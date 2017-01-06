Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым и призвал помолиться за украинских военных, которые находятся в зоне боевых действий на Донбассе.

Обращаюсь к новорожденному Спасителю с просьбой дать им сил и беречь их земные жизни. И всю нашу страну спаси, Господи, от всякого зла

«В этот прекрасный праздник, когда все собираются за семейным столом, предлагаю, прежде всего, у святых образов помолиться за воинов, которые в эти новогодние и рождественские дни защищают нас от врага-антихриста. Обращаюсь к новорожденному Спасителю с просьбой дать им сил и беречь их земные жизни. И всю нашу страну спаси, Господи, от всякого зла», – сказал он.

«Желаем всем здоровья, крепости духа, реализации мечты и исполнения намерений, а главное – Божьего благословения. Вкусной кутьи и веселых праздников, потому что аж «три праздника в гости». Христос родился!» –добавил Порошенко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем twitter пожелал украинцам добра, мира и душевного тепла по случаю Рождества.

6 января украинцы, как и другие христиане, которые пользуются церковным юлианским календарем, празднуют Сочельник накануне Рождества Христова, которое, по традиции, произошло 7 января.