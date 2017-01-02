Девлет Гирай IV хан

Сразу же после трагической смерти в 1769 году хана Крым Гирая ханский государственный совет проголосовал за избрание сорокалетнего султана, второго сына хана Арслана Гирая Девлета Гирая IV. Как писал Халим Гирай: «Это был человек приятной внешности и характера, полный благородства и доброты».

Согласно старинному обычаю, Девлет Гирай был воспитан черкесским князем Атик-оглы. В 1748 году, когда трон занял его отец, он возвращается в Бахчисарай и сразу же получает должность сераскира или военачальника. А уже в 1766 году отец делает его вторым лицом в государстве, назначая наследником на трон.

С первых дней своего ханства Девлет Гирай IV заявил, что продолжит политический курс своего дяди Крыма Гирая, и его главная цель – война с русскими. Оставив вместо себя в Бахчисарае брата – калгу Шехбаз Гирая – он отправляется с войском в сторону Буджака.

На правом берегу Днестра он объединяется с османским садразмом Молдаванджи Али пашей, для того чтобы дать отпор русским, осадившим крепость Хотин. Хану удается нанести удар по русским позициям и отогнать от их крепости, однако погодные условия превратили победу Гирая в поражение.

Освободив левый берег Днестра от русских, ханская армия начала переходить по новому мосту, сооруженному по приказу садразма Али паши, на правый берег. Из-за сильных ливней вода в реке поднялась и унесла мост. Войско оказалось разбросанным и деморализованным. Воспользовавшись этим, русские нанесли удар.

Такого опрометчивого поступка в Крыму Девлету Гираю не простили, и уже на следующий год он лишился трона. Однако принц продолжал принимать самое активное участие в боевых действиях.

Неизвестно как закончилось бы сражение, в котором лидировали крымцы, если бы не пришло сообщение, что в Кучук-Кайнарджи был заключен долгожданный мир

Собрав под своими знаменами крымцев и черкесов, в 1774 году Девлет Гирай высадился у берегов Алушты. Он хорошо знал, что на территорию его родной страны уже проник оккупант. Неизвестно как закончилось бы сражение, в котором лидировали крымцы, если бы не пришло сообщение, что в Кучук-Кайнарджи был заключен долгожданный мир.

В 1775 году именно народ Крыма и ряд беев снова избрали крымским ханом Девлета Гирая IV. А вскоре и от султана-халифа пришло официальное поздравление по случаю избрания Девлета.

В 1777 году Девлет Гирай IV передал трон своему двоюродному брату Шагину Гираю и удалился в Румелию, в имение Сарай-Визе. Он умер в 1780 году в возрасте 52 лет от болезни и был похоронен у мечети Айяс-паша.

Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма

Увлекательные страницы истории Крымского ханства и истории Крыма – в новом проекте Крым.Реалии, видеоблогах крымского историка Гульнары Абдулла «Tugra».

Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма.

Автор текста и ведущая – Гульнара Абдулла, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи и продюсер – Эмине Джеппар.

В видео использованы фрагменты художественных фильмов Hürrem Sultan (Fatih Aksoy, 2003), Siege of Eger 1552 (Zoltán Várkonyi, 1969), а также музыка: Matti Paalanen – Drama, Plastic3 – Epic dramatic film music.