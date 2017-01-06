Высокопоставленные представители разведывательного сообщества США выступили в четверг в Сенате на слушаниях, посвященных вопросам кибербезопасности страны. Хотя слушания проходили в Комитете по делам вооруженных сил, большинство вопросов, поднятых законодателями, носили политический характер и касались роли, которую российские хакеры сыграли на ноябрьских выборах президента Соединенных Штатов.

Вопрос о российских хакерах глубоко политизирован, и слушания в полной мере отразили существующее положение вещей. Члены комитета от Демократической партии пытались развернуть дискуссию в область расхождений избранного президента Дональда Трампа и разведсообщества относительно влияния, которое хакеры оказали на исход выборов. Республиканцы же в своем большинстве пытались минимизировать роль России и предпочитали говорить о киберугрозах безопасности Америки со стороны Китая, Ирана, Северной Кореи и ИГИЛ. А также о том, почему администрация Обамы реагировала на угрозы спустя рукава.

Так, республиканец Том Коттон напомнил, что Трамп планирует модернизировать ядерный арсенал США, продолжить разработку ПРО, добиваться увеличения экспорта американской нефти и газа. Все это имело для Трампа больший приоритет, чем для Хиллари Клинтон, и все это не выгодно Путину. Однако два ведущих республиканца – председатель комитета Джон Маккейн и Линдси Грэм – отмежевались от однопартийцев в части российского фактора и заняли позицию, близкую к демократам.

Выступавшие на слушаниях глава Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс и директор национальной разведки Джеймс Клэппер подтвердили предварительный вывод, к которому разведсообщество пришло еще в октябре. А именно, что взломы серверов Национального комитета Демократической партии и электронной почты руководителя избирательного штаба Клинтон Джона Подесты – дело рук россиян, действовавших с благословения и по поручению высшего кремлевского руководства. За прошедший период Роджерс и Клэппер только укрепились в этом мнении.

Выступавшие также отмечали, что хакерство было лишь одним из элементов стратегии России, прочие состояли в традиционных "активных мероприятиях": дезинформации и фейковых новостях, которые распространялись через социальные сети и такие каналы, как Russia Today и Sputnik. Один из членов комитета, демократ Тим Кейн, баллотировавшийся вместе с Клинтон в качестве ее вице-президента, напомнил, что сам в ходе кампании неоднократно становился объектом "дезы". Впрочем, руководители разведки не захотели обсуждать на открытых слушаниях мотивы, стоявшие за решением Кремля санкционировать кибернападения на соперников Дональда Трампа.

На сегодня, 6 января, назначена встреча избранного президента с начальниками американских спецслужб, в понедельник спецслужбы представят открытый отчет об операциях российских хакеров (который в четверг лег на стол Обамы). Почему не наоборот: сначала обнародовать отчет (публикация которого, кстати, была отложена на несколько дней), а затем обсуждать его с Трампом? Мы беседуем с аналитиком Американского внешнеполитического совета Стивеном Бланком:

Россия развязала информационную войну против Соединенных Штатов и на сегодня преуспела в ней

– Одно дело, если бы Трамп разделял позицию разведсообщества, но ведь он выражает открытое с ней несогласие. Поэтому разведсообщество хочет сначала попытаться убедить его в том, что российское вмешательство в избирательный процесс в США – факт неоспоримый и лишь затем обнародовать доклад. Таким образом, Клэппер и его коллеги надеются избежать публичного скандала, который непременно разразится, если они не смогут переубедить Трампа.

Избранный президент не желает признавать суровую правду жизни, ибо ему кажется, что это поставит под сомнение его победу на выборах. Но это не так: разведсообщество вовсе не стремится к тому, чтобы подорвать легитимность Трампа как президента. Дело не в легитимности, что бы Трамп ни думал на сей счет, а совсем в другом: Россия развязала информационную войну против Соединенных Штатов и на сегодня преуспела в ней. Вот об этом необходимо заявить во всеуслышание и принять меры к тому, чтобы это никогда больше не повторилось, – говорит аналитик.

Трамп все прекрасно понимает, но ему есть что скрывать

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, работавший в переходной команде Трампа, в четверг демонстративно покинул ее ввиду усиливающихся противоречий между избранным президентом и разведсообществом. Противоречия касаются, в частности, Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, – организации, которая выложила у себя на сайте похищенные хакерами сведения. На днях Трамп в одном из своих твитов выразил безоговорочное доверие словам Ассанжа, что информация поступила к нему не от Москвы. В глазах Клэппера и его коллег Ассанж не заслуживает никакого доверия.

– Мне кажется, Трамп не отдает себе отчета в том, что он делает, ставя Джулиана Ассанжа как источник достоверной информации выше американских спецслужб, – отмечает Стивен Бланк. – Альтернативная точка зрения сводится к тому, что Трамп все прекрасно понимает, но ему есть что скрывать. Я не хочу вдаваться в подробности и рисковать разглашением закрытых сведений. Скажу только, что поведение Трампа в данном вопросе не соответствует стандартам главы американского государства.

Вычленить значение российских хакерских атак из всего множества факторов, приведших к поражению Хиллари Клинтон, крайне сложно

В Вашингтоне циркулируют слухи, что Трамп намерен реорганизовать разведсообщество, якобы с целью сделать его менее политизированным. Пресс-секретарь будущего президента, со своей стороны, отверг наличие у его шефа каких-либо планов масштабной перестройки. Тем не менее, сохраняется впечатление, что Трамп угрожает расквитаться с директоратом национальной разведки, который он подозревает в нелояльности. При этом глава директората Джеймс Клэппер высказывался на слушаниях предельно сдержанно, отказываясь сгущать краски и однозначно квалифицировать российские кибератаки как акт войны, нежели просто как акт традиционного шпионажа. Что думает на сей счет Стивен Бланк?

– На этот вопрос нет простого ответа. Надо учитывать действующую на момент атаки политику страны, подвергшейся кибернападению. У Соединенных Штатов сегодня нет такой политики, как и в международном праве отсутствует четкое определение акта кибервойны. Необходимо также принимать во внимание размер ущерба, причиненного хакерами. Однако вычленить значение российских хакерских атак из всего множества факторов, приведших к поражению Хиллари Клинтон, крайне сложно.

На войне, как известно, все средства хороши. В этой ситуации нам следует задуматься о принятии контрмер

Тем не менее, на мой взгляд, совокупный эффект от нападений на компьютерные сети Белого дома, генштаба и национальных комитетов Демократической и Республиканской партий тянет на акт войны. В пользу этого вывода говорит, среди прочего, и то, что помощник Путина Сергей Иванов еще в 2005 году заявил, что Запад развязал информационную агрессию против России и что Россия находится в состоянии холодной или информационной войны с Западом. А на войне, как известно, все средства хороши. В этой ситуации нам следует задуматься о принятии контрмер, – советует Бланк.

О контрмерах рассуждал на слушаниях сенатор Линдси Грэм: "Джеймс Клэппер прав в том, что люди, живущие в стеклянном доме, не должны бросаться камнями, имея в виду, что все страны, включая Америку, занимаются традиционным шпионажем. Но то, что сделала Россия, это не традиционный шпионаж. Это вредительство стратегического масштаба. Санкции, оглашенные администрацией Обамы в этой связи, явно недостаточны, это метание маленьких камешков. А нам надо подумать о булыжнике", – сказал он.

Непропорционально жесткий ответ, предположительно, отобьет у России охоту к авантюрам в будущем

Как сдерживать российские кибератаки в будущем? Этот вопрос был одним из центральных на слушаниях. В первую очередь, за счет совершенствования средств защиты, считают руководители американской разведки. Во-вторых, посредством асимметричных мер, таких, например, как снятие ограничений на экспорт американских энергоресурсов, что нанесет болезненный урон экономике России. Прямые и симметричные ответы представляются им неоправданно опасными, учитывая бурное развитие средств войны в киберпространстве, которое чревато риском эскалации и вовлечения третьих стран в конфронтацию двух сверхдержав. Стивен Бланк продолжает:

– Каким бы ни был наш ответ, прямым или косвенным, публичным или негласным, он, по моему убеждению, должен в любом случае быть непропорциональным. Уж слишком размашисты кибероперации, направленные на дискредитацию демократических институтов, которые Россия осуществляет в настоящее время и в Европе от Англии до Балкан с эпицентром в Германии, и в Северной Америке. Непропорционально жесткий ответ, предположительно, отобьет у России охоту к авантюрам в будущем. Администрация Обамы, то ли в силу своей излишней миролюбивости и веры в потенциальное сотрудничество с Россией, то ли из-за страха перед российскими контрударами, ввела санкции, которые нельзя признать адекватными.