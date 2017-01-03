Российская экономика: рост или третий год кризиса?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев под занавес 2016 года выразил надежду, что в 2017-м экономика страны пойдет в пусть и не незначительный, но рост. Глава правительства исходил из того, что в конце года все негативные тренды, которые формировались в российской экономике в течение последних двух-трех лет, себя исчерпают. Это произойдет, как ему представлялось, благодаря мерам, которые предпринимало правительство и «общему оздоровлению ситуации».

«И уже в начале следующего года мы выйдем на относительно небольшие параметры экономического роста, то есть роста ВВП», – резюмировал глава правительства.

Также он оценил макроэкономические условия в России «очень неплохие».

У опрошенных Русской службой «Голоса Америки» экономистов иной взгляд на состояние экономики страны по итогам 2016 года и перспективы наступившего года.

Председатель партии «Гражданская инициатива», экс-министр экономики России, профессор Андрей Нечаев считает, что главный результат состоит в том, что падение российской экономики продолжилось, хотя и замедленными темпами.

Те многочисленные прогнозы, которые неоднократно выдавали наши финансовые и экономические руководители о том, что «дно» пройдено и начинается слабый экономический рост, оказались чрезвычайно оптимистичными

«Те многочисленные прогнозы, которые неоднократно выдавали наши финансовые и экономические руководители о том, что «дно» пройдено и начинается слабый экономический рост, оказались чрезвычайно оптимистичными», – добавил он.

По его мнению, наиболее опасно падение уровня жизни населения.

«По данным десяти месяцев прошедшего года, реальные доходы граждан снизились более чем на 5 % с поправкой на инфляцию», – констатировал экономист.

Как отметил в своей статье старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко, сегодня оценивать реальное положение дел в российской экономике становится все труднее, поскольку степень доверия к российской статистике стремительно падает.

Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев согласен, что главный тренд года состоял в том, что российская экономика так и не показала роста. При этом профессор напомнил, что федеральный бюджет 2016-го принимался исходя из прогноза, что ВВП вырастет на 1,7 %.

То, что в стране кризис длится второй год, неоспоримый факт

«Минус небольшой – где-то 0,6 %, но, тем не менее, это минус, что принципиально важно, – констатировал Игорь Николаев. – Поэтому то, что в стране кризис длится второй год, неоспоримый факт».

Правда, другой важнейший макроэкономический показатель – инфляция – продемонстрировал положительную динамику, указал директор Института стратегического анализа.

«Действительно, инфляция ниже 6 % – хороший результат, – сказал он. – Так что с точки зрения двух основных показателей результаты получились противоречивые».

По замечанию того же Сергея Алексашенко, тот уровень инфляции, который в России называют неплохим, на Западе считается неприемлемо высоким.

К другой важной особенности Игорь Николаев отнес стремительное расходование резервных фондов страны.

Мы потратили более двух триллионов рублей из Резервного фонда. И в результате того, что там осталось, возможно, еще хватит на следующий год, но и все. Дальше будем тратить Фонд национального благосостояния

«Это очень важно, – полагает он. – Мы потратили более двух триллионов рублей из Резервного фонда. И в результате того, что там осталось, возможно, еще хватит на следующий год, но и все. Дальше будем тратить Фонд национального благосостояния».

Но в целом, год все-таки получился довольно спокойным в том плане, что не было никаких резких обвалов, валюта оставалась достаточно устойчивой, резюмировал экономист.

«Мы видим, что рубль даже укрепился, здесь сработала жесткая политика Центробанка по девалютизации банковских активов, – продолжил он. – Другое дело, какие это может иметь последствия в будущем. Однако надо признать, что такая политика, ориентированная на инфляцию и удержание курса рубля, имела относительный успех».

Но одно дело макропоказатели, а другое – ситуация с доходами населения, подчеркнул профессор.

«Год начался с того, что пенсии были проиндексированы всего лишь на 4 % при фактической инфляции по итогам 2015-го – 12,9 %. Не удивительно, что в условиях продолжающегося кризиса у нас падали реальные денежные доходы», – обобщил Игорь Николаев.

По его выкладкам, падение доходов за год составило около 5-6 %.

«У нас фактически третий год падают реальные доходы населения, и это, безусловно, серьезный минус», – подытожил директор Института стратегического анализа.

Под занавес 2016 года министр экономики России Антон Силуанов заявил, что рост ВВП в 2017-v может вдвое превысить официальный прогноз в 0,6% и назвал 1-1,2%, вполне достижимым результатом. Ранее глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал, что в 2017 году ВВП страны вырастет на 1,5 %.

Андрей Нечаев в этой связи заметил, что налицо разные оценки перспектив российской экономики: «От, как ни странно, достаточно оптимистичных Мирового банка, который прогнозирует рост в 1,1 %, но многие российские эксперты считают, что продолжится падение».

Как представляется экс-министру экономики, падение на полпроцента всегда хуже, чем рост на полпроцента.

Возможно, в 2017-м все-таки начнется некоторый небольшой рост. Однако это не тот рост, который может устроить нашу экономику и вообще, поменять ситуацию в обществе

«Однако в любом случае это все не сильно вдохновляет, – признается он. – Это может быть чисто эффект низкой технической базы – после того как было глубокое падение в 2015 году, которое продолжилось в нынешнем году. Возможно, в 2017-м все-таки начнется некоторый небольшой рост. Однако это не тот рост, который может устроить нашу экономику и вообще, поменять ситуацию в обществе».

Андрей Нечаев думает, что для решения социальных задач, сокращения отставания от стран-конкурентов темпы роста должны быть 3-4, а лучше 5 %. И он убежден, для этого нужны кардинальные реформы. Однако, по его словам, пока не видно, знают ли власти, как выходить из положения, и готовы ли они радикально менять политику.

«Это видно и из послания президента, и из ряда других документов, утверждает он. – По крайней мере, пока Кремль готовности к реформам, о необходимости которых говорят практически все экономисты, публично не демонстрирует».

Вместе с тем политик и экономист отметил, что сейчас идет работа по составлению программы реформ.

«Президент в своем послании в мае поручил правительству готовить план ускорения экономического роста, но не обозначил, в каком направлении должна меняться экономическая политика, и где находятся «красные флажки», куда ходить нельзя, что можно менять, что нельзя», – заключил Андрей Нечаев.

Поэтому ситуация для меня лично остается неопределенной, обобщил он.

У Игоря Николаева создалось ощущение, что среди отечественных экспертов началось соревнование, у кого будет более оптимистичный прогноз.

Все структурные проблемы остаются, санкционное противостояние тоже остается. Внешние шоки да, несколько сместились, имея ввиду в первую очередь цены на нефть, но 50-55 долларов за баррель – это все равно для российской экономики мало

«Но ведь кризис не закончился, – напомнил он. – Поэтому будет или не будет расти экономика, надо оценивать с точки зрения того, а причины, которые породили этот кризис, устранены, они куда-то исчезли? И окажется, что все структурные проблемы остаются, санкционное противостояние тоже остается. Внешние шоки да, несколько сместились, имея ввиду в первую очередь цены на нефть, но 50-55 долларов за баррель – это все равно для российской экономики мало».

Все это значит, что перехода к устойчивому экономическому росту трудно ожидать, приходит к выводу профессор. Поэтому, в соответствии с прогнозом Института стратегического анализа ФБК, экономика страны по-прежнему будет «болтаться где-то между нолем и небольшим минусом – до 1 %».