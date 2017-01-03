Обугленная вывеска – это все, что осталось от одного из пунктов государственной лотереи в Одессе. Помещение подожгли неизвестные, и полиция их до сих пор не нашла. В каждом крупном городе Украины функционируют до сотни подобных заведений, и все они работают круглосуточно. Официально здесь продают лотерейные билетики.

На деле внутри стоят столы с компьютерами. На мониторах – яркие картинки, виртуальный "барабан", который по виду напоминает игровой автомат. "Билетики", которые продают владельцы киоска – тоже виртуальные, но покупаются за реальные деньги и на них можно делать ставки.



Сергей заходит сюда несколько раз в день. У него, как он признает сам, – игровая зависимость.

"Я, допустим, говорю сам себе: сегодня не повезло, но завтра повезет! – рассуждает Сергей. – И я прихожу на следующий день и пытаюсь снова выиграть денег".

Во времена Януковича на рынок были выпущены государственные лотереи, и команда беглого президента быстро монополизировала этот сектор

Сергей подтверждает наше предположение: лотерейные пункты – на деле обычные казино.

В Украине игорный бизнес вне закона. Но во времена Януковича отдельным документом на рынок были выпущены государственные лотереи, и команда беглого президента быстро монополизировала этот сектор. Мгновенный розыгрыш стал легален.



После смены власти в поддержку государственных лотерей публично выступает глава фискальной службы Украины Роман Насиров. Его связывают уже с нынешним президентом страны, Петром Порошенко.

"Раньше были, как говорили мы все, "однорукие бандиты". Одну руку дал, другая забрала. Либо наоборот, выдала деньги. А сейчас они сделали хитро", – рассказывает Сергей.

Но владельцы такой "лотереи" убеждают: к казино их бизнес не имеет никакого отношения:

"Это распространение лотереи! Вы можете приобрести этот билет в любой точке, так как это, все-таки, государственная лотерея, – уверяет юрист Евгений Иваниченко, представитель лотереи. – Но я сам, лично, не принимал участие в подобных лотереях здесь. И как оно работает – не знаю".



Некоторое время назад губернатор области Михаил Саакашвили предлагал легализовать в регионе казино, чтобы получать с них больше денег в бюджет. Но Саакашвили ушел в отставку, не успев закончить начатое. А с виртуальными казино по всей Украине начали бороться активисты. Гражданская "полиция" уверяет: подобные "лотереи" – причина роста преступности в городах.

"Люди и так не имея больших денег, приходят туда выпившие, проигрывают деньги. И, чтобы отыграться, выходят на улицы в поисках легкой наживы и ловят прохожих, – рассказывает активист Петр Канарьян. – Цепочку могут сорвать или что-то еще "отжать". Это очень большая проблема!"



Петр жалуется: с казино в Украине сегодня борются только общественные движения:

"Нашему правительству, нашей милиции, похоже, это неинтересно! – констатирует он. – Возможно они имеют с этого бизнеса какой-то процент. Но мы своими усилиями пытаемся давить на милицию, чтобы она проводила рейды, что-то делала, чтобы закрыть это".

Полиция убеждает, что они рейды против нелегальных казино проводят регулярно, и даже закрывают игорные дома. Но активисты жалуются, что у них постоянно возникают конфликты с силовиками и владельцами "лотерей", на которые милиция не реагирует. Недавно, к примеру, охрана одного из игорных домов избила активистов "Правого сектора", которые пытались помешать работе заведения.