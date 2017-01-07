Печерский суд Киева разрешил задержать Януковича и двух его силовиков

Печерский райсуд Киева разрешил задержать беглого президента Украины Виктора Януковича по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Александра Драбинко. Об этом сообщает Радіо Свобода, ссылаясь на соответствующее решение, обнародованное в Едином госреестре судебных решений.

Виктор Янукович в этом решении назван «подозреваемым уроженцем города Енакиево Донецкой области».

Суд по этому делу дал разрешение на задержание не только Януковича, но и бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко (он фигурирует как «уроженец города Константиновка Донецкой области»), а также экс-начальника киевской милиции Валерия Коряка («уроженец города Макеевка Донецкой области»).

Еще одним подозреваемым в этом деле является действующий народный депутат Украины Вадим Новинский.

В декабре 2016 года в деле о похищении Александра Драбинко Генпрокуратура Украины объявила о подозрении пятерым фигурантам. Среди них – беглый президент Украины Виктор Янукович, экс-министр внутренних дел Украины Александр Захарченко и бывший начальник киевской милиции Валерий Коряк.

Начиная с мая 2014 года, Генпрокуратура проводит расследование по факту превышения власти и служебных полномочий высокопоставленными лицами, в частности, Вадимом Новинским, при незаконном лишении свободы помощника ныне покойного предстоятеля УПЦ (Московского патриархата) Владимира Сабодана – Александра Драбинко. Новинский подозревается в соучастии.



Нардеп называет это дело сфабрикованным.