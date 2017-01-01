Число крымских татар, празднующих Новый год, с каждым годом уменьшается – правозащитник

С каждым годом все меньше крымскотатарских семей празднуют Новый год, рассказал Крым.Реалии координатор общественного объединения «Крымская солидарность» Дилявер Меметов.

По мнению правозащитника это связано с ростом числа верующих мусульман среди крымских татар.

«Людей, празднующих Новый год, становится намного меньше, наш народ с годами принимает тот факт, что этот праздник к нам не относится. Более того, ислам порицает празднование всяких праздников, кроме Ораза и Курбан байрамов», – отметил Меметов.

Он добавил, что уровень жизни в Крыму «несколько снизился», поэтому даже те, кто празднует Новый год, делают это скромнее, чем лет пять назад.

«Денег у людей и так не много, а потому их есть куда потратить и без излишних новогодних трат», – пояснил Крым.Реалии Дилявер Меметов.

На сайте Духовного управления мусульман Крыма какой-либо информации по поводу празднования Нового года нет.