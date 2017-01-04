Настало время поговорить о празднике и веселье: Новый год, праздник, праздничное настроение, елка, елочные игрушки, наряжать елку…

Luğat (словарь): праздник – bayram keyfi, праздничное настроение – bayram keyfi, Новый год – Yañı yıl, праздновать – bayram keçirmek или qayd etmek.

Проводить праздники с друзьями всегда веселее и интереснее.

Праздник – bayram keyfi, праздничное настроение – bayram keyfi, Новый год – Yañı yıl

Luğat (словарь): праздновать с друзьями – dostlarnen qayd etmek

Наряжать елку – особенная традиция в каждом доме.

Luğat (словарь): елка – narat, наряжать елку – naratnı bezetmek, елочные игрушки – narat oyuncaqları.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

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