От России до Китая: подозреваемые в стамбульском теракте

В связи с терактом в стамбульском клубе Reina в новогоднюю ночь задержаны еще 40 человек, –​ сообщает турецкое агентство Dogan. Аресты прошли в среду в провинции Измир.

Среди задержанных – 20 несовершеннолетних (9 мальчиков и 11 девочек) из Кыргызстана, Дагестана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, где в основном проживают уйгуры.

Российское консульство пока не сделало заявлений о задержании граждан России

Всех их полиция считает связанными с "Исламским государством".

Российское консульство пока не сделало заявлений о задержании граждан России.

Утром в среду было известно о задержании в провинции Измир еще 27 человек, которые якобы связаны с нападавшим. Среди них – члены трех семей. Они уехали из города Измир и поселились в городе Бука две недели назад.

Полиция также сообщила, что провела рейды в провинции Конья, однако не нашла подозреваемых по указанным адресам. Также несколько арестов были сделаны в стамбульском районе Зейтинбурну, где были задержаны несколько граждан Узбекистана и Кыргызстана – там полиция провела рейды по восьми адресам.

Нападение на клуб "Рейна" в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Подозреваемый открыл огонь из автоматического оружия по посетителям. Погибли 39 человек, в том числе 27 иностранцев. Позже "ИГ" взяло на себя ответственность за теракт.

Кто был стрелок, до сих пор не установлено. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу утром в среду объявил, что личность стрелка "установлена", но отказался назвать его имя.

Единственное, что пока известно о предполагаемом террористе, это то, что он сделал видео-селфи, прогуливаясь по площади Таксим в центре Стамбула. Отрывок из видео показали в эфире нескольких турецких телеканалов, в том числе CNN Turk и TRT World.

По данным полиции, предполагаемый террорист, который расстрелял посетителей, приехал в Конью с женой и двумя детьми, и снял там дом. Родственники нападавшего, которых допрашивает полиция, утверждают. что ничего не знали о его планах.

"Я узнала о теракте из новостей, – заявила жена подозреваемого. – Я не знала, что мой муж состоит в "ИГ" или им симпатизирует".