В Украине без электричества остались 35 населенных пунктов – ГСЧС

По состоянию на утро 8 января в Украине из-за непогоды обесточены 35 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



В частности, без электроэнергии остаются 24 населенных пункта в Одесской, семь в Херсонской, два в Николаевской и по одному в Днепропетровской и Волынской областях.

ГСЧС сообщает, что на утро воскресенья транспорт, который попал в снежный затор на участке автодороги Кринички – Холмске Одесской области, разблокирован, в общем Одесской ликвидировано 13 автомобильных заторов, из которых освобождено 262 автомобиля и 5 автобусов.



5 и 6 января на значительной части территории Украины произошло осложнение погодных условий. Резкое похолодание задело западные, северные, часть центральных и южных областей Украины. В Одесской области, Херсонской и Николаевской морозы пришли вместе с сильным ветром и снегопадами. Синоптики прогнозируют, что в начале следующей недели ощутимо потеплеет.



Самой сложной была ситуация в Одесской области, там спасатели освобождали из сугробов транспортные средства с людьми. Они застряли на разных участках автодороги государственного значения M-15 Одесса – Рени.