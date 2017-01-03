В последние дни 2016 года гривна продемонстрировала заметное падение к доллару и евро. Многие эксперты и рядовые украинцы связывают это с национализацией ПриватБанка и с особенностями администрирования налогов в Украине. Но как поведет себя национальная валюта в 2017 году? В правительстве и НБУ надеются, что средний курс в новом году будет 27,2 гривны за доллар. Эксперты менее оптимистичны, но значительного удешевления украинской валюты не ожидают. Среди факторов, которые могут укрепить гривну, в экспертной среде называют успех в экономических реформах и, как следствие, продолжение кредитования со стороны МВФ и приток инвестиций. Однако эскалация российско-украинского конфликта на Донбассе, а также замедление реформ и уменьшение объема западной помощи Украине могут потянуть гривну вниз.

Доллар в украинских банках можно купить примерно за 27,5-28 гривен, евро ‒ примерно за 29-29,5. Таковы цены в банковских отделениях Киева в первые дни января 2017 года. В обменниках украинская валюта немного дороже. Однако еще в ноябре курс гривны не превышал 26 за доллар.

В начале осени в Украине наблюдалась дефляция, которую эксперты связывали с сезонным падением цен на продукты питания. Однако доллар постепенно стал дорожать, а вместе с ним пошли вверх и цены на потребительские товары. После того, как 18 декабря украинские правительство, СНБО и Нацбанк решили национализировать ПриватБанк, крупнейший коммерческий банк Украины, и предоставили ему финансовую помощь, обесценивание гривны несколько ускорилось. В экспертной среде и среди клиентов банка популярна мысль, что национализация, предоставление банку дополнительных государственных средств и то, что клиенты ПриватБанка поначалу активно снимали деньги со своих счетов, увеличили количество гривны на валютном рынке и подтолкнули ее девальвацию.

Впрочем, в администрации главы правления НБУ Валерии Гонтаревой отрицают связь между национализацией ПриватБанка и падением гривны.

Одним из аргументов регулятора стало то, что сейчас украинские банки больше покупают валюту у граждан, чем продают ее. А сами украинцы в общем кладут деньги на депозиты всех банков больше, чем снимают.

Утверждение, что отток депозитов из банка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности, заявляет заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, комментарий которого публикует «УНИАН».

«Приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из ПриватБанка с 19 декабря. Более того, период их оттока из банка был непродолжительным ‒ всего три дня, и после этого возвращение средств населения в банк возобновилось. Вместе с тем, отток депозитов юридических лиц из ПриватБанка был компенсирован притоком средств на счета юридических лиц в других банках в связи с возмещением НДС», ‒ пояснил чиновник.

Однако он признает, что в последние дни наблюдался избыточный спрос на иностранную валюту. Среди причин Чурий отметил избыток гривны у бизнеса и отсутствие необходимости у экспортеров продавать валютную выручку, поскольку в декабре они получили возмещение НДС на общую сумму 12,5 миллиардов гривен. С другой стороны, по его словам, вырос спрос на валюту из-за необходимости компаний заплатить по валютным кредитам до конца года. При этом, как отметил Чурий, на наличном валютном рынке продажа валюты населением продолжает превышать ее покупку. Так, в декабре за неполный месяц чистая покупка валюты банками у населения составляла 34 миллиона долларов США. Также сообщается, что поддержка ликвидности, объемом 25 миллиардов долларов, которую Нацбанк предоставил ПриватБанку после национализации, использована на покрытие оттоков по депозитам и увеличение резервов банка.

НБУ почти ежедневно проводит аукционы по продаже долларов, чтобы уменьшить колебания курса гривны.

Эксперты: гривну укрепляют инвестиции и поддержка доноров, ослабляют ‒ нестабильность и торможение реформ

Вместе с тем именно фундаментальные экономические факторы в настоящее время «качают» гривню и будут влиять на ее курс и в течение 2017 года, утверждает в комментарии Радіо Свобода исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко. По словам эксперта, на гривню давит потребность Украины в заграничном финансировании, которую инвестиции в течение нового года смогут перекрыть лишь частично.

«Потребность иностранного финансирования для Украины ‒ от 4 до 10 миллиардов долларов в течение 2017 года. Обеспечим его или нет ‒ от этого зависит курс гривны. Частично или полностью этот дефицит перекрыть можно прямыми иностранными инвестициями. Но Украина занимает только восьмидесятое место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. А кроме того ‒ высок уровень коррупции. Сейчас за дополнительные инвестиции соревнуются между собой только те страны, которые по легкости ведения бизнеса входят в топ-50. В прошлом году прямые иностранные инвестиции в Украину составили 4 миллиарда долларов, но я не назвал бы их очень качественными 3 миллиарда из них пошли чисто в банковский сектор. И только около одного миллиарда ‒ иностранный бизнес вложил в реальный сектор украинской экономики. Если этот уровень инвестирования в Украине сохранится в течение года, то внешнее финансирование может быть меньшим», ‒ ожидает Устенко.

Реалистичным он считает сценарий, когда курс гривны в 2017 году достигнет 30 гривен за доллар. По словам эксперта, для поддержания такого курса Украине предстоит занять у МВФ и других доноров около 3 миллиардов долларов, при росте западных инвестиций и продолжении реформ. Если же донорская помощь будет меньшей, а на востоке Украины будет эскалация вооруженного противостояния, Украине придется для поддержания курса тратить золотовалютные резервы НБУ, утверждает Устенко.

Судебная реформа и дерегуляция экономики ‒ это те вещи, которые помогут Украине укрепить национальную валюту, и тогда ее курс будет меньше 30 гривен за доллар, отмечает эксперт.

Другой экономист ‒ Александр Жолудь ‒ оценивает нынешнюю ситуацию более оптимистично: по его словам: оснований для дальнейшего обесценивания гривны в 2017 году нет.

Наиболее вероятный сценарий ‒ укрепление гривны, но не значительно

«В последние дни декабря мы видели ослабление гривны из-за временных факторов. Это праздники в ЕС, из-за чего в одно время не проходили международные транзакции в валюте. Увеличение исполнения бюджета на конец года ‒ это большое количество наличной гривны. Наиболее вероятный сценарий ‒ это укрепление гривны, когда завершатся торжества. Но в дальнейшем значительного укрепления украинской валюты не будет. Потому как избыточный доллар на рынке НБУ будет выкупать в свои резервы при каждом удобном случае. Ведь сейчас в его резервах лежат средства МВФ, которые придется возвращать. Относительно ослабления гривны, есть разные сценарии, но падение не будет значительным», ‒ говорит экономист.

Александр Жолудь напоминает, что МВФ и большинство международных агентств говорят об очень медленной девальвации украинской валюты в течение 2017 года, что будет близким к ожидаемому уровню инфляции гривны. Поскольку в большинстве прогнозов говорится о годовой инфляции в 8%, то средний курс в новом году будет в районе 27-28 гривен за доллар, считают эксперты.