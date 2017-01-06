Бесхозяйственность по-белогорски

Воспользовавшись новогодними праздниками, поехала навестить родственников в Белогорский район. Помня еще летнее обещание Руслана Бальбека, что все города Крыма установят знаки с их историческими названиями, надеялась увидеть на въезде в Белогорск табличку «Карасубазар», но не тут-то было. Указание крымского вице-премьера для белогорских властей, как оказалось, – пустой звук.

Обидно. Уверена, что это только придало бы городу дополнительный интерес и значимость. Очевидно, местные власти другого мнения.

Поинтересовалась у родственников, почему не добиваются установки такой таблички, тем более, есть поддержка со стороны бывшего вице-премьера, а теперь депутата Госдумы Руслана Бальбека в этом деле. Но родственники лишь стали жаловаться, что сейчас любую общественную инициативу со стороны крымских татар местная власть воспринимает в штыки. А потому и общественники перестали вести с ней диалог.

«В районе более трети крымскотатарского населения, но даже в общественные советы при администрации Белогорского района и при городской администрации не пригласили крымскотатарских общественников. У нас нет депутатов-крымских татар, поэтому так бы хоть через общественные советы продвигали интересы народа, но во власть в районе пришли люди, не желающие этого», – сообщила мне с душевной горечью сестра-учительница.

Видно, в Крыму сейчас тренд такой: начиная от главы республики и заканчивая местными руководителями – все с прозвищами

Мне стало смешно, что родственники называют местных руководителей не по фамилии, а по прозвищам: Махно, тетя Галя, япончик, гондурасик и т.д. Видно, в Крыму сейчас тренд такой: начиная от главы республики и заканчивая местными руководителями – все с прозвищами. Это такой «большой» авторитет у них в народе.

Спрашиваю: какие проблемы наиболее волнующие? Родственники лишь махнули рукой. Говорят, что эти проблемы – кругом, а главная – бездарность властей. Сообщили мне, что ходили к местному чиновнику, отвечающему за обустройство репатриантов, так тот посетовал, что из выделенных бюджетных тридцати пяти миллионов на район освоено лишь семь. Говорит, что виновато руководство района – все спускали на тормоза. Неиспользованные деньги, как это принято, вернулись назад в Москву. Вот представьте, сколько можно было выкупить жилья для крымских татар за эти деньги, особенно в сельской местности!

Сестра говорит: «А что удивляться?» Она то знает всех этих местных высших руководителей, все в школе были троечниками-неучами. Высшее образование заочно получили. А теперь управляют районом. Как же, спрашиваю, они попали на такие руководящие должности? Оказывается – протекторат российского сенатора Цекова.

Зато в конце года местные власти закупили себе два шикарных авто. Думают, что это им добавит важности и авторитета. Только не от большого ума это. Народ оценивает власти по результатам работы, а не по понтам для таких приезжих, как я.

Все грязно, сумбурно, в центре города халупы, которым по сто с лишним лет

Спросила еще за грандиозный парк чудес «Белая скала» Олега Зубкова, ведь этот парк мог бы быть уже готов и вывести Белогорск на несколько уровней вверх в его туристической привлекательности. Но сестра мне опять прояснила, что местные власти ненавидят Зубкова за его смелый и открытый нрав, за то, что обличает в бездарности власти Крыма, за то, что люди его уважают, за то, что тот успешен, несмотря на все преграды. А потому готовы вредить ему даже в ущерб интересам района и города.

Прошлась по городу сама. Чувствуется – нет хорошего хозяина здесь. Все грязно, сумбурно, в центре города халупы, которым по сто с лишним лет. Некоторые уже разваливаются на глазах, вызывая в душе какое-то тошнотворное чувство убогости. Неужели нельзя договориться с инвесторами и на привлекательных для них условиях построить нормальные многоэтажки, а эти сараи дореволюционные посносить хотя бы в центре? Впрочем, о чем это я?

Вечером решила поискать странички местных руководителей в соцсетях, почитать их «умные мысли», но опять мимо. Их нет в Фейсбуке. Не берут пример со своего главы Крыма, а тот активен в ФБ. А может, просто нет умных мыслей, чтоб писать в соцсети? Или прячутся от народа: в ФБ ведь могут вопрос неудобный задать или вообще покритиковать.

Вот так и работают власти Белогорского района. Так и хочется сказать: как же далеки вы от проблем народа, господа…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер

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