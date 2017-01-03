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Письма из оккупированного Донбасса. С чем «ДНР» входит в 2017-й

Работники устанавливают новогоднюю елку на площади Ленина. Оккупированный Донецк, 14 декабря 2016 года

Работники устанавливают новогоднюю елку на площади Ленина. Оккупированный Донецк, 14 декабря 2016 года

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Известный лозунг «хлеба и зрелищ» в «молодых государствах» к концу 2016-го полностью изжил себя. Теперь здесь хотят только хлеба.

Причем зрелища, которыми так славятся «народные республики», вызывают уже у вчерашних зрителей лишь явный рвотный рефлекс. Особенно этот рефлекс виден в «впаривании» «успехов» «республики». Оно и понятно: вот стоят полуголодные, измазанные углем шахтеры, которым третий месяц толком не платят зарплату на шахтах. А вот рядом с ними приготовленный для таких акций персонаж – товарищ Пушилин. А это означает, что сейчас будет сделана большая фотография «счастливых» работяг на фоне какой-нибудь запредельной цифры добытых тонн угля. После чего снимут еще и видеоролик, как «почетно» работать на благо вновь испеченной «страны». А затем… Пушилин уедет, камеры уберут, цифры сотрут – а шахтеры, как и прежде, будут молиться на то, чтобы им выдали остатки зарплаты еще за сентябрь.

Впрочем, еще большой вопрос, кто в «ДНР» авторитетнее – Бог или Ходаковский. Первый традиционно молчит, а вот главарь «Востока» то и дело «обнадеживает» работяг: все, что только возможно, «отжато»/разграблено, Российськая Федерация урезает выплаты, «бюджет» местными силами не наполнить, работать придется бесплатно. Во всяком случае, какое-то время. И на этом фоне – то и дело ярмарки, народные гуляния, фотографии с вагонеткой угля. Именно поэтому от старого доброго «хлеба и зрелищ» в «ДНР» все чаще остается один хлеб, и шахтная отрасль здесь – только начало.

Пушилин уедет, камеры уберут, а шахтеры, как и прежде, будут молиться, чтобы им выдали остатки зарплаты еще за сентябрь
Среди медиков и работников образования еще с конца октября ходят слухи о том, что октябрьская/ноябрьская зарплаты будут последними из российского кармана, а все остальное должно обеспечиваться «местными силами». К «силам» этим, кстати, начали относить и различного вида взрывные устройства, которые вдруг стали взрываться у особо «задолжавших» «народной земле».

Так, 19 ноября взрыв прогремел у одной из донецких аптек на бульваре Шевченко. Правда, сама аптека осталась цела: взрывное устройство заложили таким образом, что взрыв повредил лишь часть дома между аптекой и вторым этажом. Однако сигнал владельцу дали вполне недвусмысленный – и уже на следующий день аптека закрылась. Хотя местная пропаганда и пыталась выставить этот случай как подрыв табачного киоска в духе борьбы против курения.

Буквально за пару недель до этого инцидента на этом же самом бульваре, всего в двухстах метрах, такой же «подарок» был оставлен и еще одному предпринимателю. Правда, в этом случае осколками посекло даже ближайший ларек, после чего торговая точка также была закрыта. И если панические усилия «местных царей» хоть как-то наполнить «бюджет» выливаются в образовании в «мелочи» (вроде сокращения финансирования питания школьников), то в медицине ситуация грозит обернуться полным коллапсом.

Бесплатно работает только то, что было еще до оккупации, и то не всегда
Не так давно пришлось обращаться в одну из местных клиник в Калининском районе Донецка. Картина следующая: в регистратуре нет никого, в манипуляционной – тоже. В кабинете терапевта сидит сам терапевт и какая-то молодая практикантка, которые смотрят на тебя так, чтобы ты сразу понял: пришел не туда и не к тем. Начали требовать какой-то талончик, на что я ответил, что у них вся больница пустая, и врачей невозможно найти. С горем пополам приняли так, после чего сказали, что даже обычные для ОРЗ анализы делать им нечем – реактивов нет второй месяц. И если я хочу, то могу все необходимое сделать в платной лаборатории. Как оказалось, зарплату задерживают и здесь, выплачивая ее частями за октябрь, чтобы люди не расходились. Тогда как медоборудование, медикаменты, реактивы и прочее – об этом и речи нет. Бесплатно работает только то, что было еще до оккупации, и то не всегда: в некоторых макеевских больницах уже давно сделали платными физпроцедуры. А вот Донецк пока еще держится здесь.

Печальные (впрочем, здесь уже – смотря для кого) новости и на передовой. «Ополчению», в сравнении с остальными слоями «республики», можно считать повезло: здесь зарплата в районе 12-15 тысяч рублей и задерживается она всего на пару недель. Во всяком случае, пока. А вот с обмундированием большие проблемы: традиционные для степи холода и морозы уже в ноябре насквозь продувают износившуюся форму, большую часть которой приходится покупать за свой счет. О чем постоянно вещает все тот же Ходаковский, не уставая обвинять воров в руководстве «молодых государств».

В 2017-й «ДНР» входит с обедневшим населением, недовольными «военными» и разграбленными предприятиями

Другой проблемой боевиков является их «контракт»: как бы ни старались «военкоматы» и как бы ни звучали в троллейбусах призывы «защищать родину» от «фашистов», очереди из «добровольцев» выстраиваться не спешат. С другой стороны, те, чей «контракт» заканчивается в этом году, не всегда могут уволиться по целому вороху формальных причин, которые изобретает руководство, особенно в «Сомали». Там, как известно, почувствовавший себя «царем № 2» «Гиви» славится особой жесткостью к своим подчиненным, которых через одного называет предателями, если те хотят увольняться из рядов «ВС» группировки «ДНР».

Другими словами, снова зрелища. А хлеб откладывается до лучших времен. В 2017-й группировка «ДНР» (в Украине признана террористической – ред.) входит в полном «расцвете»: с обедневшим населением, недовольными «военными», проворовавшимся (даже по меркам России) «руководством», разграбленными и проданными предприятиями, – и, конечно же, ярмарками, которые наверняка уже приготовили творцы «народных земель» к 31 декабря.

Сергей Андреев, безработный, город Макеевка

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода

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