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Политика

«Год декоммунизации»: цифры и итоги

Снос памятника Григорию Петровскому в Днепре, 29 января 2016 года

Снос памятника Григорию Петровскому в Днепре, 29 января 2016 года

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«Годом декоммунизации» назвал 2016-й директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Перед новым годом институт обнародовал ключевые цифры в рамках этого процесса. Так, переименованы 51 тысяча улиц, а также 987 городов и сел. Повалены более 1300 памятников Ленину. Так называемые декоммунизационные законы вступили в силу в мае 2015 года. Действительно ли необратим запущенный в действие процесс декоммунизации и как это вообще происходило в 2016 году? Радио Свобода отвечает на вопросы вместе с сотрудником Института национальной памяти Сергеем Рябенко.

На какую законодательную базу опирается декоммунизация в Украине?

«Декоммунизационный пакет» включает в себя следующие законы:

‒ «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики»;

‒ «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке»;

‒ «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов»;

‒ «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов».

Именно первый из этих законов является основой для декоммунизации топонимических названий ‒ процесса переименования улиц и населенных пунктов, который длился по всей стране с лета прошлого года.

Какими этапами происходила топонимическая декоммунизация?

Механизм, согласно которому происходило переименование объектов топонимики, прописан в переходных положениях закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики», объясняет Сергей Рябенко. Процесс проходил в три этапа.

На первом этапе отводился 6-месячный срок для того, чтобы органы местного самоуправления в своих местных общинах провели общественные обсуждения, на которых жители населенного пункта должны были выбрать новые названия для своих улиц, площадей и других объектов топонимики. По завершению этого периода органы местного самоуправления должны были принимать решение о переименовании таких объектов топонимики. «Кто-то воспользовался этим, кто-то, к сожалению, нет ‒ по разным причинам. Поэтому часть топонимов была переименована местными советами, часть осталась не переименованными», ‒ отметил Сергей Рябенко.

В течение следующих трех месяцев решения должны были принимать сельские, поселковые или городские головы. «Мы, опять же, понимали, что в определенных населенных пунктах будут ситуации, когда сельские, поселковые или городские головы не смогут переименовать все объекты, ‒ добавляет он. ‒ И тогда наступал третий этап: в течение еще следующих трех месяцев полномочия приобретали главы государственных областных администраций».

«Те объекты, которые не были переименованы на этом этапе, в основном были переименованы именно на основании распоряжений глав ОГА», ‒ добавляет Сергей Рябенко.

Территория массовых захоронений в Быковнянском лесу на окраине Киева. Чествование тайно захороненных там жертв советского режима (архивное фото)

Территория массовых захоронений в Быковнянском лесу на окраине Киева. Чествование тайно захороненных там жертв советского режима (архивное фото)

Почему вопрос названия Кировограда/ Кропивницкого решала Верховная Рада?

Согласно статье 85 Конституции Украины, наименование и переименование населенных пунктов и районов относится к компетенции Верховной Рады.

«Законом было предусмотрено, что в течение этих 6 месяцев, когда проводилось общественное обсуждение, до 21 ноября 2015 года, органы местного самоуправления должны были провести общественные слушания по поводу новых названий своих населенных пунктов и дать предложения Верховной Раде, ‒ объясняет Сергей Рябенко. ‒ Что произошло в Кропивницком (на тот момент ‒ Кировограде)? Городской совет не дал единого предложения. Верховная Рада была вынуждена сама выбирать название».

Акция ко Дню Независимости Украины. Кропивницкий, 24 августа 2016 года

Акция ко Дню Независимости Украины. Кропивницкий, 24 августа 2016 года

Учитывая судебные иски (сейчас их около 18) о названии Кропивницкого, могут ли это название отменить и выбрать новое?

Единственный путь, которым чисто теоретически можно отыграть назад, ‒ это решение Высшего административного суда, говорит Сергей Рябенко. «Суд чисто теоретически может отменить постановление Верховной Рады и тогда, опять же, придется начинать этот процесс заново. Но шансы минимальны: аргументы против измененного названия скорее носят эмоциональный характер, чем юридический», ‒ отмечает сотрудник Украинского института национальной памяти.

Почему не декоммунизировано, например, название завода «Ленинская кузница»?

«Ленинская кузница, как и многие другие предприятия в Украине, обязательно должны сменить свое название, привести его в соответствие с законом, ‒ рассказывает Сергей Рябенко. ‒ Институт национальной памяти уже обращался к предприятию с соответствующим письмом, напоминанием и разъяснением, как это все должно быть осуществлено. Мы получили ответ ‒ достаточно общий ‒ в котором говорится о том, что поскольку на предприятии общее собрание акционеров проводится только раз в год, то они к этому вопросу вернутся в следующем году».

Завершилась ли уже декоммунизация в Украине?

В Институте национальной памяти ‒ основном вдохновителе декоммунизационного процесса ‒ отмечают, что считают этот процесс комплексным. Переименование топонимических объектов ‒ одна из составляющих процесса.

Чествование памяти жертв Голодомора 1932-33 годов. Киев, ноябрь, 2013 года

Чествование памяти жертв Голодомора 1932-33 годов. Киев, ноябрь, 2013 года

«Еще одна составляющая ‒ это процесс открытия архивов, ‒ добавляет Сергей Рябенко. ‒ И третий аспект, с ним связанный, преодоление тоталитарных мифов, которые остались в наследство от Советского Союза, и которые сейчас, к сожалению, очень активно культивируются Российской Федерацией, в частности для того, чтобы оправдать или обосновать агрессию на востоке Украины и аннексию Крыма».

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