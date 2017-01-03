С января 2017 года в России начинает действовать закон, устанавливающий правила общения между должниками и коллекторами – так называются частные предприниматели и организации, которые за вознаграждение берутся вернуть чужие долги. Новый закон значительно ограничивает известные методы работы коллекторов. Крупный штраф, в частности, может быть наложен за назойливые звонки, письма, в том числе электронные, угрозы и психологическое давление.

В последние два года спрос на услуги коллекторов рос вместе с "плохими" долгами. К концу 2016 года задолженность россиян с просрочкой платежей по кредитам более трех месяцев перевалила за 1,23 триллиона рублей. Вернуть эти деньги практически невозможно, а банкам нужно очищать свои портфели, что они и делают, в том числе, продавая плохие долги коллекторам.

По данным коллекторских агентств и их отраслевых объединений, истребованием долгов до недавнего времени в России занималось около тысячи структур. Их деятельность, по сути, ничем не регламентировалась, а методы работы некоторых взыскателей часто сравнивали с теми, что применяли рэкетиры в начале 1990-х. В январе 2016 года МВД России, например, заявляло о десятках тысяч поступивших к ним жалоб граждан на деятельность коллекторских агентств. А после инцидента в Ульяновске, когда один из коллекторов бросил в окно должника бутылку с зажигательной смесью, из-за чего пострадал двухлетний ребенок, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила и вовсе приостановить деятельность коллекторских агентств. Во всяком случае, до принятия специального закона.

Такой закон российская Дума приняла еще летом, и, хотя чаще всего его называют "законом о коллекторах", на самом деле документ носит название – Закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов". Этот документ вводит в правовой оборот понятие "профессиональное взыскание", предусматривает обязательный учет коллекторских агентств и, что, пожалуй, особенно важно для задолжавших банкам граждан, жестко регламентирует коммуникации профессиональных взыскателей с должниками.

С 1 января 2017 года коллекторы не вправе звонить должникам чаще восьми раз в месяц, двух раз в неделю и одного раз в сутки. Запрещены ночные звонки – с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 9 в выходные. Личные встречи взыскателя с должником также ограничены одним разом в неделю. Категорически запрещено звонить и встречаться с должниками, если они признаны банкротами, недееспособными или являются инвалидами 1-й группы, несовершеннолетними или находятся на лечении.

Кроме того, закон предусматривает для заемщика возможность вообще отказаться от взаимодействия с коллектором. По истечению 4 месяцев с даты возникновения просроченной задолженности и спустя 2 месяца с даты вынесения судебного решения о взыскании, должник может направить соответствующее заявление. С момента его получения коллекторам запрещено беспокоить должника и взыскать долг можно только с помощью судебных приставов.

Банк, передавая долги в работу коллекторскому агентству, также несет ответственность за то, кому он его передал

Заниматься профессиональным взысканием долгов и контактировать с должниками теперь смогут только состоящие в едином государственном реестре организации. Для этого чистые активы агентства по взысканию должны составлять по меньшей мере 10 миллионов рублей, и на эту же сумму взыскатель обязан застраховать ответственность перед должниками. Полная информация о компаниях, занимающихся коллекторской деятельностью, должна находиться в открытом доступе.

По мнению руководителя Контрольного комитета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Евгения Коровина, это приведет к тому, что мелкие игроки уйдут с рынка.

– С появлением реестра каждое коллекторское агентство будет дорожить своей репутацией, чтобы не быть исключенным из реестра, потому что банки будут сотрудничать только с теми, кто находится в его составе. Закон вводит ответственность кредитора. Соответственно, банк, передавая долги в работу коллекторскому агентству, также несет ответственность за то, кому он его передал. И в результате банки будут работать только с профессионалами. Профессионалы также будут дорожить своей репутацией. Потому что при более чем двух случаях нарушения закона они будут лишаться статуса профессионального взыскателя и исключаться из реестра. Коллекторы будут больше заинтересованы в качестве проведения переговоров, чем в попытках любой ценой повысить эффективность взыскания.

– Известны жалобы должников на то, что коллекторы звонят не только им с требованием возвращения долга, но и их родственникам, соседям, на работу, еще каким-то знакомым. Теперь, когда закон вступает в силу, эта практика прекратится?

– Эта практика может продолжаться, во-первых, потому что это могут быть поручители заемщика. Соответственно, они также подписывают договор, в рамках которого разрешают передачу своих персональных данных кредитору и профессиональным взыскателям. Но опять же закон, защищая интересы заемщиков, предусматривает возможность их отказа от взаимодействия с взыскателями, и ею, мы прогнозируем, будут активно пользоваться. Во-вторых, заемщики очень часто при получении кредитов, особенно нерадивые заемщики, указывают посторонние контакты. И не всегда банк может проверить, кому они принадлежат. Соответственно, коллектор, позвонив и узнав, что это не должник, будет удалять эти данные из базы. Очень часто еще, помимо всего прочего, должники меняют номера телефонов. А операторы сотовой связи их через 3 месяца продают вновь. Соответственно, такие случаи останутся. Звонки будут посторонним лицам, но они будут удаляться сразу же из базы.

– А какие-то санкции для нарушителей предусмотрены законом?

Законом довольны только профессиональные агентства

– Штрафы предусмотрены. Но, как я уже сказал, при двукратном нарушении фирмы будут исключаться из реестра, что гораздо тяжелее для коллекторского агентства. Это фактически признание его банкротом. Оно не сможет больше осуществлять свою деятельность. В любом случае, закон пойдет на пользу как заемщикам, так и профессиональным взыскателям. Скажем так, уйдут с рынков случаи некорректного общения, надписей в подъездах и т. д. Профессиональные взыскатели этого не применяют в работе уже сейчас. В нашей ассоциации 43 коллекторских профессиональных агентства, которые придерживаются отраслевого кодекса этики. Он был создан на основе европейских стандартов и полностью отражает требования закона, а в некоторых местах даже более, скажем так, жесток. Соответственно, мы в контрольном комитете контролируем процесс взыскания не только на соответствие законодательству, но и на соответствие еще более строгому кодексу этики. Законом довольны только профессиональные агентства. Во-первых, потому что должен снизиться негативный фон, создаваемый недобросовестными или "серыми" коллекторами. Коллекторский рынок будет чуть более ограничен, чем до этого. Соответственно, эффективность взыскания по некоторым показателям, скорее всего, снизится, но в любом случае, это большой шаг к цивилизованному и правильному финансовому рынку в части взыскания просроченной задолженности, – полагает Евгения Коровина.

За нарушения коллекторами требований, указанных в Законе "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов", введены штрафы в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. А штраф за незаконную деятельность по возврату проблемной задолженности компанией, не включенной в единый реестр коллекторских агентств, может составить 2 миллиона рублей.