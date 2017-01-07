Редакция Крым.Реалии решила вместе со своими читателями подвести итоги ушедшего года и выяснить, какие материалы были самыми популярными на протяжении последних двенадцати месяцев. Больше всего в прошлом году читали материалы о возвращении Крыма в Украину, о проблемах полуострова с электроэнергией, а также о прохождении курортного сезона.

1. «Путешествие крымчанки из Симферополя в Киев»

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Текст с таким заголовком оказался самым популярным материалом на сайте Крым.Реалии за 2016 год. До конца года этом материал из рубрики «Блоги» прочитали более 45 тысяч раз. Автор материала Зарема Сеитаблаева рассказала о своей поездке из аннексированного Крыма в Киев. Она утверждает, что в украинской столице в воздухе витает дух свободы, а у Украины в будущем есть перспектива.

Я «подпиталась» воздухом свободы и думаю периодически делать это, потому как долго без такого «допинга для души» становится грустно

«Я «подпиталась» воздухом свободы и думаю периодически делать это, потому как долго без такого «допинга для души» становится как-то грустно и печально в крымской повседневности, где страх витает в воздухе, а доносы становятся обязательными по закону. И примечательно, что многие начинают привыкать к этому», – написала Сеитаблаева.

2. «​Толпы украинских туристов в Крыму: миф или реальность?»

​ Этот текст журналиста Крым.Реалии Ивана Путилова занял второе место по посещаемости на сайте. В течение 2016 года материал набрал 36 с половиной тысяч просмотров. В материале автор анализирует заявления украинской и российской сторон относительно количества туристов в Крыму летом прошлого года.

«Рост турпотока из Украины подтверждают крымские туроператоры и власти, подконтрольные России. Однако украинские пограничники и эксперты утверждают, что по сравнению с прошлым годом туристов с материковой Украины, наоборот, стало меньше», – отмечает Иван Путилов.

3. «​Из СБУ в ФСБ: как сложились судьбы крымских предателей»​

Эти истории призваны не только напомнить о цене предательства, но и отметить тот факт, что места освобождаются для захода на полуостров сотрудников ФСБ из российских регионов

«Бронзу» в рейтинге самых популярных публикаций на сайте Крым.Реалии за 2016 год получил материал крымской журналистки Виктории Веселовой, который рассказывает о судьбах сотрудников СБУ, перешедших на сторону России во время аннексии Крыма весной 2014 года. Автор пишет, что предателям в России создаются невыносимые условия работы, их переводят на службу подальше от Крыма или увольняют, опасаясь, что они снова могут предать.

«Эти истории призваны не только напомнить о цене предательства, но и отметить тот факт, что места крымских «интегралов» освобождаются для захода на полуостров все большего количества сотрудников ФСБ из российских регионов. Для жителей полуострова это несет угрозу хотя бы потому, что последним легче, в том числе, и морально, быть исполнителями репрессий», – отмечает Виктория Веселова.

4. «Крым 2.0: назад в Украину»

При возврате Крыма Украине никакого референдума проводить не будут и никто у крымчан их мнения не спросит, просто поставят перед фактом

Американский блогер, крымчанин Иван Ленский в своей публикации сравнил обвал мировых цен на нефть с аннексией Крыма. Автор утверждает, что Россия уйдет с территории полуострова как только цены на нефть достигнут критической точки. После этого Крым вернется в состав Украины.

«В одном только можно быть уверенным – при возврате Крыма Украине никакого референдума проводить не будут и никто у крымчан их мнения не спросит, просто поставят перед фактом. А кто недоволен – скатертью дорога, Россия большая, много неосвоенных мест, где особо рьяный патриот может пригодиться: в Сибири, например, в Якутии, на Колыме», – пишет Иван Ленский.

В 2016 году этот блог прочитали около 29,5 тысяч раз, что позволило ему занять четвертое место в рейтинге самых читаемых публикаций Крым.Реалии.

5. «Афера века – энергомоста в Крым нет?»

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Пятерку самых популярных публикаций за 2016 год замыкает публикация экономического обозревателя Артура Воронина. Автор анализировал ситуацию с энергоснабжением на полуострове.

Заявления о том, что Россия уже решила энергетическую проблему Крыма, не подтверждается ни реальной практикой, ни расчетами

«Украина прекратила поставлять электроэнергию в Крым в ноябре 2015 года. Фактические власти полуострова утверждают, что в кратчайшие сроки решили эту проблему. Но учащающиеся веерные отключения говорят об обратном. Заявления о том, что Россия уже решила энергетическую проблему Крыма, а в перспективе генерацию в Крыму доведут до 2500 МВт, что больше, чем в два раза, от его нынешней потребности, не подтверждается ни реальной практикой, ни расчетами», – отмечает автор.

6. «Шоу «Ночных волков» в Севастополе: кульминация безумия»

В блоге с таким названием автор Леся Приморская рассказывала о проведении байк-шоу «Ковчег Спасения» в Севастополе, организованного известным борцом с русофобией и другом российского президента Владимира Путина, байкером Александром «Хирургом» Залдостановым.

Запутинский шабаш на горе Гасфорта настолько чудовищен в своем вдохновении, что пройти мимо совершенно невозможно

«Запутинский шабаш на горе Гасфорта настолько чудовищен в своем вдохновении, что пройти мимо совершенно невозможно. Это шоу рекламировали весь год, на «Ковчег Спасения» зрители добирались за сотни километров, часто – на перекладных. И было, скажу я вам, ради чего. Видеоверсия праздника, озаглавленная «Ковчег Спасения. Кульминация» уже появилась в интернете. Сорок пять минут душераздирающего зрелища выдержит не каждый, поэтому вот вам краткий пересказ», – пишет автор.

Как утверждает автор, зрителям байк-шоу рассказывали о «тяжелой истории России» и ее дальнейшей властью над миром. Выступления сопровождались костюмированными историческими постановками и музыкальной программой. В прошедшем году этот блог набрал около 25,5 тысяч просмотров на сайте.

7. «Блеск и нищета крымских курортов»

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На седьмом месте оказалась еще один текст крымского блогера Заремы Сеитаблаевой. В своем материале она рассказывает о реальном состоянии крымских курортов в 2016 году. По словам Сеитаблаевой, сейчас турист, приезжая в Крым, «видит блеск от высоченных цен на все – от продуктов питания до всевозможных услуг».

Также туристы, по словам автора блога, «видят нищету вокруг – от многочисленных бродяг и попрошаек до обветшалой инфраструктуры». В течение 2016 года эта статья набрала более 23 тысяч просмотров.

8. «Курортный сезон в Крыму: на что жалуются туристы»

Восьмую строчку рейтинга заняла статья журналистки Виктории Веселовой, в которой говорится о том, на что жалуются туристы при поездке в Крым.

Автор утверждает, что главное недовольство курортами полуострова связано с завышенными ценами на продукты и услуги. Кроме этого, недовольство туристов вызывают завышенные цены на жилье, проблемная логистика и дефицит лекарств. Этот материал за 2016 год прочли более 23 тысяч раз.

9. «Россия вернет Крым так же, как вернула Савченко – молча»

В своем материале блогер Леся Приморская говорит о том, что придет время и Россия будет вынуждена вернуть Крым Украине, как вернула из плена украинскую летчицу Надежду Савченко.

Первыми исчезнут чиновники. Они оставят после себя кабинеты с открытыми сейфами и груды сожженных бумаг во дворах учреждений

«Все начнется со слухов. Первыми исчезнут чиновники. Они оставят после себя кабинеты с открытыми сейфами и груды сожженных бумаг во дворах учреждений. Российские военные будут длинными вереницами ехать по крымским дорогам в сторону Керченской переправы», – считает автор.

Блог Леси Приморской читали 21 247 раз, что позволило материалу занять девятую строчку рейтинга.

10. «Жизнь без Украины: три главных минуса»

Рейтинг десяти самых популярных публикаций Крым.Реалии в 2016 году замыкает колонка крымского политолога Сергея Лиотара, которую за год прочли более 21 тысячи раз.

Украина здесь воспринимается не как что-то чужое, но как нечто внешнее, впрочем, как и Россия. На полуострове все замыкается в маленьком мире

По мнению автора, «в современных условиях полуострову без Украины будет тяжело».

«Украина здесь воспринимается не как что-то чужое, но как нечто внешнее, впрочем, как и Россия. На полуострове все замыкается в маленьком мире, на который обращены взоры всех соседних государств. И если в бытовом смысле республике безусловно ближе Россия, то в плане интереса к происходящим событиям Украина точно не выпадает из обоймы», – пишет автор.

Лиотар пишет, что сейчас жители Крыма не могут позволить себе продукты, которыми питались всю жизнь, не имеют полноценного гражданства и предвзято относятся к себе, думая, что они в России чужие.