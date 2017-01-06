Сенатский комитет США по военным вопросам провел слушания 5 января, во время которых ведущие представители спецслужб США говорили об угрозах американским интересам в кибернетическом пространстве. Председатель комитета, республиканец Джон Маккейн и главный представитель демократов в комитете Джек Рид говорили об угрозе США от кибератак со стороны России. «Нас не должно удивлять, что Владимир Путин будет думать, что мог бы совершать еще более сильные кибернападения против нашей страны, в то время как он заплатил такую низкую цену за вторжение в Украину, аннексию Крыма, нападение на демократические ценности и институты по целой Европе и, конечно, помощь Башару аль-Асаду убивать гражданских в Сирии уже больше года безнаказанно», – отметил Джон Маккейн. (Видео Reuters)