Пираты 21 века: EX.UA возвращается

Популярный файлообменник EX.UA объявил, что возобновляет работу. В ноябре прошлого года он закрылся под давлением киберполиции. EX.UA, в свою очередь критиковал тогда действующее законодательство об авторском праве. Обновленный ресурс отныне будет работать как закрытый платный файлообменник на новом домене. Но изменит ли это ситуацию с пиратством в Украине? Юристы, художники и кинокритики рассуждают о том, что может стать альтернативой нелегальному скачиванию.

EX.UA превращается в FEX.NET: именно по этому адресу пользователи смогут загружать и обмениваться файлами. Впрочем, теперь, платно: первым ста тысячам зарегистрированных это будет стоить символически ‒ доллар в месяц за терабайт информации. За это ресурс гарантирует анонимность и автоматическое преобразование файлов в фильмы и музыкальные записи.

«Мы настроены предложить миру технологию, которая будет лучше и дешевле существующих аналогов. Мы хотим показать, что инновации рождаются здесь», ‒ говорится в заявлении ресурса.

Восстановление EX.UA ‒ событие значимое для интернет-среды, ведь только в октябре 2016 года (за месяц до прекращения работы) этим файлообменником воспользовались более 36 миллионов раз. Кроме возможности обмена личными файлами сайт предоставлял бесплатный доступ к фильмам, музыке, книгам, программ.

Разделение влияния или борьба с пиратством?

Правовая дискуссия вокруг сайтов вроде EX.UA есть не только в Украине и состоит в том, как разграничивать авторское право и ресурсы с информацией для ознакомления. Ведь формально такие файлообменники не распространяют пиратский контент, объясняет юрист Александр Лютый.

Я склонен считать, что здесь какие-то внутренние штуки, разделение влияния. Потому что, все-таки, это самый популярный сайт был на территории Украины

«К EX.UA, насколько мне известно, когда правообладатели контента обращались ‒ они сразу его удаляли. Поэтому я склонен считать, что здесь какие-то внутренние штуки, разделение влияния. Потому что, все-таки, это самый популярный сайт был на территории Украины», ‒ говорит юрист.

Впрочем, EX.UA длительное время был среди лидеров пиратских ресурсов и получал в свой адрес многочисленные замечания от Украинской антипиратской организации. А Торговое представительство США в своем ежегодном списке отметило временное закрытие этого ресурса как «потенциально позитивный сдвиг» в борьбе с пиратством в Украине. В киберполиции пока не отреагировали на возобновление работы сайта.

Нужно заблокировать все те сайты, которые построены на краже любого контента

На файлообменники и торрент-трекеры попадают не только зарубежные фильмы и музыка, но и украинские. Таким образом, режиссерам, порой, приходится находить свои работы в сети до того, как на них удастся заработать. Поэтому пиратство блокирует украинское искусство, убежден кинокритик Антон Филатов.

«Знаете, я тоже против многих запретов, и тоже считаю, что только этим никого не научишь. Однако, в этом случае запреты очень необходимы. Нужно заблокировать все те сайты, которые построены на краже любого контента. Надо блокировать, только так», ‒ говорит он.

Сколько платить за лицензионный контент?

С другой стороны, уже существующие в Украине ресурсы для легального скачивания очень дорогие, говорит Филатов. С ним согласен и музыкальный критик, экс-глава интернет-издание Cultprostir Игорь Панасов.

Определенная альтернатива у украинцев есть, говорит он ‒ возможность покупать фильмы, песни и книги в Google Play. Это сервис, позволяющий за 60 гривен в месяц иметь доступ к десяткам тысяч медиа продуктов. Еще один вариант для киноманов, говорит эксперт ‒ ресурс Netflix. Он аккумулирует большое количество американских фильмов и сериалов, которые, впрочем, украинцы могут смотреть только без перевода. Однако и цена много для кого недоступна от семи до одиннадцати евро в месяц.

«Но я думаю, что контент и деньги, которые за него просят, немножко неадекватны», ‒ говорит Панасов.

Украинской альтернативой стал бы собственный проект для платного, но доступного населению доступа к лицензионному контенту, говорит Панасов. Впрочем, должен найтись кто-то, кто вложит деньги и поверит в это, как в бизнес-идею, добавляет он. А украинцы со временем привыкли бы платить за скачивание фильмов и музыки, говорит эксперт.

Мы все это видели на примере украинской озвучки в кинотеатрах. Все было: и сопротивление, и на нехватку денег жаловались. Ничего, несколько студий дубляжа сейчас работают

«Потому что мы же все это видели на примере украинской озвучки в кинотеатрах, мы же все это прошли. Все было: и сопротивление, и на нехватку денег жаловались. Ничего, несколько студий дубляжа сейчас работают, зарабатывают. Все счастливы, в том числе зрители», ‒ добавляет Панасов.

Пиратство ‒ это, конечно, плохо, и засилье его в Украине свидетельствует о «дремучести», добавляет эксперт.

«Конечно, с этим надо разбираться. С другой стороны, я прекрасно понимаю, в какой экономической ситуации мы живем. И ставить те цены на контент, которые есть за рубежом ‒ неуместно. Потому что нет денег у большого количества населения, чтобы платить за это. Поэтому надо искать золотую середину», ‒ говорит Панасов.

Довженко: То, что у нас недоступен PayPal, ‒ это бессмыслица и идиотизм

Для того, чтобы быстрее отказаться от пиратства, следует сделать несколько важных изменений для общества, рассуждает медиаэксперт Отар Довженко.

«Первое, самое банальное и наименее достижимое ‒ это повышение уровня жизни. То есть, когда контент будет стоить таких денег, что каждый человек сможет за него заплатить. Второе, это доступный платный контент. То есть, когда ты четко знаешь, в каком месте надо нажать одну кнопку, чтобы приобрести за небольшую плату, что тебе нужно», ‒ говорит он.

Что не менее важно, по его мнению, ‒ это введение в Украине международных платежных систем.

«Государство должно, по крайней мере, для проформы защищать права правообладателей. С другой стороны, я буду доволен, если государство будет делать это не очень эффективно. И, вместо того, даст возможность развиваться онлайн-платежам. Потому что то, что у нас недоступен PayPal, ‒ это бессмыслица и идиотизм», ‒ заявил Отар Довженко.

Борьба за авторское право: успешный иск от Гапчинской

По словам юриста Александра Лютого, сейчас в Украине есть положительная динамика, если говорить в более широком контексте борьбы за авторское право. Все больше людей обращаются в суд, чтобы защитить интеллектуальную собственность, и все больше положительных приговоров суда.

«Недавно был очень громкий процесс, связанный с авторским правом, о котором говорили все. Он касается художницы Евгении Гапчинской, одной из самых известных наших иллюстраторов. Ее работа была использована в коммерческих целях: продавали, кажется, какие-то репродукции и магниты. Она подала в суд. Там товара было на 240 гривен, а она отсудила 15 тысяч гривен», ‒ рассказывает он.

По словам юриста, действующий закон о «Авторском праве и смежные права» ‒ достаточно хороший. И компенсации в 14-15 тысяч гривен за его нарушение ‒ не редкость. В девяти из десяти случаев суд встанет на сторону заявителя, добавляет Лютый.