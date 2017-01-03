Украина и США: переломный 2017 год

Последние недели восьмилетнего президентства Барака Обамы подходят к концу. Уже 20 января его место в Белом доме займет Дональд Трамп. Какой будет политика новой администрации в отношении Украины, и как Киев может сохранить и развить партнерские отношения с Соединенными Штатами?

Эксперты ожидают, что 2017 год станет переломным в украинско-американских отношениях. Предполагается ‒ с новым президентом грядет очень много изменений. Но каких именно, никто прогнозировать не берется. До сих пор большая загадка ‒ снимет ли новая администрация санкции против России? Договорится ли с Путиным и сдаст Украину?

Если Трамп и Путин попытаются организовать некую Ялту-2, чтобы снова разделить мир на сферы влияния, то им это не удастся

«Трудно предположить, что сделает Трамп. Он ‒ иррациональный человек. Но если Трамп и Путин попытаются организовать некую Ялту-2, чтобы снова разделить мир на сферы влияния, то им это не удастся. Украина слишком большая, и уже почувствовала свою силу, чтобы так запросто пожертвовали ею как разменной фигурой. 42 миллиона человек, самая большая армия на континенте, высокий патриотический дух, благодаря путинской агрессии. Это уже не 2014 год, чтобы застать врасплох», ‒ говорит главный редактор Украинского бизнес-журнала UBJ Джеймс Брук.

Если сразу после выборов все говорили о рисках, то сейчас все больше эксперты рассуждают о новых возможностях.

Украина должна показать и доказать для новой администрации, что она ‒ не постоянная головная боль. Что она может быть возможностью

«Очевидно, что Украина должна менять свою тактику. Если Украина всегда апеллировала к определенным обязательствам Соединенных Штатов в отношении Украины, тому же Будапештскому меморандуму, другим договоренностям, которые были достигнуты ранее, то при президенте Трампе ей будет очень трудно апеллировать именно к определенным обязательствам Соединенных Штатов. Очевидно, что Украине нужно готовить предложения, которыми бы она могла заинтересовать новую администрацию, а не обязать ее. Украина должна показать и доказать для новой администрации, что она ‒ не постоянная головная боль. Что она может быть возможностью», ‒ говорит директор Института мировой политики Алена Гетьманчук.

О новых подходах говорит и научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.

Надо заинтересовывать США не только способностью Украины противостоять России, но и способностью создать привлекательный инвестиционный климат

«Очевидно, что здесь не удастся ехать по накатанной колее. Придется предлагать новые подходы, более прагматичные, ‒ говорит он. ‒ Надо объяснять, заинтересовывать американскую сторону не только способностью Украины противостоять России, но и способностью создать привлекательный инвестиционный климат, стать интересной для американских инвесторов. Именно это то, что может определенным образом подкорректировать точку зрения Трампа и его окружения на украинский вопрос».

Екатерина Смаглий, директор Киевского офиса Института Кеннана, советует Украине строить отношения с США с помощью стратегии своей привлекательности.

Украине надо отходить от каких-то традиционных элементов представления себя в мире и строить новый имидж молодой, современной демократии

«Мне поэтому кажется, что Украине в процессе построения своих отношений с новой администрацией надо отходить от образа жертвы, а делать акцент на развитии экономического и культурного сотрудничества. Не забывайте, что сам президент является представителем бизнеса, крупного бизнеса, в его окружении мы видим так же представителей крупного бизнеса. И Украина за последние годы так же достигла нескольких прорывов, особенно в сфере сельского хозяйства. Мы занимаем по нескольким позициям первые места в экспорте в Европе. И именно на этом мы должны строить сейчас стратегию своей привлекательности. У нас есть уникальный шанс ‒ если президент Трамп победил именно на лозунгах свежих идей, инноваций, неординарных решений, это именно то, чего ждет и жаждет от него его собственный электорат. И Украине так же надо отходить от каких-то традиционных элементов представления себя в мире и строить новый имидж молодой, современной демократии», ‒ отмечает Екатерина Смаглий.

Пока эксперты ищут новые подходы к новой администрации, простые украинцы советуют рассчитывать не на Трампа, а на собственные силы.