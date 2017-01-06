Украина восстанавливает «ракетный щит»

Образцы украинских боевых ракет средней дальности, которые испытывали в течение 2016 года, в новом году могут поступить в серийное производство и поставляться в Вооруженные силы Украины. Так утверждает, по итогам ракетных стрельб у побережья Крыма, секретарь СНБО Александр Турчинов. Депутаты профильных комитетов и часть экспертов отмечают, что некоторые из новых модификаций украинских тактических ракет способны поражать цели на расстоянии до 700 километров, и могут стать средством сдерживания российской агрессии.

Украина последовательно восстанавливает свой «ракетный щит»: в 2016 году правительство и профильные предприятия подготовили все для серийного производства нескольких типов необходимого ракетного вооружения, сообщил Радіо Свобода Юрий Береза, заместитель председателя фракции «Народный фронт» и председатель подкомитета по военной безопасности Верховной Рады Украины.

По словам Березы, отдельные типы ракет из тех, что предусмотрены государственным оборонным заказом, уже поступают украинской армии. В остальном ‒ Украина смогла восстановить полный технологический процесс без использования каких-либо импортных материалов или деталей. Также разработчики смогли увеличить расстояние полета для ракет собственного производства, рассказал Юрий Береза.

Речь идет не только о ракетах класса «земля-воздух», но и об оперативно-тактических, класса «земля-земля»

«На самом деле в производстве тактических ракет мы уже большие расстояния освоили: не 300, а 700 километров. Потихоньку восстанавливаем «ракетный щит» Украины. Причем речь идет не только о ракетах класса «земля-воздух», но и об оперативно-тактических, класса «земля-земля». Как офицер-ракетчик по образованию, скажу, что в 2013 году сплошного противовоздушной «щита» в Украине не было, благодаря деятельности предыдущей власти и агентов Кремля. Сейчас создаем систему целостной ПВО. Второе: Украина фактически восстановила производство ракет для реактивной артиллерии радиусом действия 300-400 километров», ‒ объясняет Юрий Береза.

По словам руководителя парламентского подкомитета по военной безопасности, в 2010-2013 годах предыдущая украинская власть уничтожила и распродала более половины зарядов к реактивным системам «Смерч» и оперативно-тактическому комплексу «Точка-У». Однако сейчас весь спектр моделей ракет, необходимых для Украины, готов к серийному производству. Конкретных моделей депутат не называет.

Украинские многофункциональные ракеты «Ольха» и «Нептун» уже попадают в тренировочные цели ‒ Турчинов

Ранее о том, что Украина наладила производство ракет для реактивных систем залпового огня, говорил секретарь СНБО Александр Турчинов. Такие заявления он делал после очередных этапов испытания новых украинских ракет в течение 2016 года.

Украина, по его словам, ставит целью построить ракетные комплексы нового поколения, которые бы превосходили российские аналоги. Речь идет о спектре ракет от противотанковых и зенитных до современных систем залпового огня и оперативно-тактических, с радиусом действия более 300 километров.

Например, системы залпового огня, которые Украина с 2016 года производит и поставляет в свои войска, ‒ это управляемые ракеты, которые способны маневрировать в полете, а также попадать точно в цель, а не просто «накрывать» определенные площади, как российские аналоги. Ориентиром качества для ракетного вооружения являются стандарты НАТО, утверждают в СНБО.

Последнее испытание, которое состоялось 1 декабря на юге Украины у крымского побережья, даже вызвало возмущение российских властей и угрозы применить российские ракеты против украинских пусковых установок. Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина была вынуждена производить и испытывать ракеты из-за российской вооруженной агрессии и угрозы полномасштабного вторжения.

Александр Турчинов объяснил испытания ракет вблизи Крыма, в частности, необходимостью восстановления противовоздушной обороны Украины:

«Ракетные комплексы, которые мы испытали (1 декабря 2016 ‒ ред.), способны надежно поражать как воздушные, так и надводные цели. В течение многих лет российская агентура и продажные руководители Минобороны уничтожали систему противовоздушной обороны Украины. И такие пуски ‒ это серьезный шаг для восстановления противовоздушной защиты нашей страны», ‒ отметил секретарь СНБО.

Александр Турчинов не называет конкретных моделей ракетных систем, которые испытали в декабре. Однако ряд украинских СМИ и экспертов сообщили, что речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе «Нептун», проект которого также был известен как «Гром-2».

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что, вероятно, речь идет именно об этом комплексе украинского производства. Пусковые установки, которые есть на видео с испытаний, подобны изображениям комплекса «Гром-2» на стенде конструкторского бюро «Южное», которые можно было видеть на выставках украинской военной продукции.

Дальность стрельбы комплекса ‒ до 300 километров, однако эксперты, в частности Олег Жданов, отмечают, что речь идет об экспортной версии, на которую действуют международные ограничения по продаже ракетного вооружения. Тогда как в комплектации «Гром-2» («Нептун») для украинской армии дальность может быть около 500 километров, а в случае установления большего ракетного двигателя на эту модель ‒ до 2 тысяч километров.

Еще в начале 2016 года президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО вспоминал о ракетных комплексах «Нептун», «Ольха» и «Сапсан» как о приоритетных направлениях работы украинского оборонного комплекса. Порошенко дал поручение в кратчайшие сроки завершить разработки и начать изготовление этих ракет. Детали этого поручения являются секретными.

«Нептун» ‒ это комплекс с двумя крылатыми ракетами, которые могут изготавливаться в модификациях для использования на автомобильной платформе, корабле или самолете, для поражения различных целей на земле, воде и в воздухе. «Сапсан» ‒ также оперативно-тактический ракетный комплекс, подобный «Нептуну» и «Грому», но он только в стадии разработки. Тогда как действующие образцы «Нептуна» испытывают с марта 2016 года. В издании «Военная панорама» говорится, что разрабатывает и изготавливает этот комплекс конструкторское бюро «Луч» в Киеве при участии других предприятий оборонного комплекса Украины. Радіо Свобода обратилось в концерн «Укроборонпром» с вопросами о том, каковы основные характеристики «Нептуна» и других ракетных систем, изготовление которых Порошенко назвал приоритетным. В концерне отметили, что та часть информации об украинских ракетах, которую озвучили президент и секретарь СНБО, составляет государственную тайну.

Между тем, военные эксперты сравнивают мощность и дальность «Нептуна» с российскими комплексами «Искандер». Так, Олег Жданов отмечает, что современные системы противовоздушной обороны, в том числе российские, не будут успевать перехватывать подобные оперативно-тактические ракеты, поскольку они имеют небольшую продолжительность полета и высокую скорость.

Что касается комплекса «Ольха», то его экспериментальные пуски прошли на юге Украины 26 августа. Одним из первых об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

Конструкторское бюро «Луч» распространило видео пуска этой ракеты как одной из своих разработок, после чего информацию подхватили украинские СМИ.

Как пояснил Радіо Свобода директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, «Ольха», которую испытывали летом 2016 года, ‒ это разработка КБ «Луч», которая является по сути реактивной системой залпового огня (РСЗО), которая способна прицельно пускать ракеты на большие расстоянии, чем системы советского образца.

Сергей Згурец подтверждает сообщение СНБО о том, что Украина уже готова запустить серийное производство различных видов РСЗО, в частности ‒ комплекса «Ольха». Что касается больших ракет, то налаживание их самостоятельного производства в Украине ‒ дело не одного года, прежде всего из-за ограниченного финансирования, заключает Згурец.

«Об реактивных системах залпового огня с повышенной автоматизацией, например глубоко модернизированные системы «Смерч», которые совершенствуют в рамках проекта «Ольха» ‒ так, они могут появиться в серийном производстве в течение года. Производство оперативно-тактических ракетных комплексов, по моим оценкам, за этот период в Украине вряд ли появится».

Что касается системы противовоздушной обороны, то, по словам Сергея Згурца, Украина сосредоточилась не на разработке новых сугубо противовоздушных ракет, а на восстановлении и продлении срока эксплуатации комплексов «С-300». Но все работы, которые планировали правительство и СНБО по противовоздушной обороне на 2016 год, пока не завершены, считает эксперт.

Со своей стороны, секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что новые модели ракет, которые испытали в течение года, способны поражать различные цели, в том числе и воздушные. В интервью «Левому берегу» Турчинов признал, что в мире очень мало стран, которые имеют полный цикл изготовления ракет различного назначения, как Украина.

Часть ракетных разработок, по словам руководителя СНБО, являются полностью секретными.

Предприятия КБ «Луч» и КБ «Южное», которые являются одними из основных производителей ракетной техники в Украине, дают весьма скудную информацию о своих возможностях в военном ракетостроении. «Южное» сообщает, в частности, что одна из космических ракет-носителей «Днепр», которую производит предприятие, имеет ту же основу, что и межконтинентальная баллистическая ракета «Сатана», которую предприятие ранее производило и поставляло в Россию.

В то же время, КБ «Луч» сообщает, что производит разнообразные малые ракетные системы – в частности противотанковые и противокорабельные.

Волонтер и участник проектов по изготовлению разведывательных и ударных беспилотников для украинской армии Юрий Касьянов отмечает, что украинским военным на Донбассе больше всего не хватает именно таких ракетных вооружений ‒ противотанкових и противовоздушных. Тогда как украинская власть, вероятно с целью пиара, акцентирует внимание на выпуске мощных оперативно-тактических комплексов.

«Секретарь СНБО Александр Турчинов говорит о ракетах достаточно большой дальности, так называемых ОТРК. Это, конечно, хорошо, потому что таким образом хотя бы загружают работой профильные предприятия. Но на фронте всего не хватает противотанковых ракетных комплексов. Также Украине не хватает систем противоракетной обороны, зенитно-ракетных комплексов. Не надо гнаться за гигантизмом, чтобы ракеты обязательно «долетали до Москвы». Приоритетными должны быть те вооружения, которые сейчас больше необходимы украинским воинам на поле боя. Но еще больше, чем ракеты, нужно адекватное командование, чтобы украинские солдаты не гибли зря», ‒ отмечает волонтер.

Недавно в украинских медиа появлялись расчеты, из Сумской области новые модели украинских ракет теоретически могут долететь до Кремля, и потому они могут стать оружием неядерного сдерживания агрессора.

Современные тактические ракеты украинского производства уменьшат военные риски со стороны России ‒ эксперт

Между тем в проекте долгосрочной стратегии нацбезопасности России рассматривается применение авиационных крылатых ракет против других государств. Соавтор проекта этой стратегии, Михаил Александров, призывает Россию применять ракетные вооружения против Украины для поддержки наступления сепаратистов и (или) в случае, если Украина, по мнению российского руководства, не будет выполнять Минские соглашения.

О подобных стратегических планах Кремля по применению авиации и ракет против Украины уже сообщали украинские хакеры, которые нашли и обнародовали соответствующие документы.

В этих условиях производство в Украине собственных тактических ракетных вооружений в пределах, определенных международными соглашениями, является качественной альтернативой средствам ядерного сдерживания, и такие вооружения уменьшают уровень угроз со стороны России, утверждает содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

«Что касается возможных последствий, политических и военных, ракеты такого класса (оперативно-тактические ‒ ред.) могут быть заменителем оружия ядерного сдерживания. Ракеты среднего радиуса действия, крылатые ракеты ‒ это средство, которое могло бы сдержать Россию относительно попыток эскалации. Изготавливать для собственного использования ракеты большей дальности, чем позволяют международные ограничения для продажи, ‒ нервировать партнеров, потому что Украина не имеет идеальной экспортной истории: вспомним лишь эпизод с экспортом в Ирак системы радиотехнической разведки «Кольчуга» во времена президентства Леонида Кучмы. Разрешенной дальности в 500 километров для украинских потребностей достаточно. Нужны не только баллистические, но и крылатые ракеты ‒ это направление интересно своей защищенностью от систем противовоздушной обороны, говорится о способности ракеты менять траекторию», ‒ объясняет аналитик.

В НАТО наконец согласились производить вооружение совместно с Украиной

Украина сталкивается с трудностями в построении своего ракетного щита не только из-за нехватки финансов, а в результате того, что западные партнеры не спешат кооперироваться с украинской стороной в оборонно-промышленном секторе, утверждает Александр Турчинов. Впрочем некоторые страны-члены НАТО уже ведут с Украиной переговоры о кооперации.

В интервью Радіо Свобода министр обороны Литвы Юозас Олекас выражал интерес в военно-техническом сотрудничестве с Украиной.

«Мы смотрим на то, как наши страны могут обмениваться. Литва имеет определенную продукцию военного назначения. И мы знаем, что Украина возобновляет свою военную промышленность. Сейчас идут первые контакты между представителями оборонного бизнеса и экспертами наших государств. Как они будут развиваться ‒ зависит от качества и цены продукции, которая может разрабатываться и изготавливаться. Нам известно о том, что Украина производит бронетехнику с использованием немецких двигателей. А также заявила о возобновлении производства крылатых ракет малой дальности. Мы обращаем внимание на качество продукции и соответствие ее натовским стандартам, чтобы вооружение, которое может совместно производиться, было совместимо с тем, которое имеют другие члены альянса. Если эти требования соблюдать ‒ тогда уже будем смотреть и анализировать».

В декабре 2016 года концерн «Укроборонпром» сообщил, что достиг договоренности с литовскими партнерами о создании совместных предприятий по производству оружия и военной техники.

В том же месяце «Укроборонпром» и польская компания WB Electronics подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противовоздушной обороны.