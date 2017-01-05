«Нас сдадут, если мы сами сдадимся» – из крымских сетей

В социальных сетях не утихают споры по поводу статьи украинского олигарха Виктора Пинчука, в которой он предлагает Украине «пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией». Один из таких компромиссов, напомним, связан с Крымом. Пинчук предлагает Киеву на время (15-20 лет) забыть о проблеме возвращения полуострова.

Олигарху на это возразили: нет никаких гарантий, что Москва не потребует от Украины новых территориальных уступок.

Виктория Худенко

Как раз, когда Украина выдержала самые тёмные и тяжелые времена, когда появилась надежда, тут то и подкрадываются змеи со всех сторон и шепчут: сдайтесь, сдайтесь! А черенок вам от сапёрной лопатки, а не украинские земли!

Андрій Фрундін

договариваться можно только с теми, кто соблюдает договоры

Dmytro Kuleba

...Автор побудував аргументацію на принципово хибному постулаті, що Росія готова гарантувати стабільність України в обмін на поступки з боку України. Це неправда. Тому що Росії не потрібні ані стабільна Україна, ані болючі компроміси України. Їй потрібна лише повна безумовна поразка України. Переконаний, автор, як людина дуже розумна і досвідчена, це розуміє. Але свідомо пише інше…

Andrew Okara

жириновский тот же самый меседж, что у пинчука, выразил значительно лаконичнее и афористичнее: НА КОЛЕНИ - И В ИМПЕРИЮ!

Mustafa Nayyem

...Уверен, что в сложившейся ситуации уступки, приносящие боль и потери только одной стороне – это не компромисс, а капитуляция. Вся наша история за последние три года о том, что жизнь миллионов не может строиться по принципу business as usual. И, простите за пафос, но слишком многое мы за это отдали, чтобы снова допустить торговлю своей свободой и террториями.

Что касается самих предлагаемых решений, в корне не согласен с позицией по ЕС и НАТО. Это полностью перечеркивает жертвы, борьбу и стремления страны в последние во время и после Майдана. Именно это нам и предлагали Виктор Янукович и Николай Азаров 21 ноября 2013 года – не отказаться, но отложить членство Украины в этих организациях. Также уверен, что исторически непростительно и неприемлемо признание аннексии Крыма в обмен на прекращение убийств на Донбассе. Результатом же предлагаемых несправедливых выборов на оккупированных территориях станет легализация власти убийц, которым нашими руками будет дан карт-бланш на международном уровне.

Единственное, с чем соглашусь – это необходимость Украине стать настолько успешной, чтобы жители аннексированных и оккупированных территорий стремились жить в такой стране так же, как восточные немцы хотели стать частью Западной Германии…

Нашлись и те, кто увидел «рациональное зерно» в статье Пинчука.

Тимофей Милованов

В чем я согласен с Виктором Пинчуком - это в том, что Украина должна пойти на болезненные компромиссы. Прежде всего для защиты своей национальной безопасности, для построения сильной экономики и армии, для успеха...

Нужно начать честно говорить о том, что ситуация с Крымом не будет разрешена в ближайшее время. Украина должна предложить реальную стратегию защиты прав украинцев проживающих в Крыму, а украинцам приехавшим из Крыма предоставить ресурсы для интеграции…

Юрий Романенко

...статья Пинчука в WS взорвала многих, но я позволю себе указать, что его аргументы имеют под собой основания и сам план вполне приемлем... Еврооптимизм подыхает, как у многих подохла вера в Россию тремя годами раньше. Лично меня это радует. Суровый мир заставляет нас становится реалистами…

Oleg Voloshin

Минск в чистом виде выполнить невозможно. Но отказаться от стремления в НАТО, отложить вопрос Крыма лет на 10-15 и дать некую автономию Донбассу при условии замены тамошних деятелей на более вменяемых все равно придётся. И кто решает за Украинское общество? Оно в большинстве своём едва сводит концы с концами, и ему не до гордости. Не говоря уже, что для моих земляков на юге в уступках России в принципе нет никакого ужаса. И на Востоке мыслят в основном так же. А киевские креаклы тоже ужа больше озабочены своими доходами, чем гордостью

Дровишек в костер дискуссии подбросил дипломат Василь Филипчук. В своей статье на сайте «Апостроф» он предложил установить 20-летний мораторий относительно статуса Крыма, а Севастополь отдать в аренду России на 99 лет. В итоге Филипчуку досталось на орехи не меньше, чем Пинчуку.

Victor Tregubov

Столбят места при новом мировом порядке :) Как-то даже хочется их разочаровать, что ли…

Sergii Gorbachov

Як пересічний громадянин, аж ніяк не експерт-міжнародник, можу припустити можливість суто "прагматичного підходу".

Але я не знаходжу навіть проекту відповіді на головне запитання: а які гарантії того, що Росія стане дотримуватися можливих угод?

Навіть прийняття "прагматичної" моделі (простіше кажучи - капітуляція перед агресором) аж ніяк не убезпечить Україну.

І яким чином Росія "прибере агентів впливу з Донбасу"?

Останнє ну от ніяк не вкладається у хоч якось реалістичні дії.

Yevhen Bystrytsky

Якщо давати раціональну оцінку, то головний недолік цієї, сказати б, стратегії міжнародних відносин для України -- це цілковите ігнорування професіоналом міжнародником внутрішніх національних політик. Це --непрофесійне ігнорування скреп внутрішнього, путинського, режиму Росіі. Звідси надзвичайна наївність (не кажучи про щось інше) віри у саму можливість того, що сьогоднішня Росія пристане на умови вільної торгівлі, здатна буде дотримуватись нових правил міжнародної безпеки, припинить гібридні пропагандистські війни та дозволить спільне урядування у Криму, чемно погодиться на "спільне кораблебудування", отже на спільне і рівноправне водіння двох "братніх" кораблів- націй у мирне майбутнє. Тому й зовсім провально звучить погроза у бік Росії, у випадку їі відмови прийняти запропоновані "9 кроків миру" у разі їх чудового здійснення…

Андрій Сенченко

В армию его, на линию 'примирения' и "взаимопонимания"!

Олег Белоколос

Нас здадуть, якщо ми самі здамося....

Роман Шрайк

2017 год станет годом примирения.

примирения с фактом, что придется посылать [нафиг] тучу желающих примириться с россией.