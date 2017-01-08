«Военная база под горами мусора» – из крымских сетей

Крым утопает в мусоре. Стихийные свалки, грязь на улицах, переполненные мусорные баки стали привычными явлениями на полуострове. Весь минувший год крымчане и гости Крыма писали в соцсетях об этой острой проблеме, но она никуда не делась и по сей день.

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Nataliya Romanovskaya

Стыдно) Это вы еще Ялту не видели! За два года она просто утонула в грязи, разрухе и непонятным строениям среди улиц! Понятно что не по закону, а по деньгам все решается

Денис Ечевский

Девушка абсолютно права. Симферополь ужасен. Люди не причем , они везде одинаковые. Самая большая беда и по совместительству нечисть которая уродует Симферополь это власти. Бранных слов не хватает, что бы правильно назвать этих болтунов, казнокрадов и лентяев. Ни организации уборки ( "пропылесосить" город от тбо с 2014 года элементарно не в состоянии) ни какой работы с населением . Никакой ответственности и совести. Падлюкам даже не в дамек когда они "поздравляя" горожан с праздниками со щитов вдоль дорог, они вызывают ненависть всех и каждого в отдельности к своей персоне…

Вера Левкович

...А у нас во дворе пятиэтажек срач в аккурат лежит практически на детской площадке, да перед окнами многоквартирных домов. Кто-то предложил из навеса сделать пивнушку-наливайку.

Пусть дети сразу привыкают к российской действительности...

Россия всегда славилась дураками и дорогами. Да что дороги, что помойки – одна картина…

О проблеме с вывозом мусора и стихийными свалками крымская интернет-общественность «кричала» на протяжении всего минувшего года.

Мусорная проблема в Крыму достигла таких масштабов, что в ноябре 2016 года назначенный Москвой глава республики Сергей Аксенов решился на неожиданный и отчаянный шаг. Он пообещал, что содержимое незаконных свалок будут свозить под дома городских чиновников. Но в итоге слова остались всего лишь словами.

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Крымчанам остается лишь горько смеяться над усугубляющейся мусорной проблемой.