Украина вооружается по стандартам НАТО

США и Украина запускают совместное производство стрелкового оружия по стандартам НАТО. Речь идет, в частности, о современной модификации автоматов, которые есть на вооружении в армиях стран-членов НАТО. Первые образцы стрелкового оружия по американской лицензии в Украине начнут собирать весной.

Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает, в частности, поставки в Украину и производство в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО, подписали 3 января украинское государственное предприятие «Укроборонсервис», являющееся подразделением концерна «Укроборонпром» и компания Aeroc (США).

Такое сотрудничество стало возможным благодаря тому, что накануне Госдепартамент США разрешил американским предприятиям делиться определенными оборонительными технологиями с украинской стороной, отметил после подписания меморандума генеральный директор компании Aeroc Игорь Пастернак.

Натовские винтовки будут производить в Украине

Но спусковым крючком для украинско-американской кооперации в военно-промышленном секторе, по его мнению, стала вооруженная агрессия Кремля против Украины.

Отвечать на агрессию можно единственным способом: становиться сильнее

«В тот момент, когда Путин напал на Украину, мы в США восприняли это не просто как нападение на страну, а как нападение на демократию и принципы современного мира. Отвечать на агрессию можно единственным способом: становиться сильнее. Вы становитесь сильнее, когда получаете в руки современные методы и технологии. Украинские военные, силовики, пограничники переходят на стандарты НАТО, и мы убеждены: рано или поздно Украина станет членом альянса. Мы начинаем переход на новое вооружение, на модернизированные винтовки М16, которые называются сейчас М4 и стоят на вооружении всех элитных подразделений НАТО. То, что мы должны открыть совместное производство этого оружия в Украине, будет однозначно шагом вперед», ‒ утверждает Пастернак.

Игорь Пастернак занимался разработкой дирижаблей во Львове в начале 1990-х годов, но из-за трудностей с реализацией его планов эмигрировал в США, где основал компанию, специализирующуюся на потребностях оборонного сектора.

Другой подписант меморандума, генеральный директор ГП «Укроборонсервис» Сергей Микитюк, подчеркнул, что Украина уже получила из США определенную партию винтовок М4 (модернизированной версии М16), которые в ближайшие недели поступят украинским бойцам на восток Украины для боевого использования и испытаний, которые должны предшествовать производству.

Это дает нам новый виток экономики, а в итоге ‒ и выход на глобальные рынки

«Относительно винтовок М16 ‒ мы начали этот проект и, надеюсь, в ближайшее время перейдем к практической реализации. Сейчас мы подписываем все необходимые документы и имеем волю всех сторон для его реализации. Производство современного оружия позволяет перейти на стандарты НАТО ‒ как в армии, так и в промышленности, объясняет руководитель оборонного предприятия. ‒ Армию вооружает собственная промышленность. Это дает нам новый виток экономики, это новые рабочие места и налоги в бюджет, это наша высокотехнологичность, а в итоге ‒ и выход на глобальные рынки».

Первые изготовленные в Украине образцы этого оружия, ожидает Микитюк, должны появиться в течение двух месяцев, а для налаживания полного цикла (вплоть до самостоятельного изготовления современных патронов для М4) нужно 18 месяцев, уточняют в концерне «Укроборонпром», в состав которого входит предприятие «Укроборонсервис».

В последние дни 2016 года на линии соприкосновения на востоке Украины начала действовать первая очередь автоматизированной системы контроля за сухопутной и морской границей, также запущенная в рамках военно-технического сотрудничества Украины и США.

31 декабря 2016 года ее открыли президент Украины Петр Порошенко и сенаторы США.

Новые комплексы будут контролировать всю зону у российско-украинской границы и Крым

Проект контроля над границей будет продолжаться, анонсирует Сергей Микитюк: «Система раннего выявления передвижения людей и техники на границе будет иметь развитие. Ее дополнят новые комплексы, которые будут контролировать всю зону у российско-украинской границы и Крым. Это значительно повысит безопасность Украинского государства».

По словам представителей украинских оборонных предприятий и американской компании Aeroc, говорится о системе вышек и дирижаблей, на которых будет размещаться оборудование, способное обнаруживать движение людей и техники на границе с высокой точностью: до маркировки на технике.

Заместитель директора государственного концерна «Укроборонпром» Владимир Коробов отметил, что в условиях вооруженного конфликта, который продолжается на востоке Украины, американские технологии контроля за границей дают возможность реагировать на передвижение техники противника максимально быстро, а затем значительно повышают обороноспособность государства. Первая вышка с соответствующим оборудованием, отмечает Коробов, работает в районе Мариуполя и отслеживает ситуацию на сухопутном и морском участке границы.

Военный эксперт группы Defence Express Владимир Заблоцкий в комментарии Радіо Свобода отметил, что речь идет о подготовке к производству в Украине современных образцов стрелкового вооружения НАТО, надежность, боевые характеристики которых превышают традиционные для ВСУ автоматы Калашникова.

Такое соглашение даст качественный скачок в перевооружении армии и силовиков

«Важно, что Украина не имеет собственного масштабного производства стрелкового оружия. А такое соглашение даст качественный скачок в перевооружении армии и силовиков, которое уже произошло в Польше и других странах-членах НАТО, ‒ утверждает эксперт. ‒ Речь идет о производстве винтовки М16 или боеприпасов к ней. М16 разрабатывалась одновременно с автоматом Калашникова. Но речь идет о том, что в Украине будут производить ее модернизированную версию ‒ М4. Она и функционально, и по внешнему виду отличается от традиционной М16. Да, автомат Калашникова, который сейчас на вооружении в ВСУ, ‒ это удачный модельный ряд, но он устарел, с учетом современных задач, стоящих перед стрелковым оружием».

31 декабря президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар посетили командные пункты украинских военных.

Одной из целей визита был запуск первой очереди системы контроля за украинской границей на основе оборудования, которое предоставили Соединенные Штаты.