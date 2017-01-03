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Политика

100 дней президента Трампа: сохранят ли единство республиканцы?

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Избранный президент США Дональд Трамп начнет отсчитывать первые 100 дней в Белом доме, располагая блестящей возможностью провести свою программу в жизнь ввиду того, что Конгресс контролируют республиканцы.

Однако нельзя сказать, что амбициозным политическим планам Республиканской партии в области здравоохранения, налоговой реформы и сокращения расходов гарантирован успех.

Встреча спикера Палаты представителей Пола Райана с избранным президентом в Башне Трампа в начале декабря стала объединяющим моментом.

«Мы с волнением ждем возможности взяться за дело в 2017 году, чтобы вернуть страну в нормальное русло», – сказал Райан.

Трамп хочет добиться значительного сокращения налогов в сочетании с увеличением расходов на оборону, и по максимуму запустить свой инфраструктурный план
Норм Орнстин

Успех нового президента будет зависеть от нескольких знаковых шагов, считает Норм Орнстин, политолог из Американского предпринимательского института.

«Дональд Трамп хочет добиться значительного сокращения налогов в сочетании с увеличением расходов на оборону, и по максимуму запустить свой инфраструктурный план, чтобы он мог заявить о многочисленных победах к концу первых 100 дней», – отметил он.

Для избирателей, приведших к власти республиканского президента и республиканский Конгресс, успех будет означать принятие законов по иммиграции, экономике и сокращение правительственных программ.

Что может сделать Конгресс еще до инаугурации Трампа? Отменить закон о здравоохранении, принятый по инициативе президента Барака Обамы.

Но имея лишь небольшое большинство в Сенате, республиканцы будут проявлять осторожность и едва ли пойдут на отмену популярных положений этого закона, чтобы сохранить политический капитал для других проектов.

«В Сенате будет достаточно демократов, чтобы при желании скомкать этот процесс, но к чему это приведет?» – предостерег Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате.

Кандидатов на должности в кабинете Трампа, многие из которых раньше не работали в правительстве, ждут слушания по утверждению в Сенате, на которых представители обеих партий будут задавать им жесткие вопросы.

Демократы в Конгрессе и миллионы американцев по всей стране хотят очень четко заявить: руки прочь от программы Medicare
Нэнси Пелоси

В Палате представителей демократы будут сопротивляться планам сокращения ключевых социальных программ, которые давно вынашивает Пол Райан.

«Демократы в Конгрессе и миллионы американцев по всей стране хотят очень четко заявить: руки прочь от программы Medicare», – заявила лидер демократов Нэнси Пелоси.

Сокращение может вступить в противоречие с обещанием Трампа сохранить эти программы. При этом в вопросах торговли он может столкнуться с оппозицией в рядах собственной партии.

«Мы знаем, что многое из того, что обещал Трамп, – это вовсе не то, чего добиваются республиканцы в Конгрессе, – отметил Орнстин. – И если Трамп будет разочарован тем, что Конгресс не делает то, чего он хочет, то вопрос в том, как часто он будет прибегать к президентским указам».

Ответ на этот вопрос может показать, сохранят ли республиканцы свое единство после первых 100 дней президента Трампа.

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