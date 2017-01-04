«На свободе эти медведи выжить не смогут»

В Закарпатье работает специальный центр реабилитации бурых медведей, которые пострадали от жестокости или неправильных действий человека. Почему в Украине решили создать такой центр и способны ли медведи выжить в дикой природе после узкой клетки?

Несмотря на то, что наступила зима, бурые медведи, которые живут в Центре реабилитации Синевир в Закарпатье, все еще не спят. Вырыть берлогу и адаптироваться к дикой природе они не могут из-за психологических травм. Большинство постояльцев Центра раньше жили в цирках или частных коллекциях и много перенесли от человека.

Сейчас на реабилитации находятся 19 медведей со всей Украины. Некоторых животных у владельцев конфисковали, других в Центр отдали сами хозяева, когда поняли, что не могут за ними ухаживать.

"Вот эти, которые были просто для имиджа, постоянно жили в клетках, – показывает питомцев Иван Мокрянин, сотрудник центра реабилитации бурого медведя. – Клетки были маленькие, четыре на три метра и даже два на два".

Из рук бизнесмена в "медвежий санаторий" попал и Мишутка. Сейчас он ежедневно принимает таблетки: у медведя приступы эпилепсии.

"Он ходит по кругу, у него слюна течет, судороги, на 20-30 секунд он даже перестает дышать. Но потом отходит и поднимается опять. Мы его отдельно держим, редко пускаем погулять", – рассказывает Иван.

Когда медведи попадают в Центр, сначала они живут в небольших вольерах – карантинной зоне. В "дикую" природу на территории центра (это целых 12 гектаров) медведей отпускают не сразу: в непривычной среде животные поначалу могут вести себя агрессивно.

Центр реабилитации огражден забором под напряжением – чтобы медведи не убежали. Но некоторые, даже если захотят, далеко не убегут. В карантинной зоне всю жизнь будет находиться слепой Кузьма:

"Его хозяева водили в наморднике. Ну и, чтобы меньше был агрессивный – клыки ему вырвали, резцы вырвали. И держали его в подвалах, редко выводили на свежий воздух", – рассказывает Иван.

В национальном парке Синевир условия – максимально комфортные для адаптации бурых медведей. Здесь и свежий воздух, и лес, и горные реки. Но сотрудники центра говорят, что настоящее достижение для них – когда животное само начинает рыть берлогу.

"Сейчас у нас уже 5 медведей залегли в спячку. Это означает, что они уже вернулись к своим природным инстинктам, – гордится Юрий Тюх, замдиректора по научно-исследовательской работе национального природного парка Синевир. – Еще два пока "на грани": ходят такие вялые и вот-вот могут залечь".

Те медведи, кто попал в Центр, остаются здесь навсегда. Сотрудники объясняют: самостоятельно на свободе эти медведи выжить не смогут: настолько они привыкли к людям, несмотря на их жестокость.

"У нас была достаточно печальная история с медведем по кличке Потап. Он находился в конно-спортивном клубе, где занимались притравкой на него собак, – рассказывает Михаил Маслей, ветеринарный врач реабилитационного центра. – Ставят медведя на цепь и травят его собаками, а потом эти собаки продаются по очень хорошим ценам. 1000 долларов могут брать за притравленного пса, который может идти на медведя".

Бурые медведи сегодня во многих странах занесены в Красную книгу. По данным сотрудников центра, всего в Украине их осталось около 300. Но, вопреки запрету, на них продолжают охотиться. Еще 120 медведей по-прежнему выступают на цирковой арене или развлекают владельцев в частных домах. На днях центр примет еще двух бывших артистов цирка.