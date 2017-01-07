Этот выпуск мы посвятили одному человеку – хорошо известному предпринимателю Олегу Зубкову. Да, хозяину ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган». В 2014 году Зубков публично поддержал аннексию полуострова и даже пообещал, что в случае необходимости его львы встанут на защиту Крымского полуострова от украинских радикалов. Однако за последние три года общего языка с крымскими чиновниками, назначенными Кремлем, господин Зубков найти так и не смог. Бизнес Зубкова получил миллионные штрафы, а сам собственник – три года условно. Теперь Олег Зубков называет крымских чиновников бандитами, а Россию – самым большим рэкетиром. Как изменился бизнес-климат в Крыму за последние три года и что происходит с настроениями людей, которые столкнулись с реальной, а не телевизионной Россией – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».