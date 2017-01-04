Филиппины: война на истребление

Одна из темных улиц трущоб Манилы, в канаве лежит тело: голова обмотана скотчем. Где-то вблизи слышны выстрелы, плач. Полицейские, часть из них в штатском, отгоняют с залитой кровью улицы зевак. Такие репортажи приходят из Филиппин ежедневно.

За полгода "войны против наркотиков" на Филиппинах убили свыше шести тысяч человек. В среднем это по пять расправ без суда и следствия в день. Линчеваниями занимаются не только полицейские, но и обычные жители, вдохновленными речами президента Родриго Дутерте.

Основная часть убийств и задержаний происходит в трущобах, где найти потребителей наркотиков не составляет большого труда. Показания полицейских и очевидцев подобных преступлений разительно отличаются: первые уверяют, что стреляли в целях самозащиты, вторые – что множество жертв были безоружны и молили о пощаде. Порой в перестрелках между группировками и полицией гибнут случайные прохожие.

Один из полицейских на условиях анонимности рассказал британскому изданию The Guardian, что в стране по приказу высшего руководства также действуют полулегальные "отряды смерти", которые убивают предполагаемых наркоторговцев ночью, без свидетелей. Их головы обматывают скотчем, а рядом ставят табличку "наркобарон" или "наркоторговец". По словам офицера, в некоторых случаях полиция дает "отряду" наводку, а убивать или нет – члены группы решают сами.

Некоторые полицейские сами занимаются торговлей наркотиков. Они используют указ президента, чтобы устранить возможных конкурентов или свидетелей, которые могут сообщить коллегам об их бизнесе.

По национальному телевидению президент зачитывает имена подозреваемых, после – публично вычеркивает убитых. В случай опасности Дутерте дал офицерам полиции право стрелять в наркоторговцев на поражение. Кроме того, он пообещал восстановить в стране смертную казнь – через повешение.

Правозащитные группы вроде Amnesty International и Human Rights Watch заявили, что в стране воцарилось беззаконие и требуют немедленно прекратить операцию. Противники Дутерте считают, что его подчиненные идут по пути наименьшего сопротивления: убивают мелких торговцев и наркоманов, но не ищут крупных производителей и поставщиков наркотиков.

Сторонники президента считают развернутую Дутерте войну единственным эффективным способом борьбы с подобными преступлениями.

Миротворец Дутерте

Жизнь филиппинцев поменялась именно с приходом к власти знаменитого в стране своими радикальными методами борьбы с преступностью 71-летнего политика Родриго Дутерте.

В первый день после избрания в своей речи он призвал филиппинцев собственноручно убивать потребителей наркотиков и людей, связанных с наркобизнесом.

"Если вы знаете какого-либо наркомана, вперед – убейте его. Заставлять делать это родителей было бы слишком жестоко", – сказал новоизбранный глава государства.

В течение 22 лет Дутерте был вице-мэром и мэром города Давао, одного из наиболее развитых мегаполисов страны. Во второй половине прошлого века с окончанием мировой войны город приобрел репутацию самого криминального в стране. С приходом Дутерте ситуация значительно поменялась.

Государственные СМИ пишут, что под его руководством округ пришел к процветанию и социальной стабильности: уровень преступности упал в несколько раз. В 2000-х Дутерте вплотную занялся защитой прав женщин: запретил проводить в городе женские конкурсы бикини под угрозой штрафов и административных санкций, заявив, что это "форма эксплуатации женщин"; а также ввел Кодекс развития прав женщин, который предполагает административные и уголовные наказания за различные виды дискриминации.

Вопреки популярному мнению о падении уровня преступности, город остается среди лидеров по проституции, в том числе детской, и тяжким преступлениям. В 2011 году, по оценкам агентства Национальной статистики Филиппин, город был седьмым по уровню преступности, но уже в 2015-м вошел в четверку самых опасных.

Методы борьбы с криминалом администрации Дутерте оставили у правозащитников множество вопросов. Призывы мэра по национальному телевидению к убийствам спровоцировали волну насилия среди местного населения. Полицейские закрывали глаза на расправы или сами становились непосредственными участниками.

Считается, что с именем Дутерте связана банда "Отряд смерти Давао". Ее члены убили за несколько лет свыше тысячи человек. "Отряд смерти" охотился за людьми, заподозренными в мелких преступлениях, в употреблении или продаже наркотиков, или в педофилии. Никому из погибших от рук членов банды не предъявляли официальных обвинений. Существование или финансирование группировки, как и других полу-добровольных "отрядов смерти" Дутерте не признавал.

Дутерте говорил, что он лично убил троих человек, которых подозревали в похищении человека и изнасиловании. "Не знаю, сколько пуль из моего пистолета в них попало. Но это было, и я не могу этого отрицать", – сказал он в интервью ВВС в начале декабря.

В сентябре, сравнив себя с Адольфом Гитлером, а наркоманов – с евреями, он заявил, что "будет счастлив убить хоть три миллиона" наркозависимых. Позже за свои слова глава государства извинился.

Эти действия гарантировали Дутерте высочайший со времен получения независимости страны рейтинг одобрения – 76% – и популярность за ее пределами. Он нашел много сторонников и среди филиппинских эмигрантов. Избранный президент США Дональд Трамп в разговоре с Дутерте сказал, что политика филиппинского лидера в отношении наркоторговцев "движется в правильном направлении".

Точка транзита

Среди самых продаваемых наркотиков в стране долгие годы остаются марихуана и относительно дешевый и быстродействующий синтетический метамфетамин, который называют "шабу". Филиппины лидируют в Восточной Азии по его употреблению. Раньше для его производства наркокартели брали в аренду склады, но после массовых арестов в 2010 году , все чаще стали снимать квартиры в жилых домах, где полиции труднее найти лабораторию. Согласно отчетам полиции, на лаборатории складского типа в день могут производить до тонны вещества.

Стоимость "шабу" раньше начиналась от $27, сейчас она доходит до $100 за грамм.

По данным 2013 года, денежный оборот от наркотрафика на Филиппинах достиг $8,4 млрд – это на два миллиарда больше, чем ВВП Молдовы.

Филиппины – одна из главных стран транзита наркотиков из Китая и государств Юго-Восточной Азии в Океанию, включая метамфетамин и марихуану. Здесь также расположена часть подпольного производства, управляемого в основном китайскими группировками. За последние полтора года Отдел по борьбе с наркотиками Филиппин задержал только за изготовление метамфетамина 87 человек, 77 из них – китайского происхождения.

Полмиллиона зависимых

Некоторые наркозависимые, опасаясь разделить участь тысяч убитых, начали приходить в полицию или реабилитационные центры самостоятельно, но учреждения оказались не подготовлены к такому наплыву людей.

По данным на сентябрь 2016 года, добровольно на лечение от наркозависимости подали заявки около 660 тысяч человек. Еще 52 тысячи признались в продаже наркотиков и теперь помещены в уже переполненные тюрьмы.

Всего в стране 50 реабилитационных центров, лишь 19 из них финансируются государством, но они не могут вместить в себя столько людей. Остальные – частные клиники, оплатить лечение в которых не под силу среднестатистическому филиппинскому наркоману.

В последние месяцы президент Дутерте активно ведет переговоры с властями Китая, которые обещали построить два реабилитационных центра на 20 тысяч человек, а также расширить сотрудничество в операциях по поимке наркодилеров.

В ходе избирательной кампании Дутерте обещал завершить операцию через шесть месяцев. Но спустя полгода президент заявил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.