти на грани исчезновения", – рассказывает Гия Гогоберидзе, глава конного клуба при тбилисском зоопарке.



Вся остальная территория будущего зоопарка, который разместится на площади в 48 га, пока только осваивается. Раньше здесь располагался дендрарий, оставивший после себя богатую и густую растительность и разнообразный рельеф. Теперь, как рассказывает директор зоопарка, эта территория будет поделена на так называемые зоны типа "сафари". Гигантские вольеры, внутрь которых могут быть допущены посетители, разумеется, с соблюдением всех норм безопасности.

"Сейчас ведется строительство первого вольера, где поселятся медведи и волки. Его площадь составит 12 тысяч кв.м. Эти животные будут жить вместе, это распространенная практика в мировых зоопарках. Медведи и волки сами "поделят" территорию и проблем не будет. Следующими сюда переедут олени и газели, которых мы тоже поселим вместе", – сообщил директор тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе.

Несмотря на то, что открытие зоопарка ожидается в обозримом будущем, функционировать в полной мере он начнет, возможно, спустя лишь годы, говорит Гуриелидзе. Проект такого масштаба – дело затратное. Строительство финансируют не только столичные власти, но и доноры из ЕС.

"Вольеры будут появляться поэтапно. Как только заселим первый – зоопарк откроется для посетителей. В первую очередь мы намерены переселить сюда представителей кавказской фауны. Наша функция – это ведь еще и консервация, сохранение видов. Потом переселим остальных животных, появятся новые питомцы. Будет обустроена вся соответствующая инфраструктура, появится много интересных объектов. У нас большие планы", – говорит директор тбилисского зоопарка.

Необходимость переноса зоопарка на новое место возникла после разрушительного наводнения в Тбилиси в ночь на 14 июня 2015 года.

Обильные дожди вызвали сход селя, что в свою очередь спровоцировало подъем уровня воды в реке Вере и ее выход из берегов. Жертвами стали 21 человек, в том числе трое сотрудников зоопарка, оказавшегося в эпицентре бедствия.

Всего зоопарк лишился 277 животных, то есть, почти половины питомцев. Часть погибла под водой, часть разбежалась. Оказавшихся на свободе хищников отстреливали.

Между тем, самая идея переноса зоопарка из центра города на пустующую территорию у Тбилисского моря появилась задолго до стихийного бедствия. Ее впервые еще несколько лет назад озвучил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Однако после смены власти в стране реализация этого затратного проекта была отложена.