Двух своих коров фермер Рамиль продал жителям Челябинска. Себе оставил любимую Звездочку. Живут они по договору аренды у него в хозяйстве, часть надоев Рамиль отвозит хозяевам в город.

"У нас вот из расчета мы берем 3 литра в день – их, в неделю они берут два раза по три литра, но остальные дни три литра по 50 рублей, вот 150 рублей у них откладывается на счет и на эту сумму они могут взять куриное яйцо, переработку, сметану, творог", – глава крестьянско-фермерского хозяйства Рамиль Абушахмин рассказывает о своем участии в проекте поддержки фермеров, который называется "корова на балконе".

Ассоциация возникла, если горожанин покупает корову, куда он ее может поставить? На балконе только

"Ассоциация возникла, если горожанин покупает корову, куда он ее может поставить? На балконе только. Отсюда вот", –рассказывает консультант проекта Юрий Дорошенко.

Идея проекта пришла одному из челябинских фермеров, когда банк отказал ему в кредите на скот, что в кризис в России с хозяйствами случается часто. Банки не хотят связываться с высокими рисками.

"Я пошел в банк, чтобы взять кредит и купить коров, мне банк благополучно отказал, ну мы руки не повесили, не унывали, начали думать дальше, как решить вопрос, ну и в итоге пришла идея – почему бы не предложить городским жителям приобрести корову и передать ее в аренду", – рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Гладилов.

Договор аренды на корову заключают на пять лет. Цена молока фиксируется на время аренды. Три четверти надоев остаются фермеру, три литра в день – хозяину.

"Во-первых, корову страхуют, во-вторых, она каждый год по договору приносит теленка, который уже является собственностью фермера, отсюда получается, что через два года эту корову можно заменить уже новой коровой", – говорит Александр Гладилов.

Пришла идея – почему бы не предложить городским жителям приобрести корову и передать ее в аренду

Средняя стоимость коровы – 70 тысяч рублей. Фермеры посчитали – примерно столько одна семья тратит на молочные продукты в год. А корова – это инвестиция на пять лет. Выходит, что минуя банки и перекупщиков, выигрывают все участники сделки. Потребитель получает экологически чистое и недорогое молоко и продукты, а фермер – устойчивый рынок сбыта.

"Я уже со своим молоком, яйцом, мясом не бегаю ни по рынкам, ни по потребителям, я уже напрямую вожу потребителям, которые, если раз попробовали мое мясо и яйцо, они уже знают качество", – говорит фермер Рамиль Абушахмин.

На прибыль от проекта Рамиль собирается расширять хозяйство, завести гусей. Коров он подкармливает фруктами – дешево закупает на овощебазах списанный товар.

Сейчас в проекте работают 4 фермерских хозяйства, в них живут 15 "коров на балконе". Сейчас фермеры планируют договориться о сотрудничестве с заводом по переработке молока, чтобы расширить перечень продуктов, которые горожанин сможет получить от своей "коровы на балконе".