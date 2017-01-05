Пресс-служба администрации президента Украины предоставила фотоотчет о работе Петра Порошенко в 2016 году. Какие крымские события случились в жизни украинского президента за год – в галерее Крым.Реалии.
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«Господин Путин, это Ваша агрессия, а не гражданская война в Украине. И это не гражданская война в Крыму, а ваши солдаты, оккупировавшие мою страну. И это не гражданская война в Сирии, это ваши бомбардировки гражданского населения в Сирии. И это демонстрация того, что мы живем с Россией в параллельных вселенных», – Петр Порошенко. Пресс-центр Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Мюнхен, Германия, 13 февраля 2016
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Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев, бывшие заключенные в России, обнимаются на борту украинского самолета ВСУ на пути в Украину. 14 июня 2016 года
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Встреча президента Украины Петра Порошенко с освобожденными из российской тюрьмы Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко.
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Самолет с Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко приземлился в аэропорту «Борисполь». Их сразу повезли в больницу. Киев, Украина, 14 июня 2016 года
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Петр Порошенко и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на открытии выставки «Золото нации. Приближение» в Second Floor Art Center. Киев, Украина, 17 мая 2016 года
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Петр Порошенко во время встречи с представителями украинской и крымскотатарской общин. «Одной из основных тем переговоров с руководством Турции был вопрос защиты прав крымских татар и координация совместных действий по возврату суверенитета Украины над Крымским полуостровом», – Петр Порошенко. Анкара, Турция, 9 марта 2016 года
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Петр Порошенко присвоил певице Джамале, победителю конкурса «Евровидение», почетное звание «Народная артистка Украины». Киев, 16 мая 2016 года
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Петр Порошенко, его жена Марина Порошенко и сын Михаил с Джамалой после ее сольного концерта в Киеве. 24 мая 2016 года
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Петр Порошенко и его супруга Марина пригласили на сольный концерт Джамалы в Киеве участников АТО и детей с инвалидностью. 24 мая 2016 года