«Адмирал Кузнецов»: конец скандального похода

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" прекращает участие в сирийской операции и отправляется обратно в порт Североморска. Именно там три месяца назад начался Средиземноморский поход крейсера, который, судя по всему, станет для него последним. И на днях Минобороны России опубликовало очередное "парадное" видео об успешной миссии крейсера, совершенно забыв упомянуть о неудачах. Чем запомнится путешествие "Адмирала Кузнецова" по Европе?

Дымит, как прогулочный пароход начала века. Или это реинкарнация исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль? Осенний конкурс на лучшую шутку в твиттере про средиземноморский поход "Адмирала Кузнецова" превратил планировавшуюся как триумфальную операцию Минобороны в мем.

Самый большой корабль российского флота морально устарел еще в 90-е. Пережил уже пять ремонтов. Но несмотря на все риски, его все-таки отправили в Сирию

А военные потери, преследовавшие крейсер уже у сирийских берегов, окончательно потопили имидж единственного российского авианосца.

Началось все 15 октября. Самый большой корабль российского флота морально устарел еще в 90-е. Пережил уже пять ремонтов. Но несмотря на все риски, его все-таки отправили в Сирию.

В полдень "Адмирал Кузнецов" вышел в свой Средиземноморский поход из военно-морской базы в Североморске в сопровождении тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

Хиты рубрики "шутки за триста" – крейсер работает на дровах, и на нем выбрали нового папу римского

Первые кадры похода "Кузи" появились, когда он проплывал Ла-Манш. Облака черного дыма, которые пускали трубы корабля, привлекли внимание сотен мировых СМИ и пользователей соцсетей. Хиты рубрики "шутки за триста" – крейсер работает на дровах, и на нем выбрали нового папу римского – в разгар похода на Сирию вдруг вместо черного дыма из труб повалил белый.

Смешного мало – темный дым свидетельствовал о далеко не самом лучшем состоянии машин "Адмирала Кузнецова". Вместо нормальной для себя скорости в 29 узлов крейсер мог развить максимум 14, в итоге из-за тихоходности флагмана на переход к берегам Сирии ушел без малого месяц.

Многие боялись, что "Адмирал Кузнецов" вовсе не доплывет до сирийских берегов – сперва его отказались дозаправлять в испанском порту Сеута. А затем – в Мальте. Правда, в Минобороны тогда заверили, что никакая дозаправка кораблю и не нужна.

До сирийских берегов "Кузя" доплыл к середине ноября – в итоге крейсер заправляли с танкера прямо в море. Но тут начались новые неприятности.

Соцсети ждут новых кадров прохождения Ла-Манша и черного дыма над Европой.

14 ноября в воду упал новый истребитель МиГ-29КР. Весьма тривиально – у самолета просто закончилось топливо, пока пилот ждал разрешения на посадку. При этом самолет мог и уйти на другой аэродром – например, на российскую базу Хмеймим. Но командование решило рискнуть.

5 декабря после обрыва троса во время посадки в море оказался и тяжелый истребитель Су-33. Оба раза пилоты успели катапультироваться. Тем не менее стоимость обоих потерянных самолетов – порядка ста миллионов долларов.

Уже 9 февраля крейсер должен оказаться обратно в порту прописки. Это значит, что не позже конца недели ему пора отправляться в путь. Соцсети ждут новых кадров прохождения Ла-Манша и черного дыма над Европой. А верфи Североморска готовятся к новому ремонту гордости российского флота.