«Годом декоммунизации» назвал 2016-й директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Перед новым годом институт обнародовал ключевые цифры в рамках этого процесса. Так, переименованы 51 тысяча улиц, а также 987 городов и сел. Повалены более 1300 памятников Ленину. Так называемые декоммунизационные законы вступили в силу в мае 2015 года. Действительно ли необратим запущенный в действие процесс декоммунизации и как это вообще происходило в 2016 году? Радио Свобода отвечает на вопросы вместе с сотрудником Института национальной памяти Сергеем Рябенко.

На какую законодательную базу опирается декоммунизация в Украине?

«Декоммунизационный пакет» включает в себя следующие законы:

‒ «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики»;

‒ «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке»;

‒ «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов»;

‒ «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов».

Именно первый из этих законов является основой для декоммунизации топонимических названий ‒ процесса переименования улиц и населенных пунктов, который длился по всей стране с лета прошлого года.

Какими этапами происходила топонимическая декоммунизация?

Механизм, согласно которому происходило переименование объектов топонимики, прописан в переходных положениях закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики», объясняет Сергей Рябенко. Процесс проходил в три этапа.

На первом этапе отводился 6-месячный срок для того, чтобы органы местного самоуправления в своих местных общинах провели общественные обсуждения, на которых жители населенного пункта должны были выбрать новые названия для своих улиц, площадей и других объектов топонимики. По завершению этого периода органы местного самоуправления должны были принимать решение о переименовании таких объектов топонимики. «Кто-то воспользовался этим, кто-то, к сожалению, нет ‒ по разным причинам. Поэтому часть топонимов была переименована местными советами, часть осталась не переименованными», ‒ отметил Сергей Рябенко.

В течение следующих трех месяцев решения должны были принимать сельские, поселковые или городские головы. «Мы, опять же, понимали, что в определенных населенных пунктах будут ситуации, когда сельские, поселковые или городские головы не смогут переименовать все объекты, ‒ добавляет он. ‒ И тогда наступал третий этап: в течение еще следующих трех месяцев полномочия приобретали главы государственных областных администраций».

«Те объекты, которые не были переименованы на этом этапе, в основном были переименованы именно на основании распоряжений глав ОГА», ‒ добавляет Сергей Рябенко.

Почему вопрос названия Кировограда/ Кропивницкого решала Верховная Рада?

Согласно статье 85 Конституции Украины, наименование и переименование населенных пунктов и районов относится к компетенции Верховной Рады.

«Законом было предусмотрено, что в течение этих 6 месяцев, когда проводилось общественное обсуждение, до 21 ноября 2015 года, органы местного самоуправления должны были провести общественные слушания по поводу новых названий своих населенных пунктов и дать предложения Верховной Раде, ‒ объясняет Сергей Рябенко. ‒ Что произошло в Кропивницком (на тот момент ‒ Кировограде)? Городской совет не дал единого предложения. Верховная Рада была вынуждена сама выбирать название».

Учитывая судебные иски (сейчас их около 18) о названии Кропивницкого, могут ли это название отменить и выбрать новое?

Единственный путь, которым чисто теоретически можно отыграть назад, ‒ это решение Высшего административного суда, говорит Сергей Рябенко. «Суд чисто теоретически может отменить постановление Верховной Рады и тогда, опять же, придется начинать этот процесс заново. Но шансы минимальны: аргументы против измененного названия скорее носят эмоциональный характер, чем юридический», ‒ отмечает сотрудник Украинского института национальной памяти.

Почему не декоммунизировано, например, название завода «Ленинская кузница»?

«Ленинская кузница, как и многие другие предприятия в Украине, обязательно должны сменить свое название, привести его в соответствие с законом, ‒ рассказывает Сергей Рябенко. ‒ Институт национальной памяти уже обращался к предприятию с соответствующим письмом, напоминанием и разъяснением, как это все должно быть осуществлено. Мы получили ответ ‒ достаточно общий ‒ в котором говорится о том, что поскольку на предприятии общее собрание акционеров проводится только раз в год, то они к этому вопросу вернутся в следующем году».

Завершилась ли уже декоммунизация в Украине?

В Институте национальной памяти ‒ основном вдохновителе декоммунизационного процесса ‒ отмечают, что считают этот процесс комплексным. Переименование топонимических объектов ‒ одна из составляющих процесса.

«Еще одна составляющая ‒ это процесс открытия архивов, ‒ добавляет Сергей Рябенко. ‒ И третий аспект, с ним связанный, преодоление тоталитарных мифов, которые остались в наследство от Советского Союза, и которые сейчас, к сожалению, очень активно культивируются Российской Федерацией, в частности для того, чтобы оправдать или обосновать агрессию на востоке Украины и аннексию Крыма».