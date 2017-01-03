В то время, как на арене цирка идет репетиция тигриного шоу, на пороге Национального цирка тоже сидят тигры. В масках животных – активисты полка "Азов". Этой акцией они призывают людей не ходить туда, где, по их мнению, мучают животных.

Представитель "Азова" и народный депутат Олег Петренко – соавтор законопроекта о запрете животных в украинских цирках. По его словам, в первую очередь, прекратить выступления зверей нужно в гастролирующих шапито: "Все переездные цирки, дельфинарии – они по умолчанию не могут обеспечить нормального содержания животных. Во-первых, постоянная транспортировка. Нелепо говорить, что при транспортировке животное находится в нормальных гуманных условиях".



На сегодняшний день в Верховной Раде Украины зарегистрированы уже три законопроекта о цирках без зверей. В качестве аргумента защитники животных выложили в Сеть видео о том, как дрессировщики обращаются с животными.

"90% всех методик дрессуры основывается на жестокости, на наказании", – уверен народный депутат Олег Петренко.

У меня есть лев – 250 кг, при том, что у меня вес – 80 кг. Могу я обидеть двухсоткилограммовую машину для убийства?

Сами дрессировщики отрицают, что жестоко обращаются со своими питомцами

"У меня есть лев – 250 кг, при том, что у меня вес – 80 кг. Вот, представьте: я его обидел. Могу я обидеть двухсоткилограммовую машину для убийства? Как вы себе это представляете? – говорит дрессировщик львов и тигров Национального цирка Украины Николай Козырев. – Он, если не сразу накажет, затаит обиду и поймает. Дрессура – это любовь. Через любовь, через партнерские отношения".



Дрессировщики возмущены планами политиков. Недавно, говорят они, цирк проверяла экоинспекция – и по итогам проверки не сказала ни слова о жестоком обращении с животными. Видео издевательств, уверяют артисты, снято не у них. Они вообще сомневаются, что эти кадры – об украинских цирках.

"Это для нас так болезненно, когда такое говорят, что дрессировщики своих старых животных убивают, из них делают коврики, а мясо скармливают львам, – возмущается дрессировщица львов и тигров Национального цирка Украины Юлия Козырева. – Вы понимаете: мы их когда берем (они у нас, кстати, дома жили), мы совсем маленькими их взяли, из соски кормили. Вот скажите, когда он вырастет, это мой ребенок, это полноценный партнер мой в работе, как я могу из него сделать коврик?! А ведь кто-то же в это верит!"

У этого цирка-шапито – около двух сотен гастролей по всей Украине в год. Директор говорит: артисты в основном посещают маленькие города, для жителей которых шапито – порой единственная возможность увидеть слона, верблюда и тигра вживую.



"Дома культуры там разваленные, кинотеатры уничтожены, все там на уровне ноля. И теперь давайте им еще и скажем что цирки к вам тоже ездить не будут, потому что мы решили защищать животных", – говорит директор цирка-шапито Николай Кобзов.

Но защитники животных – на стороне депутатов. Говорят, в Украине более 20 гастролирующих цирков. И не во всех с животными обращаются бережно.

В одной из областей хозяин передвижного цирка в августе уехал и оставил своих животных в клетках посреди поля. Животные были без еды, без воды

"В одной из областей хозяин передвижного цирка в августе, во время страшной жары просто уехал и оставил своих животных в клетках посреди поля. Животные были без еды, без воды", – рассказывает юрист-зоозащитник Анна Вронская.

"Нельзя по одному какому-то сюжету судить о цирке в общем. Разбирайтесь по этим вопросам. Найдите этого тирана. И я еще вам помогу", – отвечает на это дрессировщик львов и тигров Николай Козырев.

Факты жестокого обращения с животными должна фиксировать экологическая инспекция. Мы спросили у них: как много таких случаев в Украине и действительно ли необходим запрет? Оказалось, что в Украине уже действует закон, который запрещает выступления животных в передвижных цирках. Приняли его два года назад. Но гастролеры этот закон не соблюдают.

"Цирки работают потому, что, во-первых, решение о запрете их работы принимает суд. Привлечение к административной ответственности – этот вопрос тоже суд решает, – говорит начальник отдела Государственной экологической службы Украины Александр Томченко. – Инспекция может только зафиксировать такие факты и направить их на рассмотрение правоохранительным органам. А суд должен принять решение об изъятии животного и наложении штрафа".

Ни один зоопарк не берет животных из цирков, потому что у них лимит на животных

За два года, говорят в инспекции, ни один цирк в Украине за жестокой обращение с животными не наказали, и ни одного животного не изъяли. Случаев жестокого обращения за все это время – единицы. Работники цирков объясняют, что на самом деле, закон не работает, потому что девать четвероногих артистов государству некуда. Зоопарки брать их отказываются:

"Это дорогостоящая кормежка, обслуживание, ухаживание, создание условий – вольеров, все в таком духе. Ни один зоопарк не берет животных из цирков, потому что у них лимит на животных, – говорит директор Национального цирка Украины Людмила Шевченко. – Чтобы эти все зеленые понимали: когда мы свою ораву отдадим в зоопарк – эти все животные будут подлежать уничтожению, больше альтернативы нет".

В странах, где животные в цирках запрещены (а таких около трех десятков) для зверей-артистов есть приюты. В Украине, кроме "Синевира" – реабилитационного центра для медведей, нет приютов для диких животных, подтверждают в Министерстве экологии. Поэтому, говорят чиновники, депутатские законопроекты нужно дорабатывать:

"Нужно понять, первое: что делать с животными? Второе – каковы потенциальные проблемы с трудоустройством тех же дрессировщиков, для которых эта работа была смыслом жизни", – замечает начальник отдела животного мира Министерства экологии Украины Владимир Домашлинец.