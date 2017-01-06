Черная дыра Крым

Специально для Крым.Реалии

Крым за два года оккупации превратился в черную дыру. Президент всея России Владимир Путин лично связывал нитками энергомоста полуостров с сеседней Россией. Обещал, что надежно, а сшил на скорую руку. В Крыму, как и прежде, нехватка электричества. Вот заголовок из новостной ленты сайта «Новости Крыма» от 22 декабря 2016 года: «Ялтинцев очень просят экономно расходовать электроэнергию».

На следующий день такая же «новость», правда, без «очень», была адресована жителям Симферополя.

А дальше посыпалось из крымского «рога изобилия», как из прохудившейся торбы: «Власти Севастополя запасаются генераторами», «Появились графики отключений света в январе», «В Крыму пока не применяли графики веерных отключений». Прямо брызжущий фонтан достижений и позитивного настроения.

Даже 31 декабря житель Севастополя под ником Sijei сеял панику в интернете: «Что со светом, звонил уже кто-то? 35% города без света. Весь гагаринский и центр». Ветка на городском форуме, где обсуждают электрические проблемы, называется «Выключили свет – 2». Похоже, кино получается многосерийное.

Особенно меня порадовала новость из прошлого, но напечатанная (внимание!) 26 декабря: «В Крыму направили жалобу Генсеку ООН на энергоблокаду». И год спустя крымчане все еще жалуются на украинцев за прекращение поставок электроэнергии в 2015-м. С чего бы вдруг?! Ведь какая была радость, что освободились от «бандеровского» света. Да и потом, давно пришла пора предъявлять претензии за энергоблокаду по другому адресу и лично Владимиру Путину. Ведь президент России, завязывая в мае последнюю нитку энергомоста, заявил, что теперь суммарной мощности хватит «для нормальной работы и даже немножко больше, чем требуется в регулярном режиме». Путин обещал, что будет обеспечено бесперебойное энергоснабжение производственных, инфраструктурных и социальных объектов.

Крымчанам не положено даже в мыслях допускать, что Путин их обманул как базарная торговка

Сказав, что электроэнергии будет «даже немножко больше», Путин поставил крымчан в неловкое зигзагопохожее положение. Ведь им не положено даже в мыслях допускать, что Путин их обманул как базарная торговка. Остается грешить на крымского наместника Аксенова. На хлеб он намазывает крымское электричество, что ли?

Путин с Аксеновым продолжают кормить крымчан обещаниями. Теперь жителей оккупированного полуострова убеждают, что энергетические проблемы закончатся с построением следующегоо моста – газового. «Крымский полуостров начал получать газ с материковой части России» – запестрели подобными заголовками местные СМИ незадолго до начала нового года.

Однако, как считает эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, новый газопровод всего лишь красивая картинка для телевизора и не более. Так в свое время было и с запусками очередных ниток энергомоста. «Сварить трубу не означает построить газопровод. Тем более, что в принципе введение в эксплуатацию газопровода предусмотрено не раньше конца 2018 года. Еще нужно сделать массу работ для того, чтобы газопровод заработал», – комментирует эксперт.

«Газопровод» стал яркой иллюстрацией действия черной дыры под названием Крым

А ведь «газопровод» строился под местные ТЭС. Они должны еще на треть увеличить производство электроэнергии, которой, как мы помним, и так с верхом. Но опять не получилось... Зато «газопровод» стал яркой иллюстрацией действия черной дыры под названием Крым. Несмотря на то, что Владимир Путин лично возглавлял операцию под названием «энергомост», электричеством полуостров не обеспечили, но денег на него положили изрядно.

Казалось бы, захватив богатые газовые месторождения, можно было давно построить ТЭС, а не тянуть энергомост. Но «Черноморнефтегаз» два года стабильно снижает добычу из-за международных санкций на буровое оборудование. Следом за «энергомостом» приходится аврально строить «газомост». И опять влетели в хорошую копеечку. Но крымские ТЭС запроектированы под немецкие турбины Siemens, которые также нельзя поставить из-за санкций. Новые деньги потрачены, а проблема, по-прежнему, не решена. Чтобы доставить санкционное оборудование в Крым, решили искусственно обанкротить госкомпанию «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», заказавшую немецкие турбины якобы дляэлектростанции на Тамани, а затем через «фирму-прокладку» завезти их на полуостров.

Похоже, прошибать лбом стены в Крыму становиться хорошей традицией. Ведь так учил любимый Владимир Путин: «Не сомневаюсь, если потребуется, мы любую другую блокаду прорвем, если кому-то захочется нас потренировать».

Вот и тренируются без конца.

А черная дыра засасывает все глубже и глубже. Скоро даже надежды на путинский глубокий «прорыв» не останется.

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