Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Небольшой блог под заголовком «История Крыма» опубликован в американском издании Santa Maria Times.

«Я был поражен игнорированием СМИ российской ре-оккупации Крыма. Россия отвоевала Крым и Севастополь у Османской империи в 1783 году и владеет этой территорией с тех пор. Это достижение обеспечило давнюю российскую мечту иметь порт в теплых водах. В 1954 году советский лидер Никита Хрущев передал административную власть и контроль над Крымом Украине с условием, что Севастополь всегда будет предоставлять неограниченный доступ российскому торговому и военному флоту. Это фундаментальное соглашение поддерживалось между Россией и Украиной после распада СССР до 2014 года. В 2014 году законно избранный лидер Украины, который был пророссийским, был свергнут прозападными силами. Новое прозападное правительство начало переговоры по вступлению в Европейский Союз, а затем заявило о вступлении в НАТО. Именно тогда Россия отвоевала ее территорию Крыма, включая Севастополь. Там не было «вторжения России». Хозяин просто выселил жильцов».

«Стартовал первый рейс, связывающий Крым и Сочи», – сообщает египетский портал Youm7. «В понедельник в международный аэропорт «Симферополь» прибыл первый рейс российской авиакомпании «Аэрофлот», соединивший Крым с российским городом Сочи. Представитель аэропорта заявил: «Новая линия Аэрофлота Сочи – Симферополь свяжет самые популярные российские курорты черноморского побережья, которые высоко востребованы не только в летний период, и предоставит беспрецедентные возможности для путешествий на юге России без пересадок в Москве». Согласно сообщению, рейсы из Симферополя, «столицы Крыма», в Сочи будут осуществляться каждый день российским пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100».

«В Неаполе – выставка об итальянцах в Крыму и военнопленных Итальянской армии в России», – передает итальянское информагентство Julie News.

«В штаб-квартире Военно-морского флота Лиги (Giardini del Molosiglio) представят передвижную выставку фотографий, которая рассказывает историю итальянцев в Крыму, небольшого меньшинства, в 19 веке эмигрировавшего из Апулии и из Кампании, которое после десятилетий мира и процветания систематически преследовалось коммунистами. Во-первых, коллективизация двадцатых годов с конфискацией всего имущества и последующим голодом; затем сталинские чистки с десятками несправедливо обвиненных в контрреволюционной деятельности, пытаемых и расстрелянных. Наконец, 29 января 1942 года, рейд из дома в дом всех семей итальянского происхождения и их отправка в ГУЛАГ в Казахстане, где около 1500 заключенных были истреблены холодом, голодом, болезнями и принудительным трудом.

Большим сюрпризом было то, что в дополнение к десяткам итальянских имен Крыма в том же архиве лагеря № 99 были обнаружены следы прохождения около 900 военных Итальянской армии в России, как полагают, убитых в бою во время русской кампании или во время катастрофического отступления. На самом деле, они были захвачены Красной армией и, в нарушение всех международных конвенций о военнопленных, были отправлены на принудительные работы в шахтах, карьерах и в сельском хозяйстве».

«Российский Крым великолепен, выглядит как Калифорния», – текст с провокационным заголовком, посвященный двойным стандартам в СМИ, опубликован в словацком издании Denník N.

«Некоторое время назад некий Мигель Фрэнсис сделал для RT «документ» из Крыма. Он обнаружил, что на аннексированной земле все счастливы, и там здорово, и поездка на автомобиле на побережье напомнила ему калифорнийскую природу. SME, Denník N и, возможно, Nový Čas никогда бы не написали похвалу российскому Крыму, потому что его аннексия является незаконной. Пожалуйста, действуйте таким же образом в случае с Палестиной и другими арабскими территориями, оккупированными Израилем. Если нас разгневала аннексия Крыма, а Палестину автоматически называем в Израилем, а об оккупации молчим, это является ошибкой».

«Ле Пен: аннексия Крыма «не незаконна», – передает французская газета Le Figaro. «Марин Ле Пен, кандидат в президенты от Национального фронта, заявила сегодня, что аннексия украинского полуострова Крым Россией была «не незаконной», вразрез с позицией Европы и США.

«Я абсолютно не верю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России», – сказала лидер ультраправой партии на RMC и BFM TV.

Стратегический полуостров на Черном море, Крым, был аннексирован Россией в марте 2014 года после военного вмешательства с последующим референдумом о присоединении, объявленном незаконным Киевом и Западом. Эта аннексия вызвала наибольшую напряженность в отношениях между Западом и Россией с момента окончания холодной войны. В ответ на это Соединенные Штаты и Европейский Союз наложили на Москву вал экономических санкций, которые до сих пор в силе».