Дальнобойщики в Санкт-Петербурге 5 января провели несанкционированную акцию протеста против платного проезда по так называемого Западному скоростному диаметру (ЗСД).

Акция продолжалась около часа, в ней приняли участие один грузовик, "Газель" и три легковых автомобиля

Как передает издание "Деловой Петербург", акция продолжалась около часа, в ней приняли участие один грузовик, "Газель" и три легковых автомобиля, всего около 10 человек. Протестующие перекрыли пять полос магистрали.

Полицейские задержали одного из участников акции, сообщил в твиттере корреспондент "Эха Москвы" Арсений Веснин.

Ранее Веснин сообщал, несколько дальнобойщиков снесли шлагбаумы на въезде на ЗСД, после чего блокировали проезд:

Чуть позже, по его словам, сотрудники пунктов пропуска открыли шлагбаумы, разрешив свободный въезд на трассу:

Источник в управляющей компании "Магистрали Северной столицы" сообщил агентству FlashNord, что дальнобойщики устроили акцию протеста и перекрыли въезды на ЗСД. "Полиция на месте", — сказал собеседник агентства.

Дальнобойщики считают, что проезд по магистрали должен быть бесплатным, так как она финансируется из бюджета

Позже сотрудники ГИБДД оформили на водителей протоколы по факту ДТП – столкновение со шлагбаумами. Полиции и задержаний на акции не было.

Дальнобойщики считают, что проезд по магистрали должен быть бесплатным, так как она финансируется из бюджета: бюджет Санкт-Петербурга ежегодно платит за ЗСД четыре миллиарда рублей.

Западный скоростной диаметр — один из самых масштабных долгостроев Петербурга. Платная автомагистраль строилась более десяти лет и официально была открыта лишь в декабре 2016 года при участии российского президента Владимира Путина.

Южный участок трассы разделен на две тарифных зоны, Северный – на три. В ночное время проезд в первой тарифной зоне Южного участка для легковых автомобилей стоит 20 рублей, в дневное время – 45 рублей, а для грузовых автомобилей с четырьмя и более осями – 150 рублей. Во второй тарифной зоне легковые автомобили в ночное время платят 10 рублей, в дневное время –​ 35 рублей, а грузовые автомобили – 120 рублей.

Помимо бюджетных средств, деньги на строительство также давали "Внешэкономбанком", ВТБ и Газпромбанк. До 2042 года эксплуатацию трассы и сбор оплаты будет осуществлять компания "Магистраль Северной столицы".

Пресс-секретарь консорциума ЗСД Андрей Цапу ранее заявил, что пользователи Западного скоростного диаметра довольны условиями и качеством предоставляемых услуг и жалоб на дорогу практически нет. Поэтому бесплатного проезда по трассе не будет.

Это не первая акция протеста дальнобойщиков против платных дорог в России. С ноября прошлого года по всей России идут акции протеста против системы "Платон", при помощи которой собираются деньги с большегрузных грузовиков (массой более 12 тонн).

Деньги должны поступать в дорожный фонд и тратиться на восстановление разрушенных дорог. Дальнобойщики недовольны как высокими тарифами на проезд, так и тем, что оператором системы без конкурса стала компания "РТ-Инвест Транспортные системы" (по данным СПАРК, оператор на 50% принадлежит сыну олигарха Аркадия Ротенберга Игорю).