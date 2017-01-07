Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Крымчане поддерживают российский захват: если они попытаются взять его обратно, «я буду бороться», – большой репортаж с таким заголовком опубликован в американской газете USA Today.

«Почти три года спустя после того, как Россия отвоевала Крым у Украины, многие на этом бурном черноморском полуострове, кажется, рады возвращению российского оружия. Аэропорт в Симферополе подвергли косметическому ремонту, и пассажирский терминал будет достроен к концу 2018 года. Дороги были улучшены. Западные товары доступны в магазинах, несмотря на санкции, введенные Западом в знак протеста против аннексии Крыма Москвой.

Я не хочу воевать с нашими украинскими братьями, но если они пытаются забрать Крым, я буду бороться

Существует популярная поддержка планов президента России Владимира Путина построить мост через Керченский пролив, чтобы интегрировать Крым с материковой частью России. Общий рефрен, слышимый от людей здесь, – что какие-либо санкции в отношении России приводят к росту популярности Путина. Опросы подтверждают это. Европейский совет по международным отношениям отметил, что оценки экономической ситуации в Крыму после санкций «отличаются друг от друга». Неофициальные расчеты показывает огромные потери импорта, торговли и инвестиций, в то время как официальная российская статистика рисует оптимистичную картину двузначного роста и улучшения туристического сектора.

Голоса несогласных трудно найти отчасти потому, что Москва сделала в 2015 году преступлением вопрос претензии России на Крым. В декабре крымский журналист был обвинен в «саботаже и экстремизме», ему грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в нарушении закона. Крымчане говорят, что они знают о таких взглядах и сочувствуют тем, кто не думает, что Россия служит их интересам. Но это сочувствие имеет красную линию. «Я не хочу воевать с нашими украинскими братьями, но если они пытаются забрать Крым, я буду бороться», – сказал Александр».

«Инфраструктура Крыма: установка свай для Керченского моста завершена на 50%», – сообщает итальянское информагентство Agenzia Nova.

«Работа по установке свай, которые должны поддерживать мост через Керченский пролив, была завершена на 50 процентов. Это было объявлено на сайте «Крымский мост». Почти 3500 свай погружены на глубину в диапазоне от 12 до 90 метров. В декабре Министерство транспорта подтвердило неизменность условий для строительства части железнодорожного моста, который протянется на 19 километров Керченского пролива и свяжет полуостров Крым с Россией. Инфраструктура четырех железнодорожных путей будет самым длинным мостом в России. Он будет открыт для движения в декабре 2018 года, в то время как железнодорожные пути будут построены в 2019 году».

«Российские туристы вновь открывают Крым и ждут там приезда Трампа», – передает сербское издание Press Online.

«Тысячи российских туристов, которые стекаются в Крым, не стоят перед дилеммой, является ли он территорией России. В отличие от времен имперской России и Советского Союза, в настоящее время большинство туристов являются не высокопоставленными господами, а средним классом. Что Крым – российский, нет никаких сомнений, и это доказывают многочисленные флаги, которых вы не найдете ни в Москве, ни в Петербурге. А кроме российской политики местные интересуются единственной темой – Трампом: «Если вы увидите его, обязательно позовите его к нам».

«Мультфильмы, которые возмутили Украину: и американские дети знают, что Крым российский», – пишет сербское издание Vesti Online.

«Детский канал возмутил украинцев: в мультфильме на нем Крым показан составной частью России. Этот мультфильм занимает всего 5 минут, и показывает 85 субъектов Российской Федерации в английском алфавитном порядке. Этот мультфильм появился в производстве Kids Learning Tube. Это видео посмотрело более 200 000 пользователей, и, кроме России, он был замечен в США, Испании и многих странах. Украинские СМИ отреагировали на этот мультфильм. Радіо Свобода назвал это плохим знаком, потому что мультфильм произведен в Америке».

«Дума России призвала Киев прекратить истерику вокруг Черноморского флота», – сообщает вьетнамское издание Biz LIVE.

«Киевским властям стоит прекратить запоздалые истерики вокруг базирования Черноморского флота в Крыму», – заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

С истериками по поводу Черноморского флота в Крыму власти Украины опоздали почти на три года

Ранее в рамках уголовного дела о злоупотреблении властью и государственной измене, суд в Киев позволил следователям военной прокуратуры временно получить доступ к исходному соглашению, подписанному в 2010 году в Харькове между Украиной и Россией, о продлении срока присутствия российского Черноморского флота в Крыму.

«С истериками по поводу пребывания Черноморского флота в Крыму власти Украины опоздали почти на три года. Все эти действия по изъятию документов, сверянию почерков и проведению расследования – это неудачная попытка догнать поезд, который давным-давно ушел», – сказал Бальбек.

По его словам, Черноморский флот под командованием Верховного главнокомандующего России размещен на своей территории, официальный Киев не имеет шанса силой вытеснить Черноморский флот с Крымского полуострова, а надежда на поддержку международного сообщества «растаяла как дым».