«Талант-шоу «Торгуют все» – из крымских сетей

Пинчукгейт (так в социальных сетях окрестили скандал, разразившийся после дискуссионнойстатьи украинского олигарха Виктора Пинчука) получил свое логическое продолжение. Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев опубликовал в той же американской газете The Wall Street Journal колонку, которую многие расценили как официальную позицию Киева в разгоревшейся дискуссии.

«Нет торговле территориями Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть частью компромисса в интересах мира. Они относятся к Украине, и это подтверждается на международном уровне, в том числе в резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму в прошлом месяце и Офисом прокурора Международного уголовного суда в ноябре. Украина никогда не откажется от украинцев, которые попали за железный занавес российского военного вторжения в Крыму и Донбассе», – пишет в своей колонке Елисеев.

Galina Semeniak

В WSJ напечатали ответ зам главы администрации ПП. На статью Пинчука. Я бы это наносила тезисно татуировками на лоб всем бл*д*м, собравшимся торгануть территорией в обмен на "мир". Если сосед наркоман будет пытаться отодрать мою кухню под предлогом того, что больше не тронет - я найду способ его убить. Без соплей.

Олег Бринь

Це не повинна бути "гідна відповідь" а притягнення до карної відповідальності за заклики щодо порушення територіальної цілісності та ще з десяток статей кодексів та конституції.

По традиции без недовольных не обошлось. Одни посчитали, что администрация президента припозднилась с ответом Пинчуку, другим не понравилась аргументация Елисеева.

Тем временем в полку сторонников компромиссов прибавилось. Американский дипломат, советник бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и директор его консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил, что решение крымского вопроса не следует затягивать на многие десятилетия. «Речь может идти о выплате компенсаций украинской стороне или о проведении повторного референдума, учитывая сомнения в легитимности первого референдума о присоединении к России. Речь может идти об эксплуатации оффшорных ресурсов или других решениях, которые не обязательно изменят фактическую ситуацию на полуострове, но позволят учесть пожелания населения Крыма без ущерба экономическим интересам и безопасности Украины», – сказал Грэм.

Предложение американского дипломата украинской интернет-общественности не понравилось.

Julia Kazdobina

Нужно садиться и говорить, что мы можем этому противопоставить. Эмоциональные реакции понятны, но они ничего не решают. Нужен анализ наших возможностей в первую очередь. ИМХО

Валентина Самар

та легко, особенно в тех случаях, когда можно соглашаться) вот человек говорит про сомнения в легитимности "референдума"-2014 и креативный выход. на минуточку, резолюцией ГА ООН от 17.03.2014 он признан не имеющим законной силы, как и изменение статуса Крыма и Севастополя. что надо для проведения законного? изменения в Конституцию Украины? проведение его по законам Украины? и по украинским паспортам? ну что ж, можно начинать переговоры)))

Юрий Смелянский

А почему надо "падать со стула"? Разве вариант повторного "волеизъявления" звучит первый раз? Нет псевдо либералы рф его уже озвучили. Купить Крым у Украины? Тоже уже звучало. Интересы русскоязычных в Крыму? Не в первый раз. Только, о реальном положении дел, интересах русскоязычных и так далее мистер Грэм знает не очень досконально. Так в очень, очень общих чертах. А вот о налаживании диалога с рф очень как-то мутновато у него звучит. Вроде как надо, но как не знает, чтобы еще интересы национальные США соблюсти. Какие будут блюстись в налаживании диалога - не говорит. В общем интервью о том, что в США есть группы и с таким мнением. Не более.

Виталий Портников

Не варто очікувати від Путіна компромісів. Саме тому всі плани, які сьогодні пропонуються американськими експертами, що мріють про "примирення з Кремлем", приречені на повний провал. І оцінювати ці плани слід не з точки зору моральності. Їх слід оцінювати з точки зору реалістичності.

Александр Перепечин

Вернуть Крым. Оплатить издержки. Провести референдум только среди коренного народа. Единственный кто может решать судьбу Крыма

Голос крымских татар в заочной полемике с Томасом Грэмом оказался едва ли не самым громким.

Осман Пашаев

Талант-шоу «Торгуют все»...

Выглядит красиво и логично. Как мы любим. За отказ Украины от Крыма при правильном подходе можно столько срубить, что даже при нынешнем уровне воровства в Украине, отечественный ВВП на душу населения, который сейчас ниже, чем в Молдове (или выше?), можно подтянуть до уровня Турции, а может и Болгарии-Румынии.

Хоть продолжение известной пьесы «Визит старой дамы» пишите. Хватит на компенсаторы всем: от Фарион до "правого сектора".

Киссинджер, Пинчук, Филипчук, Грэм ни словом не обмолвились о главной проблеме. Проблеме крымских татар. Кроме Мустафы Найема, которому отдельный тешеккюр и подяка, украинские политики-оппоненты идей "Крым на мир" промолчали о коренном народе. В вялых ответах Ирины Геращенко и Иванны Климпуш-Цинцадзе забавляет их синхронная амнезия о крымских татарах. Забыли первый, главный и единственный ценностный аргумент, почему Крым не выставляется на торги. Это такая игра? Оппонировать, чтобы проиграть?

Возможный посол Грэм кокетливо говорит: деталей я вам не скажу, но да-да-да, возможна возможность проведения более референдумного референдума. Если легитимность нелегитимного вызывает сомнение сомневающихся. У кого вызывает? У меня уже не вызывает. Хотел вспомнить последний достоверный опрос крымчан за февраль 2014 года о поддержке присоединения к России. О том, что 41% (по данным КМИС) - это опасная граница, которая может при разной явке дать результат как 50% минус, так и 50% плюс. О замещении населения и невозможности не то, что проведения, а даже обсуждения референдума. О невозможности реферндумной сецессии на территории, где есть субъект – коренной народ. Имеет смысл нудно расписывать аргументы? Уверен, что не имеет. Все понимают происходящее? Ну, тогда как «потомственным предателям Родины» позвольте и крымским татарам поучаствовать в торгах…

Ібрагім Сулейманов

Лот номер 1: Крым.

Фемий Мустафаев

Все дуже вірно,і влучно.На жаль наш Народ (кримськотатарскії), корінний, ні як не може дорости до рівня переговорного, або сторони які вирішують проблеми Криму,ні як не хочуть допустити до вирішення цего питання,бо розуміють що чекати від лідерів нашого народа, і ми зараз у такому положенні як у російському прислів'я,,,без меня ,меня женили". Боротьба продовжуеться, тільки МИ, КРИМСЬКІТАТАРИ, маємо право вибору на визначення чий буде КРИМ.

Зарина Амет

когда то моему отцу один знакомый сказал - что там вас крымских татар маленькая кучка , на одну ладонь положишь другой прихлопнешь (было это сказано еще в советские времена) , мой отец пошел и сорвал с куста большую колючку , положил на ладонь и сказал , хлопни..... на что папин знакомый сказал ...ты что я уколюсь .... в ответ мой отец сказал- вот и об нас крымских татар уколитесь ...... к счастью или к горю но пока жив хотя бы один крымский татарин то ни какие сверх государства ничего сделать с нами не смогут пока мы сами не позволим , и мы самая главная колючка-заноза и все это понимают ! и в какие бы флаги наш Крым не наряжали он будет всегда крымскотатарским!!! и только мы крымские татары , караимы и крымчаки в праве распоряжаться нашей землей потому что мы коренные народы !!!

Айдер Муждабаев

...Я уверен, что во власти и вокруг власти действует очень сильное продажное лобби, и это отнюдь не только Пинчук…

Короче, все с ними примерно ясно, не великие хитрецы, главная ценность для которых — деньги по любую сторону фронта. Я только один нюанс хочу пояснить лоббистам торговли Крымом. Мы вам ни продать, ни обменять Крым "с крепостными" крымскими татарами не дадим. Мы не крепостные – крымские татары и украинцы. Зарубите там себе, на чем сможете.

После Пинчукгейта некоторые комментаторы заговорили о возможности очередного Мюнхенского сговора.

Айдер Муждабаев

История повторяется, но, я уверен, все же не повторится. Это было бы слишком даже для таких несовершенных тварей, как люди. Очень уж битые грабли на дороге лежат, у них черенок весь в шишках.

Но есть и другая версия: Пинчукгейт – всего лишь очередной виток развязанной против Украины гибридной войны.