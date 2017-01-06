Агенты Кремля срывают маски

Скандальные предложения Виктора Пинчука, опубликованные 29 января в The Wall Street Journal, можно было бы считать мнением олигарха, высказанным при случае, если бы не ряд событий, которые этому предшествовали. Украинские журналисты выяснили, что еще в середине 2016 года в отечественных СМИ начали появляться заявления пророссийских политиков о необходимости восстановления экономических связей с Россией.

Далее посыпались фейки о подобных теперь уже требованиях, якобы от директоров предприятий, трудовых коллективов и целых областей. Все это халтурно и с кучей ошибок, как бывает, когда люди работают с чуждым им языком.

Подобные технологии уже испытывали в Украине. Отказу Виктора Януковича подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом предшествовала кампания «просьб трудящихся» и руководителей предприятий о том, что зона свободной торговли с ЕС вроде бы уничтожит отечественную экономику. А перед этим российские медиа долго смеялись с самого Януковича, который непокорно решил тогда уйти прочь от Москвы.

«Правильный» олигарх

Среди тех, кто высказывался о необходимости возврата к тесным экономическим связям с Россией, был и опальный олигарх Дмитрий Фирташ. Однако имидж в Украине и мире у него, откровенно говоря, так себе. Зато Виктор Пинчук ‒ птица совсем другого полета. Он не только долго и последовательно питал свой имидж за рубежом и в Украине, позиционируя себя как филантропа, ценителя искусства и человека, переживающего за судьбу своей страны, а каналы, которые связывают с ним, занимали проукраинскую позицию. Зять Кучмы, что очень важно, не оказался в негативном свете во время войны, как тот же Фирташ или иной известный олигарх – Ринат Ахметов.

Кампания навязывания обществу идеи капитуляции в обмен на окончание войны в Донбассе набирает обороты

Поэтому использование Пинчука знаменует собой переход на другой этап кампании. Ее логическим продолжением выглядит статья Василия Филипчука, экс-директора департамента ЕС МИД и председателя правления Международного центра перспективных исследований. В своем тексте он предлагает план «примирения», который своими посланиями перекликается с идеями, высказанными несколькими днями ранее Пинчуком в The Wall Street Journal.

Похоже, кампания навязывания обществу идеи капитуляции в обмен на окончание войны в Донбассе набирает обороты. В таком случае следует ожидать, что работа будет происходить на нескольких направлениях: убеждение населения в неотвратимости сдачи Крыма через подконтрольные олигархам СМИ; нагнетание ситуации, возможно, с помощью псевдопротеста «работников» предприятий, которые пострадали из-за расторжения экономических связей с Россией, обработка западного истеблишмента сигналами, что Украина готова принять российские условия; давление и шантаж народом власти.

Как противодействовать?

Задача украинцев – не допустить воплощения кремлевских планов в жизнь, то есть работа на каждом из уровней. С разъяснением тем, кто еще не знает, какие медиа кому из олигархов принадлежат и на каких позициях относительно будущего Украины этот владелец стоит. С разоблачением фейковых протестных движений. С лишением зависимости от России на всех возможных направлениях, чтобы выбить из рук Кремля козырь шантажа. И заканчивая четкими сигналами власти, что Украина не согласна на капитуляцию. Лучшей иллюстрацией этого может стать продолжение реформ под бдительным оком ЕС и дальнейшее внедрение стандартов НАТО.

В этой всей кампании есть и положительный момент. Россия и ее марионетки вынуждены сорвать маски со своих агентов влияния. Им все сложнее работать закрыто – вероятно, понемногу исчерпываются финансы и фантазия. А если украинцы будут знать противника в лицо, ему будет куда сложнее прибегать к очередным козням.

Назарий Заноз, политический обозреватель, публицист

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