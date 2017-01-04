Сирия: такое шаткое перемирие

Перемирие между правительством Сирии и оппозицией – в шатком состоянии, но вряд ли провалится. К такому выводу пришли аналитики Ближнего Востока. Прекращение огня согласовали между сторонами конфликта при посредничестве России и Турции. К нему подключились сирийские оппозиционные организации, однако из соглашения исключили боевики так называемого ИГИЛ и "Фронта ан-Нусры" – обе организации признаны террористическими. Переговоры по мирному урегулированию ситуации в Сирии должны пройти в Казахстане в конце января. В подробностях разбиралась Шахида Якуб.

Сирийская оппозиция предупредила, что если если силы Асада продолжат нарушать перемирие, то ни на какие переговоры они не поедут. Они фиксируют случаи нарушения режима прекращения огня и выкладывают их в соцсетях.

Провинция Идлиб – еще один оппозиционный бастион, куда отправилась большая часть эвакуированных из Алеппо людей и бойцы антиправительственных батальонов. По словам местных жителей, в последние несколько дней по ним наносила авиаудары российская армия, а силы Асада обстреливали из тяжелой артиллерии.

"Это перемирие о котором вы говорите? Вы лжете! Вы, Россия и Иран – вы все лгуны! Это дом, в этой комнате живут девять человек и их дети. Башар Асад, что мы сделали вам такого, что позволяет вам по нам стрелять? Ты тиран! У нас нет ни еды, ни воды, ни бензина и ты по нам запускаешь свои ракеты", – говорит местный житель.

В то же время, есть видео-подтверждения того, что и оппозиционные группировки обстреливают позиции сил Асада, заявляя, что используют принцип "око за око".

Все это заставляет международных посредников задуматься: есть ли шанс провести в Казахстане встречу на высшем уровне с участием России, Ирана, Турции и представителями противоборствующих сторон и положить конец шестилетней войне.

"Соглашение о перемирии – вещь хрупкая, потому что полного прекращения огня так и не было достигнуто. Оппозиция объединилась только в центральных и северных районах страны, формирования на юге страны так полностью и не подключились к нему. Перемирие не предусматривало систему контроля за его выполнением и предотвращения любой попытки его сорвать", – говорит политолог Мохаммед Аломари.

Соглашение о перемирии – вещь хрупкая, потому что полного прекращения огня так и не было достигнуто

Сейчас эпицентром боев стали западные районы Дамаска, откуда силы Асада, в основном ливанское движение "Хезболла" пытаются вытеснить радикальную группировку "Фронт ан-Нусра".

В прошлом году в Сирии было объявлено уже два перемирия, которые срывались через две недели. Однако, сейчас к процессу подключилась Турция, которая поддерживает повстанцев, и ее роль в этом процессе является ключевой. Главная проблема на этом этапе – как оказать давление на иранские военизированные формирования и движение "Хезболла", сражающиеся на стороне Асада, но не имеющие единого командного центра. Сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал власти Ирана оказать давление на свои формирования в Сирии и заставить их придерживаться режима прекращения огня.

Турция пошла на компромис с Россией и попросила помочь с воздуха. Таким образом, Турция смогла сохранить свою ключевую роль на севере Сирии и повлиять на будущие мирные переговоры

В то же время, военное сотрудничество в Сирии между Турцией и Россией становится все крепче. Россия помогает Турции в операции "Щит Евфрата" по освобождению северных территорий Сирии, граничащих с Турцией, от ИГИЛа. Россия оказывает воздушную поддержку Турции, совершая авианалеты на позиции боевиков, тогда как турецкая армия ведет обстрелы с помощью тяжелой артиллерии. По мнению сирийских аналитиков, Турция была вынуждена прибегнуть к помощи России после того, как Америка не отозвалась на просьбу о помощи. Россия же направила в район Баб аль-Саламех несколько военных самолетов и помогла Турции с воздуха.

"Союзники не помогли Турции, в результате турецкие войска понесли потери в северной Сирии. Турция пошла на компромисс с Россией и попросила помочь с воздуха. Таким образом, Турция смогла сохранить свою ключевую роль на севере Сирии и повлиять на будущие мирные переговоры", – говорит политолог Мазен Билал.

О переговорах пока только заявляют, но никто не может назвать конкретной даты проведения. Президент Казахстана, где и планируется провести встречу, сказал, что готов содействовать. Однако, учитывая постоянно меняющуюся картину, как внутри Сирии, так и в отношениях стран, пытающихся закончить эту войну, понятно, что переговоры или могут сорваться или же начаться в самую последнюю минуту.