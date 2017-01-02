Крымские прогнозы на 2016-й: попадания и ошибки

В конце 2015 года корреспонденты Крым.Реалии обратились к экспертам с предложением спрогнозировать, что будет в новом году. Свои предположения высказали политолог Тарас Березовец, экономист Юрий Смелянский и эксперт в сфере энергетики Вадим Улида. 2016 уже год позади, и мы решили проверить сбылись ли их прогнозы.

Прогнозы основателя проекта «Free Crimea», политтехнолога Тараса Березовца:

​1. Кремль сместит Сергея Аксенова с поста главы Крыма, но оставит Владимира Константинова на посту спикера крымского парламента, подконтрольного России.

Прогноз сбылся частично. Константинов действительно удержался на посту спикера, но Аксенова отправлять в отставку не стали. Хотя, справедливости ради, отметим, что летом кресло под ним серьезно зашаталось. Партия «Единая Россия» 26 июня внесла Аксенова в список кандидатов в депутаты на выборах в Госдуму.

Похоже, что сам фактический глава Крыма в тот момент не понимал, оставят его на посту или «сошлют» в Москву. На своей странице в Facebook он тогда написал, что хочет остаться руководителем полуострова, но ждет распоряжений Путина на этот счет.

В итоге Аксенов по результатам выборов прошел в Госдуму, но 20 сентября отказался от депутатского мандата. Журналистам он тогда сказал, что намерен руководить Крымом до 2019 года.

2. Совет национальной безопасности и обороны Украины примет официальный документ – стратегия деоккупации Крыма.

Прогноз не сбылся. В начале февраля 2016 года в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины официально подтвердили, что разработан «проект основных направлений государственной политики в отношении временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», а к его обсуждению приступила экспертная группа специалистов по вопросам Крыма. Однако окончательно документ так и не принят, в данный момент над ним продолжается работа.

3. Появится международная контактная группа по вопросу Крыма.

Прогноз не сбылся. В начале года президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин пытались продвигать на международных встречах идею создания подобной группы под названием «Женева плюс». Но, по неизвестным причинам, во второй половине года об этом проекте уже никто не вспоминал.

4. Крым не вернется под контроль Украины.

Прогноз сбылся.



Прогнозы эксперта фонда «Майдан иностранных дел», экономиста Юрия Смелянского:

1. Цены на социально значимые товары в Крыму будут расти.

Прогноз сбылся. Даже по официальной данным Федеральной службы государственной статистики, за 2016 год цены на продовольственные товары в Крыму возросли на 3,3%, а на непродовольственные – на 6,3%. Цена услуг, по официальной статистике, за год выросла на 16%. В недавнем опросе Крым.Реалии о тратах на новогодний стол многие жители Симферополя жаловались, что цены по сравнению с прошлым годом возросли значительно.

2. Социальные выплаты и зарплаты будут примерно на том же уровне.



Сложно проверить, сбылся прогноз или нет. Судя, по официальным данным, средний размер пенсий в Крыму практически не менялся на протяжении 2016 года. 1 января он составлял 11 460 рублей, а 1 октября – 11 533.

Среднедушные денежные доходы в Крыму, по данным Росстата, немного возросли. Так если в октябре 2015 они составляли 16777 рублей, то в октябре 2016 – 17757. Но здесь следует учесть, что даже если Росстат искусственно не завышал показатели, то они все равно не являются репрезентативными. Это связано с тем, что служба статистики использует только официальные данные, а значительная часть зарплат в Крыму находится в тени.

Другие исследования, посвященные динамике доходов в Крыму, не проводились.

Прогнозы эксперта в сфере энергетики, экс-замминистра топлива и энергетики Украины Вадима Улиды:

​1. Руководство Крыма, подконтрольное России, будет стараться заключить договор о поставках украинской электроэнергии.

Прогноз не сбылся. Ни Россия, ни подконтрольные ей власти не предпринимали публичных попыток договориться с Украиной о поставках электроэнергии на полуостров. Более того, 1 января ВЦИОМ обнародовал результаты социологического исследования, в соответствии с которым 93,1% крымчан якобы высказались против поставок электричества с материка.



2. До полного запуска энергомоста энергосистема Крыма будет работать в аварийном режиме.



Прогноз сбылся. Последняя четвертая линия энергомоста была запущена 11 мая, после чего энергосистема полуострова стабилизировалась. 18 мая подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в ноябре 2015 года в связи с блэкаутом. Тем не менее, время от времени электроснабжение в разных регионах полуострова по прежнему дает сбои, и происходят кратковременные отключения электричества.