"Мы с вами сейчас стоим перед муралами (панно) 70-х годов XX века. Первый торец изображает Триполье, второй –​ эпоху Киевской Руси, следующие два сюжета –​ "Слава труду" и "Война и мир". Пятый торец символизирует рождение Украинской народной социалистической республики", –​ рассказывает художник Владимир Прядко.

Над этими шестью композициями в одном из районов Киева художник с еще тремя коллегами работал в далеком 1975-м году. На одном из его – запрещенные сегодня в Украине советские символы: серп и молот. Такие же есть и на другой его работе, на стене университета имени Шевченко. Каждое панно – это полторы тысячи квадратных метров резьбы по камню и почти десять лет работы.

"Мы делали три проекта, потому что заказчик все время говорил, что чего-то не хватает, не хватает наших передовых идей, – рассказывает Владимир Прядко, народный художник Украины. – Пришлось вплести все-таки советскую символику. Так мы жили, так жило общество. И художники тоже жили в этом обществе".

Панно Прядко, как и тысячи других произведений искусства по всей Украине в прошлом году Верховная Рада распорядилась уничтожить в рамках так называемой "декоммунизации".

"Они не могут оставаться в публичном общественном пространстве. В случае, если объект, который содержит символику коммунистического тоталитарного режима оценен как художественный, он может быть сохранен для музея, – рассказывает Владимир Вятрович, глава Института национальной памяти. – Мы не пытаемся стереть или вырвать из истории страницы коммунистического прошлого. Мы стараемся представить их как страницы, которые никогда не должны повториться".

После принятия закона о декоммунизации власти на местах создали специальные комиссии. Они должны были пересчитать и оценить объекты советского наследия и принять решение об их демонтаже.

Пока демонтировали часть мемориальных табличек, и памятников и снесли больше 1200 статуй Ленина. Но это – капля в море по сравнению с количеством панно, мозаик, звезд и серпов и молотов по всей стране. Что с ними делать и куда девать, местные власти пока не определились. Как и сами украинцы.

"Я считаю, что их нужно убрать и демонтировать, – уверена киевлянка Алла. – У нас украинская страна, у нас Украина. У нас есть своя символика, она закреплена в законодательстве Украины".

"На зданиях должно так и остаться, иначе мы потеряем фасад полностью. Если что-то убрано – это место надо зашить, заделать, что-то новое туда прицепить. Но стоит ли? Понимаете, большевики все уничтожили. И вот приходит новая власть и опять все уничтожает", – не согласен с предыдущим мнением другой житель Киева.

Категорически против демонтажа советских мозаик и муралов и сотрудники музеев.

"Насколько мне известно, в Украине нет такой техники, чтобы снять эту мозаику и воспроизвести ее по образцу, тем более это вмешательство в авторскую работу, – говорит Юлия Климук, старший научный сотрудник Музея истории Киева. – Что делать с этим наследием – вопрос пока не решен. Надо критически мыслить, помнить. Но вычеркивать работы советских художников того периода не стоит, да и невозможно это".

В украинской столице легко можно найти на улице советскую символику. Намного сложнее это сделать в киевской подземке. Где-то коммунистические символы уже демонтировали, где-то просто закрасили текст, где-то – завесили мозаики.

"У нас есть склады. Все что мы демонтировали, описывается, имеет свой инвентарный номер, и вся эта символика сохраняется там, – рассказывает Наталья Макогон, советник начальника КП “Киевский метрополитен”. – Мы ждем до сих пор решение относительно семи станций, которые подпадают под закон о сохранении памятников архитектуры. Нам должны объяснить, должны ли мы демонтировать там советское наследие? И, если да, то как, за чьи средства?"

Демонтаж советского наследия в Украине медленно, но продвигается. Но со сбережением объектов советского искусства, памятников и символов ситуация намного сложнее: создание музея тоталитаризма пока остается на уровне разговоров.