Минувший год был богат на фейковые новости, которые становились частью не только общественной жизни, но и политики, и даже международных отношений. Сегодня можно вспомнить о пяти крупнейших, тем более что большинство из них так и не были опровергнуты их создателями.

1. Девочка Лиза

11 января прошлого года в Берлине 13-летняя девочка Лиза из семьи российских немцев не пришла домой. Не пришла она и в школу. Просто исчезла на день. А когда вернулась домой, рассказала родителям – так заявила мать, – что ее похитили и изнасиловали трое мужчин "арабской" внешности. Информация об этом стала бурно расходиться по социальным сетям – особенно в русскоязычном сообществе Берлина и в антииммигрантских группах. Может быть, она бы там и осталась, тем более что реальные обстоятельства отсутствия девочки выяснились довольно скоро, но в дело вмешался российский "Первый канал", корреспондент которого Иван Благой утверждал, что девочку изнасиловали "выходцы из арабских стран", и требовал от полиции не утаивать данные. Репортаж прошел в эфир 16 января.

Несмотря на то что информация, содержащаяся в репортаже "Первого канала", уже давно опровергнута, он остается на официальной странице телеканала в YouTube без изменений и пояснений.

То же самое относится и к российскому агентству "Спутник", которое 17 января опубликовало гневную статью с заголовком "Полиция бездействует".

И к "Вестям", которые в тот же день утверждали:

Деятельность российской пропагандистской машины привела к демонстрациям русскоязычного населения Берлина, на которые выходили от 300 до 800 человек. Дезинформацией активно воспользовались правые радикалы. В общей сложности по стране на улицы с протестами вышли от 10 до 11 тысяч человек. Дошло и до международного скандала, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил берлинские власти в том, что "в случае с нашей девочкой Лизой" они скрывают правду по политическим мотивам.

Следствие установило, что 11 января прошлого года девочку Лизу никто не похищал и не насиловал. Она сама на сутки скрылась от родителей.

"Да, я считаю, что это гибридная война, как ее описывал генерал Герасимов, что она идет в Германии вовсю. Для меня это было большое дежавю. Я в 2012 году уехал из России, многое из того, что происходило там, мне уже не нравилось. И вдруг я начинаю обнаруживать отчасти то же самое в Германии. Тут очень ясно чувствуется рука Путина, просто немцы всего этого не знают, у них иммунитета к этим вещам нет", – описал эту ситуацию в интервью Радио Свобода немецкий журналист и исследователь российской пропаганды Борис Райшустер.

2. "Что вы там в Кремле курите?"

12 ноября российские средства информации распространили новость о том, что пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов попросил российского президента Владимира Путина помочь с газом "замерзающему" украинскому городу Геническу. Репортаж об этом показали на "России-24".

Информацию стали распространять новостные агентства. Владимир Путин заявил, что надо помочь, но надо и "наладить финансовую дисциплину в отношениях с соседями".

Аналогичная "история" случилась с Геническом и в январе прошлого года, когда российские телеканалы распространили информацию о том, что мэр города позвонил Владимиру Путину с просьбой о помощи и Путин не отказал. Столь пристальное внимание к проблеме обогрева одного украинского города вынудило главу района Александра Воробьева записать видеообращение к российскому президенту. Оно начиналось со слов: "Товарищ Путин, что вы там все в Кремле курите?"

Сообщения о звонке Путину опроверг и мэр города Александр Тулупов. По информации портала StopFake, за обращением якобы "замерзающих граждан Геническа" к Аксенову, которое тот передал Путину, стоят два человека – житель Симферополя Геннадий Сивак и некто Эдуард Коваленко, деятельностью которого заинтересовались украинские правоохранительные органы.

По утверждению местных представителей власти, Геническ не только не нуждается в газе, но и вынужден сжигать излишки, потому что газохранилище, куда раньше отправляли излишки газа, находится на территории под контролем России.

"Это информационная политика настолько вбила в мозг россиянам, что мы здесь кушаем людей, пьем кровь... И они в это верят! Я думал, что это только в сказках может быть. А они в это верят", – сказал в интервью Радио Свобода Александр Воробьев.

3. Хиллари Клинтон "готовит цветную революцию"

11 ноября российский интернет взбудоражила новость о том, что в США демонстрантов, выступающих против избранного президента Дональда Трампа, "свозят на автобусах" и платят им до 1500 долларов в неделю. Новость активно поддержало российское телевидение. "Вести" до сих пор держат эту информацию на своей странице.

Блоговые сайты пошли дальше. Яндекс выдает целую подборку ссылок с одинаковым заголовком: "Клинтон готовит цветную революцию в США". Информация об автобусах основана на твите жителя Остина (штат Техас) Эрика Такера, который разошелся по социальным сетям.

Сам Эрик Такер позднее написал статью, в которой признавался, что его ошеломило поведение подписчиков "Твиттера". Его невольный фейк, его твит, в котором он ошибочно принял автобусы, предназначенные для конференции, за организованный протест против Трампа, получил 15 тысяч ретвитов за 36 часов. А твит, в котором он исправил свою ошибку, до сих пор получил только 33 отметки "нравится" и 29 ретвитов.

Давали российские медиа, в том числе и "Вести", и номер телефона, по которому можно позвонить и устроиться на работу – демонстрантом против Дональда Трампа за 1500 долларов в неделю: +1-267-606-5147. Мы позвонили на этот номер.

Мы услышали: "Спасибо, что позвонили в COG Headline. Оставьте свое сообщение и телефон, и мы свяжемся с вами в ближайшее время". Далее металлический женский голос сообщил, что автоответчик переполнен. Нет нужды говорить о том, что компании COG Headline не существует. Многие пользователи интернета до сих пор с интересом спрашивают, где можно получить столь выгодную и хорошо оплачиваемую работу.

4. Хиллари бьет мужа

Информация "Комсомольской правды" основана на интервью, которое дал телеканалу "Звезда" бывший охранник Белого дома Гэри Бирн. В интервью он утверждал, что Билла Клинтона приходилось защищать от супруги, что однажды он даже видел синяк под глазом тогда еще президента Билла Клинтона. Все это Гэри Бирн изложил также в своей книге "Кризис характера", опубликованной летом прошлого года, в разгар президентской кампании в США.

К тому времени, как "Звезда", "Комсомольская правда" и многие интернет-ресурсы распространили эту информацию, в США она была уже 5 месяцев как опровергнута. С резким осуждением Бирна выступила Ассоциация бывших агентов секретных служб. Было замечено, что в рассказах Бирна есть противоречие. Он утверждает, что стоял у двери в Овальный кабинет, прижимая оружие к форме, и после него, за дверью, в кабинете был только президент США. Известно, что охраны в форме у двери в Овальный кабинет нет. Охрана в форме в Белом доме – это люди более низкого звания. Но как часть весьма некрасивой президентской гонки его "откровения" получили распространение.

5. Гаагский трибунал оправдал Милошевича

В разгар летней неспешной новостной жизни британский ученый муж в колонке "Мнение" российской медиакомпании RT сделал сенсационное заявление. Он написал, что бывший лидер Югославии, под руководством которого страна развязала конфликты 90-х годов на Балканах, оправдан специальным трибуналом ООН в Гааге, занимающимся преступлениями военного времени.

Слободана Милошевича, умершего в камере этого самого трибунала десятилетие назад, обвиняли в том, что именно он был вдохновителем войн, повлекших массовые военные преступления и преступления против человечности. Рассуждая о другом вердикте Международного уголовного суда по бывшей Югославии, эксперт RT Нил Кларк заявляет, что суд втихаря освободил Милошевича от всех обвинений.

"Вердикт Гаагского трибунала, что один из самых демонизированных политиков современной эпохи был признан невиновным в тех ужасных преступлениях, в которых его обвиняли, должен был быть в заголовках прессы всего мира, – пишет Кларк. – Но он не был. Даже Международный суд закопал его глубоко в 2590-страничный вердикт по делу лидера боснийских сербов Радована Караджича, которого в марте признали виновным в геноциде (в Сребренице. – РС), военных преступлениях и преступлениях против человечности".

RT подхватила эту "новость" и развила настолько, что на сайте до сих пор присутствует призыв "посадить на скамью подсудимых" мировых лидеров за то, что мировое сообщество сотворило с Милошевичем.

Следом за прессой к делу подключилась Государственная дума России, где некоторые депутаты даже обратились к Генеральной Ассамблее ООН с требованием немедленно закрыть Международный трибунал по бывшей Югославии.

Мы направили запрос в Международный трибунал в Гааге. Вот ответ, который мы получили:

"В ходе расследования дела Караджича суд установил (параграф 3460, страница 1303), что нет достаточных доказательств утверждать, что Слободан Милошевич согласился с общим планом (создания территорий, очищенных от несербского населения. –​ РС). Ранее в том же параграфе суд установил, что "Милошевич в ходе конфликта предоставлял боснийским сербам помощь в виде военного персонала, тылового обеспечения и оружия".

На самом деле смерть Слободана Милошевича в тюрьме означает, что его дело закрыто. И трагедия для многих состоит как раз в том, что Милошевича уже никогда не признают ни виновным, ни невиновным. "Судебная процедура против Слободана Милошевича прекращена. Обвиняемый умер в заключении 11 марта 2006 года", – написано на странице его дела на сайте Международного трибунала в Гааге.

Бонус

Дружба козла Тимура и тигра Амура в Приморском сафари-парке тоже оказалась фальшивкой.

И такого знака Зодиака, как Змееносец, нет.

NASA опровергло эти сообщения, заявив, что "занимается астрономией, а не астрологией".

Все скриншоты, используемые в этой статье, сделаны в день публикации материала – 4 января 2017 года.