Избранный президент США Дональд Трамп начнет отсчитывать первые 100 дней в Белом доме, располагая блестящей возможностью провести свою программу в жизнь ввиду того, что Конгресс контролируют республиканцы.

Однако нельзя сказать, что амбициозным политическим планам Республиканской партии в области здравоохранения, налоговой реформы и сокращения расходов гарантирован успех.

Встреча спикера Палаты представителей Пола Райана с избранным президентом в Башне Трампа в начале декабря стала объединяющим моментом.

«Мы с волнением ждем возможности взяться за дело в 2017 году, чтобы вернуть страну в нормальное русло», – сказал Райан.

Трамп хочет добиться значительного сокращения налогов в сочетании с увеличением расходов на оборону, и по максимуму запустить свой инфраструктурный план

Успех нового президента будет зависеть от нескольких знаковых шагов, считает Норм Орнстин, политолог из Американского предпринимательского института.

«Дональд Трамп хочет добиться значительного сокращения налогов в сочетании с увеличением расходов на оборону, и по максимуму запустить свой инфраструктурный план, чтобы он мог заявить о многочисленных победах к концу первых 100 дней», – отметил он.

Для избирателей, приведших к власти республиканского президента и республиканский Конгресс, успех будет означать принятие законов по иммиграции, экономике и сокращение правительственных программ.

Что может сделать Конгресс еще до инаугурации Трампа? Отменить закон о здравоохранении, принятый по инициативе президента Барака Обамы.

Но имея лишь небольшое большинство в Сенате, республиканцы будут проявлять осторожность и едва ли пойдут на отмену популярных положений этого закона, чтобы сохранить политический капитал для других проектов.

«В Сенате будет достаточно демократов, чтобы при желании скомкать этот процесс, но к чему это приведет?» – предостерег Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате.

Кандидатов на должности в кабинете Трампа, многие из которых раньше не работали в правительстве, ждут слушания по утверждению в Сенате, на которых представители обеих партий будут задавать им жесткие вопросы.

Демократы в Конгрессе и миллионы американцев по всей стране хотят очень четко заявить: руки прочь от программы Medicare

В Палате представителей демократы будут сопротивляться планам сокращения ключевых социальных программ, которые давно вынашивает Пол Райан.

«Демократы в Конгрессе и миллионы американцев по всей стране хотят очень четко заявить: руки прочь от программы Medicare», – заявила лидер демократов Нэнси Пелоси.

Сокращение может вступить в противоречие с обещанием Трампа сохранить эти программы. При этом в вопросах торговли он может столкнуться с оппозицией в рядах собственной партии.

«Мы знаем, что многое из того, что обещал Трамп, – это вовсе не то, чего добиваются республиканцы в Конгрессе, – отметил Орнстин. – И если Трамп будет разочарован тем, что Конгресс не делает то, чего он хочет, то вопрос в том, как часто он будет прибегать к президентским указам».

Ответ на этот вопрос может показать, сохранят ли республиканцы свое единство после первых 100 дней президента Трампа.