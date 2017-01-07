Турецкое СМИ сообщило об аресте подозреваемых в убийстве российского посла

В Турции в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова арестованы пять человек, четверо из которых сослуживцы убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

По данным прокуратуры в городе Измир, пятым арестованным является, как считает следствие, «куратор» оппозиционно настроенных курсантов, сторонник турецкого диссидента Фетхуллаха Гюлена, живущего в США.

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря, когда дипломат выступал на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной посольством России в Анкаре и муниципалитетом столичного района Чанкая.

Нападавший был убит полицейскими. Российский посол скончался от полученных ранений.